Prabilo R. Karbauskio pavaduotoja: nieko aš iš nieko nepaėmiau

Į susitikimą atvyko ir žiniasklaidos atstovai, nes Seimo narė tiesiogiai nebuvo atsakiusi į klausimus apie vairuojamą automobilį „Range Rover“, kuris priklauso Ramūno Karbauskio „Agrokoncernui“.

Politikė iš pradžių bent iš pažiūros apsidžiaugė žiniasklaidos dėmesiu ir sakė besitikinti, kad žiniasklaida susidomės regionų problemomis.

Tačiau džiaugsmas truko neilgai: po vietos žmonių pasiguodimo, kad socialiniai darbuotojai gauna mažesnę nei minimali alga, DELFI paprašė galimybės paklausti apie antradienį priimamą Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą, kuriame tvirtinamas darbo užmokestis mokytojams, socialiniams darbuotojams, treneriams, menininkams, savivaldybių darbuotojams. Seimo narės buvo klausiama, ar pagal šį teisės aktą pagerės mažiausiai uždirbančių padėtis. Seimo narei G. Kildišienei šis klausimas nepasirodė priimtinas.

„Mes gi ne spaudos konferenciją čia darome, teisingai, žmonės? Ar tie žmonės, kurie už mane balsavo, sutinka, kad mes ne spaudos konferenciją čia darome? Spaudai mes esame paskyrę laiką, rytoj atsakysiu į daugelį klausimų, bet aš noriu gerbti mus visus. Aš atvykau susitikti su savo rinkėjais. Tiesiog iš pagarbos žmonėms. Jūs mane už durų galite klausinėti visais klausimais, kokiais tik norite, nes aš esu viešas asmuo, žiniasklaida turi teisę tai daryti ir mes esame numatę datą. Jūs žinote, kad rytoj yra pasakyta, kad mes susitiksime ir kalbėsime daugeliu klausimų, nes aš jums duosiu interviu. Bet nedarykime cirko iš tų žmonių, kurie atėjo susitikti su manim. Nes čia sėdi moterys, kurios atėjo pasikalbėti apie tai, kas joms aktualu, jos turi savivaldos atstovą, kuris nori joms atsakyti, į kitus klausimus. Mano tiesiog yra atsakymas, nedarykim šou. Iš manęs jūs jau darot, bet čia yra žmonės. Galim taip padaryt?“ - piktinosi G. Kildišienė.

Paskui ji aptarinėjo rinkėjų problemas, į kurių daugelį atsakė su ja atvykęs Anykščių meras Kęstutis Tubis. Vėliau šiaip ne taip pavyko pakalbinti ir G. Kildišienę.

– Ar galite patikslinti dėl mokslų? Kaip ir ką esate baigusi?

– Aš dabar studijuoju. Studijuoju ir labai greitai tikiuosi turėti diplomą savo rankose, o vėliau atitinkamai studijuoti vėliau. Gyvenimo aplinkybės žmonėms būna vienokios ar kitokios, kartais žmonės priima vienus ar kitus sprendimus. Aš lygiai taip pat vienu savo gyvenimo etapu studijavau vieną specialybę, vėliau ją nutraukiau, rinkausi kitą ir nematau jokio kriminalo, nes daugelis žmonių taip gyvena.

– Kalbate apie teisės studijas?

– Taip, kaip ir daugelis kitų: būdami aštuoniolikos ar devyniolikos žmonės nusprendžia, kad bus vienos ar kitos srities specialistai, vėliau pakeičia nuomonę.

Seimo narės biografijoje Seimo puslapyje prie išsilavinimo nurodoma: „2013-2017 Vilniaus kolegija, Aprangos technologijos ir verslas”. VRK anketoje išsilavinimas nenurodytas, tuo metu VRK pateikiamoje biografijoje sakome, kad prieš emigraciją į Didžiąją Britaniją G. Kildišienė įstojo į Vilniaus kolegijos Teisės fakultetą. Tačiau Vilniaus kolegijoje Teisės fakulteto nėra.

– Tačiau tokio fakulteto Vilniaus kolegijoje nėra?

– Aš nežinau, kas ten kaip įrašyta.

– Bet tai yra VRK anketa, kurią tikriausiai pildėte pati?

– Anketoje pildomi tik išsilavinimo duomenys, tai ten niekada nebuvo teigiama, kad aš turėčiau kažkokį...

– Ten dar yra biografija.

– Tai čia kiti dalykai. Jei mes kalbame apie konkretų išsilavinimą. Aš niekam niekada nesu teigusi, kad fiziškai kažkokį turiu išsilavinimą, teisingai? Niekur to nėra ir niekada to nesu niekam sakiusi. Taip yra, tokios buvo mano vienos ar kitos gyvenimo aplinkybės. Dabar yra taip, kaip yra.

Per savaitę ar dvi aš turėsiu diplomą savo rankose. Būsiu baigusi aprangos technologijas ir verslą. Kitais metais ir vėl būsiu studentė, ir kitais, ir dar kitais metais. Gyvenimo aplinkybės įpareigojo mane taip daryti ir aš džiaugiuos turėdama galimybę. Parodykit man jauną žmogų, kuris nenori tobulėti ir siekti mokslų. Turbūt nėra tokio žmogaus. Aš tikrai nesu išimtis, kad nenorėčiau ar nenorėjau, neketinu ar neketinau to daryti.

– Norėtume paklaust apie Niujorką. Kiti parlamentarai piktinasi, kad nemokate anglų kalbos.

– Aš norėčiau visiems tiems parlamentarams pasakyti ir palinkėti: mes pradėkime visi nuo savęs. Kiek yra Seime užregistruojama kiekvieną dieną vienų ar kitų parlamentarų išvykų, komandiruočių ir taip toliau. Žinot, ką aš jums dar noriu pasakyti? Kai aš kreipiausi ir paklausiau, kokia turėtų būti ataskaita darbinės komandiruotės, žinot, ką man atsakė: nėra jokių ataskaitų.

Tai aš noriu visiems pasakyti, kad turbūt būsiu pirmoji Seimo narė, kuri parengs tą ataskaitą, nes aš kitaip neįsivaizduoju. Mano suvokimu, jei Seimo narys važiuoja į vieną ar kitą darbinę komandiruotę, akivaizdu, kad taip ir yra, visiems yra puikiai matomas ir mano išvykimo laikas ir tų konferencijų datos, valandos, kiek aš ten ketinu užtrukti, automatiškai sekančios dienos ilgi skrydžiai atgal grįžimui čia, man yra keista, kaip žinias, kurios yra gaunamos ten, neparvežti.

– Apie anglų kalbą. Ar jūs ja kalbate?

– Jeigu aš ketverius metus gyvenau emigracijoje... Tiesiog gerbiant visus reikia suprasti: nori tu ar nenori, keturis metus gyvenant vienoje ar kitoj šaly, tu bet kuriuo atveju mokėsi tą kalbą. Ir duok Dieve, kad kiekvienas iš mūsų, baigęs universitetą ar kažkokį kitą mokslą, turėtų tiek tos kalbos žinių, kiek įgyjama gyvenant toje šalyje. Kiekvienas su manim sutiks, kad kalbos žinios geriausiai įgyjamos tik gyvenant toj šaly ir ne kitaip.

– Dar dėl automobilio: ar galite patikslinti, koks ryšys jus sieja su tuo asmeniu, kuris, kaip sakote, išperkamosios nuomos būdu nuomoja „Range Rover“ iš „Agrokoncerno“ ir leidžia jums naudotis?

– Aš tik noriu pasakyti vieną dalyką, kad VTEK išvados dar nemačiau. Gal jau, jūs, žurnalistai, ją matėte. Aš, kaip suprantu, VTEK išvada turėtų pasiekti Etikos ir procedūrų komisiją ir ji turėtų būti tikrai vieša. Aš niekad gyvenime nieko neslėpiau ir nieko nesakiau, kad kažkas yra kitaip nei yra. Šitoje vietoje aš visą laiką sakiau, kad aš jokiems įstatymams nenusižengiau ir jokių privačių ir viešų interesų aš nepažeidžiu. Šitoj vietoje, gyvendama demokratinėje valstybėje, kur yra žmogaus teisių apsauga, man yra negražu, kai mano automobilis, kuriuo aš atvažiuoju į vieną ar kitą vietą, viešinami jo valstybiniai numeriai. Akivaizdu, kad nusižengta įstatymui.

Noriu tik pasakyti, kad mes visi veikime savo kompetencijų galimybėse ir įstatymų prasme. Čia akivaizdžiai pažeidimai padaryti (Seimo narė apeliuoja į dienraštį „Lietuvos rytas“).

Kas liečia giminystės ryšį, jis nėra toks, kurį aš turėčiau atskleisti. Tai yra viena.

– Tai kažkoks slaptas ryšys ar kaip?

– Ne, ne. Aš nenoriu to žmogaus įvardinti, nes jis yra privatus. Tai privatus asmuo, kuris nenori būti įvardintas.

– Bet tai nėra jūsų partneris, nes tada jau reiktų deklaruoti.

– Ne. Tai nėra. Ta informacija, kam aš privalau ją pateikti, tai aš ją pateikiau VTEK'ui. Ta informacija žinoma VTEK'ui. Jeigu jie nuspręs tą informaciją pateikti viešai, tai yra jų sprendimas, aš jiems įtakos nedarau. Man šiandien tik buvo patikinta, kad šiandien bus išvada. Aš sakau dar kartą: nežinau, kokia išvada. Kai jinai bus, bus galima apie tai kalbėti.

– Jūsų požiūriu, ar nebūtų paprasčiau, naudingiau pačiai nuomotis automobilį, kad niekam apskritai nekiltų klausimų? Nes, tarkime, jei Seimo nariai važinėtų „MG Baltic“ koncernui priklausančiais automobiliais, atrodytų keistokai.

– Aš viską suprantu, aš tik noriu pasakyti dar kartą, kad aš jokių įstatymų nepažeidžiau, galbūt ateity tai bus man kaip rekomendacija, vidinė rekomendacija, kad galbūt tai būtų galima kitaip daryti. Bet vėlgi: aš nematau, kad kažką blogo būčiau padarius. Jeigu būčiau padarius, vienareikšmiškai man būtų priimtas sprendimas, kad tai yra blogai. Manau, kad yra daug daug žmonių su didesnėm blogybėm, didesnėm paslaptim.

– Premjeras Saulius Skvernelis pasakė, kad turime visi atsakyti į visus klausimus tiesiai šviesiai. Tai ar galit atsakyti po visų publikacijų: ar jūs su R. Karbauskiu esate pora?

– Aš visą dieną į tuos klausimus bandau atsakyti su humoru. Dėl to, kad jau nebėra vietos kitaip į juos atsakyti, belieka šypsotis ir palinkėti tiems žmonėms, kurie skleidžia tuos gandus, ramybės. Žmonių yra daug, daug kurie yra pavydūs, kurie galvoja, kad yra tik vieni keliai kažkur kažką pasiekti, kažkur kažką padaryti, tai aš niekaip nevertinu tų žmonių. Gal iš pradžių buvo kažkiek skaudu klausytis tų absurdų, dabar aš nustojau to klausytis. Man tik gaila tų žmonių, kurie yra įtraukiami dar į tą procesą. Turbūt paliečiama ir to asmens, apie kurį kalbama, šeima, gaila tos šeimos, kuri yra įtraukta. Man gaila savo dukros, kuri kitais metais bus pirmokė ir kuri galimai gali jausti spaudimą iš aplinkos, kai bus kalbama apie jos mamą. Man tik gaila tų žmonių. Aš tai kaip aš, aš nieko, atlaikysiu.

– Tai yra tiesiog melas?

– Žinoma.

– Vasarą skambinau jums dėl to paties automobilio ir jūs sakėte, kad vairuojate savo automobilį.

– Aš sakiau, kad niekada nieko nevairuoju, kas man nepriklauso.

G. Kildišienė vasarą DELFI buvo pateikusi tokį atsakymą: „Aš vairuoju automobilį, kuris priklauso man. Tai yra mano automobilis. Tai yra tiesiog tie klausimai, kuriais, manau, turėtų domėtis ne žiniasklaida, jeigu kažkas ne taip. Tiesiog mes gyvenam demokratinėje valstybėje. Jeigu aš turėčiau kažkokį turtą, kuris man nepriklauso, tai, manau, tuo turėtų domėti visai kitos institucijos. Teisingai?“

– Aš susiradau įrašą ir jame aiškiai sakote „mano automobilis“.

– Aš vasarą dar vairavau... Žinote, jei taip žiūrėti, mano asmeninis automobilis buvo parduotas tik rugsėjo mėnesį praeitų metų. Turėjau savo automobilį, gaila, jis gesdavo kartais. Visiems taip atsitinka, nėra čia kažkokios paslapties ar kažko nežmogiško bei antgamtiško. Ir jūs turbūt kartais kažkieno... Nutinka kas nors ir jūsų automobiliui. Kartais ir brolio paprašau automobilio. Na, taip yra, tai gyvenimas. Nieko aš iš nieko nepaėmiau.

Vasarą G. Kildišienė vairuodama „Agrokoncerno“ „Range Rover“ nusižengė kelių eismo taisyklėms ir buvo sustabdyta policijos.

– Tai tuo metu jūs turėjote savo automobilį, jis gesdavo, todėl kartais naudodavotės „Range Rover“?

– Aš iki rugsėjo mėnesio dar turėjau savo automobilį asmeninį. Dabar jau nebeturiu, jis parduotas.