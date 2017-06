Policijos atstovai sako, kad rūkymo griežtinimą įgyvendinti būtų sudėtinga

Vertindamas vandančiųjų siūlymus drausti rūkymą balkonuose, taip pat greta nėščių moterų, nepilnamečių, sporto varžybų ir kitų renginių vietose ir arti jų, A.Matonis tvirtina, kad policija į tokius pranešimus reaguotų lėčiau, nei į rimtus nusikaltimus, be to, kiltų problemų įrodinėjant, kad pažeidimas iš tiesų buvo.

„Mes galime tik pakartoti, kad mūsų prioritetas yra pažeidimai, dėl kurių kyla grėsmė žmonių sveikatai arba gyvybei. Mes visų pirma reaguosime ir į tokius pranešimus. Turime ir reagavimo kategorijas - A, B, C. Toks pranešimas būtų priskiriamas C kategorijai, į jį būtų reaguojama kaip ir į kitus C grupės pranešimus - pakankamai negreitai, per valandą“, - BNS sakė R.Matonis.

Anot jo, pažeidimus įmanoma fiksuoti fotografuojant ar filmuojant, tad policijai nebūtų būtinybės pagauti pažeidėją įvykio vietoje, bet, anot jo, neretai yra sudėtinga įrodyti, kad nuotrauka ar vaizdo įrašas darytas būtent tuo metu ir būtent toje vietoje, be to, yra ir neapibrėžtų situacijų, kurias pareigūnai turi įvertinti individualiai ir jų neįmanoma apibrėžti įstatymuose.

„Daug kas priklausys nuo įstatymo formuluočių, ar bus fiksuojamas pažeidimas, priklausytų nuo to, ar jis yra viena koja balkone, viena koja namie, ar sėdi namuose, o langas atidarytas - reikėtų matyti visą kontekstą. Aišku, jei pataisos bus priimtos, mes vykdysime. Mes manome, kad būtų problemų įstatymus įgyvendinti“, - sakė jis.

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisas įregistravo „valstiečiai“ ir keli socialdemokratai.

Jie siūlo uždrausti rūkyti arčiau kaip 10 metrų nuo nepilnamečių, nėščių moterų, laisvalaikio ir poilsio vietose lauke, kur vyksta sporto varžybos ar kiti renginiai.

Taip pat du valstiečiai ir socialdemokratas registravo pataisas, kuriomis būtų draudžiama rūkyti balkonuose. Tokį draudimą Seimas jau svarstė 2012 ir 2014 metais, tačiau jis nepriimtas motyvuojant, jog būtų sudėtinga jį įgyvendinti.