Po VPT kritikos Migracijos departamentas ieškos naujų teisininkų pabėgėliams

60 tūkst. eurų teisinės pagalbos pabėgėliams sutartį Migracijos departamentas pernai spalį pasirašė su advokatų bendrija „SGKA Legal“ . Vienas svarbiausių reikalavimų buvo, kad būsimieji teisininkai galėtų dirbti su įslaptinta informacija – to reikia norint susipažinti su į Lietuvą perkeliamų pabėgėlių asmens bylomis.

Į VPT kreipėsi tokius projektus prižiūrinti valstybės valdoma Europos socialinio fondo agentūra (ESFA), suabejojusi, ar departamentas užtikrino pakankamą konkurenciją, nes pateikti paraiškoms buvo duota tik dešimt dienų. Kartu reikalauta, kad įstaiga ir jos teisininkai turėtų teisę dirbti su informacija, žymima „riboto naudojimo“. Tokius leidimus Valstybės saugumo departamentas (VSD) gali išduoti tik per 20 dienų. Teisę dirbti su slapta informacija jau turėjo vienintelė konkurso dalyvė „SGKA Legal“, tuo metu kitos dvi dalyvavusios įstaigos siekė tokių leidimų konkurso metu ir dėl to departamento prašė pratęsti terminą. Šis tai daryti atsisakė, motyvuodamas, jog paslaugos turi būti teikiamos be pertrūkių, o užtrukus konkurso procedūroms tai nebūtų užtikrinta.

VPT pažymėjo, kad Migracijos departamentas turėjo iš anksto, o ne baigiantis sutarčiai, pasirūpinti nauja sutartimi su teisininkais, o pirkimo skuba „negali pateisinti nepakankamo termino pasiūlymams parengti“, nes taip neužtikrinamas skaidrumas ir sąžininga konkurencija.

Valstybės saugumo departamentas VPT nurodė, kad pernai rugsėjį, kai vyko konkursas, Lietuvoje buvo tik vienintelė įstaiga, turinti reikiamą patikimumo pažymėjimą, ir devyni advokatai. Nepaisant to, Migracijos departamentas reikalavo, kad įstaiga sugebėtų teikti vienu metu paslaugas dviejuose skirtinguose Lietuvos regionuose, be to, ji turėjo turėti ne mažiau kaip du skirtingos lyties advokatus, kurie betarpiškai bendrautų su pabėgėliais.

VPT pažymi, kad pirkime buvo apsunkinta ir galimybė advokatams jungtis, nes duomenys apie kolegas, kuriems išduoti leidimai susipažinti su įslaptinta informacija, nėra vieši, be to, advokatai dar turėjo būti skirtingos lyties.

„Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad prieš pradedant pirkimą ir pirkimo vykdymo metu rinkoje buvo tik vienas potencialus tiekėjas, todėl perkančioji organizacija, nustatydama nepakankamą pasiūlymų pateikimo terminą, neužtikrintino konkurencijos (...). Paslaugų teikimo sutartis su „SGKA Legal“, tarnybos nuomone, turėtų būti nutraukta, ir, esant poreikiui, organizuojamas naujas viešasis pirkimas, vadovaujantis įstatymo nuostatomis“, – nurodo VPT.

Migracijos departamento direktorė Evelina Gudzinskaitė BNS teigė, kad kol kas sutarties nutraukti nėra galimybės, tačiau bus skelbiamas naujas teisinių paslaugų konkursas.

„Nutrauksime sutartį tada, kai bus patvirtintas naujas laimėtojas, kad būtų užtikrintas paslaugų nepertraukiamumas, – BNS sakė Migracijos departamento vadovė. – Mes nesiginčijame. Jei tarnyba taip pasakė, mes lenkiame galvą, neisime į teismus. Buvo toks reikalavimas, kurį atitiko tik viena įmonė, bet protegavimo tikrai nebuvo.“

Ji sako, kad viešieji pirkimai užtruko dėl procedūrinių problemų, tad tarnyba buvo priversta skubėti, priešingu atveju pabėgėliams apie mėnesį būtų visiškai neužtikrinamos teisinės paslaugos. Būtent dėl to nesuteiktas papildomas laikas „SGKA Legal“ konkurentams gauti Valstybės saugumo departamento leidimus.

Migracijos departamento vadovė paaiškino, kad skirtingų lyčių advokatų reikia siekiant netraumuoti pabėgėlių: bendraujant su prieglobsčio prašytojais kai kurios moterys, ypač prieš tai patyrusios prievartą, esą nesutinka bendrauti su teisininkais vyrais, o vyrai – su teisininkėmis moterimis.

Anot E.Gudzinskaitės, šiuo metu naujo pirkimo procedūros jau pradėtos, o „SGKA Legal“ bus mokama tik už realiai suteiktas paslaugas. Ji garantavo, kad įmonei už kelis mėnesius tikrai nebus sumokėta 60 tūkst. eurų.

„Mūsų suinteresuotumas yra, kad būtų kuo didesnis pasirinkimas, nes mes nenorime būti įkaitais, norime geriausių sąlygų, kuo racionaliau naudoti lėšas“, – sakė ji.

Konkurso skaidrumu suabejojusios EFSA atstovai BNS tvirtino, kad departamentas pagal naująją sutartį negali išleisti nė euro, jei tai bus padaryta, tarnyba žada pradėti tyrimą dėl pažeidimo.

Pagal ES susitarimą, Lietuva iki šių metų rugsėjo įsipareigojo perkelti 1105 pabėgėlius. Migracijos departamento duomenimis, į Lietuvą jau buvo perkelti 262 pabėgėliai, tik keliolika jų apsigyveno šalies savivaldybėse, o apie 180 jau išvyko į kitas valstybes.