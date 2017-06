Tuo metu LSDP atsakingasis sekretorius Linas Jonauskas DELFI komentavo, kad iš įrašo neįmanoma pasakyti, ar konflikto dalyviai – tikrai socialdemokratų partijos nariai, tačiau patvirtino, kad įraše matoma teritorija yra šalia įėjimo į sąskrydį. Vėliau jis DELFI patikino, kad vaizdo įraše matomas smurtautojas – tikrai ne LSDP narys.

„Nors esu gan toli nuo Lietuvos, tačiau LSDP sąskrydžio aidai pasiekia net ir Juodkalniją. Šiame video, nufilmuotame Šventosios Energetiko poilsiavietėje, kur vyksta LSDP sąskrydis, matome galimai kolegialų bičiulių disputą apie skandinaviškosios socialdemokratijos pranašumus ir trūkumus. O Gintautas Paluckas žodžio žmogus. Žadėjo, kad ir jam vadovaujant sąskrydžiuose tradicijų bus laikomąsi“, - savo feisbuko paskyroje rašė Andrius Tapinas.

DELFI nepavyko gauti LSDP lyderio Gintauto Palucko komentaro, nes jo telefonas buvo išjungtas.

LSDP atsakingasis sekretorius L. Jonauskas patvirtino, kad įraše matoma konflikto vieta tikrai yra netoli įėjimo į LSDP sąskrydžio teritoriją. Tačiau įraše užfiksuotų žmonių kol kas niekas neatpažino. Jis svarstė, kad galbūt įraše užfiksuoti žmonės galėjo tiesiog ateiti iš šalies.

„Kad ten būtų socialdemokratų partijos nariai iš tikrųjų neįmanoma pasakyti iš to įrašo, žmonių ten visiškai neįmanoma atpažinti. Labiausiai ten matosi, aišku, užpuolikas, skriaudėjas, bet žiūrint į jį nėra jokios atributikos, galiausiai pas jį ant rankos nėra mūsų pažymėjimo - juostelės. Mes turime dvi juosteles - viena yra leidimas patekti į teritoriją, ir pažymėjimas, kad yra sumokėtas dalyvio mokestis (...) Tai nei tų kortelių nėra, nei atributikos kažkokios, nei raudonų marškinėlių. 90 procentų žmonių pas mus yra būtent su atributika pasipuošę. Taigi ten pasakyti, kad tai yra socialdemokratų partijos nariai visiškai neįmanoma“, - DELFI sakė L. Jonauskas.

Paklaustas, ar tai galėjo būti Jonavos skyriaus socialdemokratų partijos nariai, L. Jonauskas kategoriškai paneigė šią informaciją.

„Galiu patvirtinti, mūsų žmonės irgi kalbėjo, irgi turėjo iš kažko gavę versiją, kurią patikrino. Keli skyriai buvo įvardinti, klausėme pirmininkų iš tikrųjų, jie pirmą kartą matė tokį žmogų ir jie tikrai gali šimtu procentų patvirtinti, kad šitas žmogus nėra nei Marijampolės, nei Joniškio, nei Jonavos narys, tikrai ne“, - sakė L. Jonauskas.

Pasak jo, LSDP dėl šio atvejo jau yra pradėję vidinį tyrimą. Kol kas paieška nesėkminga, be to, niekas asmeniškai nesikreipė dėl užpuolimo, nėra gauta pranešimų. L. Jonauskas pridūrė, kad toks elgesys yra blogas ir netinkamas, nepriklausomai nuo to, ar įraše užfiksuoti žmonės yra ar nėra partijos nariai.

Šeštadienį vakare L. Jonauskas informavo DELFI, kad vaizdo įraše matomas smurtautojas – tikrai ne LSDP partijos narys. Pasak jo, partijos bendražygiai ieškojo šio žmogaus, bet niekas jo neatpažino ir sąskrydyje nerado. Paklaustas apie kitus įraše matomus žmones, L. Jonauskas atsakė, kad jų atpažinti neįmanoma.

LSDP sąskrydis vyksta birželio 9-11 dienomis Šventojoje, „Energetiko“ poilsiavietėje.