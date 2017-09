Spustelėjęs minėtas reklamas, atsiduri interneto svetainėje, kurioje aprašoma metodo esmė. Aiškinama, kad 64 metų multipoliglotas Leo Anders, laisvai kalbantis 20 kalbų, „pristatė lietuviams savo naujovišką, 4-savaičių kalbos mokslo formulę“.

„Ar pradedate nuo nulio, ar gerai kalbate užsienio kalba – šis metodas 3 kartus pagreitins kalbos mokslą. Jeigu mokotės nuo nulio, po 4 savaičių be jokių sunkumų kalbėsite nauja kalba. Jeigu anksčiau įsisavinote kalbos pagrindus, tuomet pagerinsite savo tarimą ir išmoksite apie 200 naujų žodžių per dieną. Jeigu jau gerai mokate kalbą, tuomet Ling Fluent dėka įveiksite 2, 3 ar net 4 kalbas per maksimaliai trumpą laiką“, – beriami pažadai, kuriuose apstu gramatinių klaidų.

Speciali multimedijos programa, minėtos kortelės, siūlomos už 90 eurų, šiuo metu siūloma vienkartinė nuolaida, su kuria kortelės kainuos 39 eurus.

Laiką siūlo skirti mokymuisi, o ne savęs mulkinimui

Siūloma metodą DELFI paprašė įvertinti Anglų kalbos studijos vadovės Aurelijos Ignotaitės.

„Mano verdiktas toks: jei kalbas būtų įmanoma išmokti taip greitai, jas mokėtų visi. Kalba kaip sportas – nieko neveikiant, nieko nebus, kažką darant, kažkas bus, labai stengiantis, bus labai gerai. Pusvalandis mokymosi per dieną nėra prasta mintis, bet puikiam kalbos išmokimui reikės bent ketverių-penkerių metų, o susikalbėti vidutiniškai – kokių dvejų metų.

Žmonės, kuriems su kalbomis sekasi prastai, visada ieško stebuklų, tik gaila, kad laiką, kurį skiria paparčio žiedo paieškoms, galėtų skirti mokymuisi, o ne savęs mulkinimui. Reikia susitvarkyti motyvaciją, mokymosi planą ir savo tvarkarašti, miego ir maitinimosi režimą, o tada tikėtis, kad žodžiai ims lįsti į galvą. Sėdint ir „googlinant“ nesąmones už mažiau nei 30 eurų naudos nebus“, – sakė A. Ignotaitė.

Jos aiškinimu, per mėnesį, labai stengiantis, įmanoma išmokti kokius 2000 žodžių, o jei esi pradedantysis, tempai dar lėtesni. A. Ignotaitės pastebėjimu, kortelių metodas žada iki 200 žodžių per dieną, t. y., daugiausia 6000 per 30 dienų.

Pašnekovės teigimu, 9 sekundės vienam naujam žodžiui yra klaikiai per mažai, o jei įtraukiamas kartojimas, tai kada jį atlikti? Be to, sako specialistė, teoriškai sklandžiai (fluent) kalbėti imama savo žodyne turint nuo 10 000 žodžių, kuriuos puikiai atpažįsti parašytus, ištartus ir gebi pats vartoti kontekste. 6000 žodžių nėra kalbėjimas fluent, net jei juos, naudodamasis kortelėmis, išmoktum.

Panaršiusi po anglišką ir lietuvišką svetaines, A. Ignotaitė jose rado gramatikos klaidų. Ji taip pat pastebėjo, kad kai kurių „klientų“ nuotraukos paimtos iš agentūros „Shutterstock“. Be to, internete nepavyksta aptikti, kad kalbos mokymosi metodą reklamuojantys asmenys iš tikro egzistuoja.

Ji taip pat aptiko, kad vienoje nuotraukoje lietuve įvardijama Barbora kitoje tampa užsieniete Renate ir dar kitais asmenimis:

Vilioja akiniais ir specialiais aparatais

Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų instituto dėstytojas docentas Stefano Lanza yra sukaupęs ir studentams rodo ne vieną panašią reklamą.

„Po 2 valandų laisvai kalbėjo angliškai“, – pristatoma Ivonos iš Rudaminos „sėkmės istorija“. Per 2 mėnesius išmoko 4 užsienio kalbas“, – sako Ingrida iš Kernavės. „Septyniasdešimtmetis greitai visam laikui išmoko anglų kalbą“, – skelbiama dėstytojo surinktose reklamose.

Rimtų abejonių kelia reklamose veikiančių asmenų tikrumas, mat dažnai po tuo pačiu veidu nurodomi skirtingi vardai ir pavardės. Įdomu tai, kad nuotraukose žmonės vaizduojami su specialiais akiniais ar aparatu ant galvos – sudaromas įspūdis, tarsi mokymasis vyksta naudojant minėtus prietaisus.

S. Lanza apie panašias reklamas studentams skaitė paskaitą. Jo aiškinimu, pastaruoju metu suintensyvėjo tokių mokyklų ar su jomis susijusių žmonių veikla. Žmonės įtikinėjami, kad yra stebuklinga formulė ir minimaliomis pastangomis galima daug pasiekti.

Tačiau S. Lanza siūlo atskirti du žodžius: mokytis ir išmokti. Tai – skirtingi dalykai.

„Nesu pirkęs programinės įrangos, mačiau knygas „Italų kalba per 30 dienų“, „Ispanų kalba per 24 valandas”. Visų šių knygų bendras bruožas – jos parašytos žmonių, turinčių tam tikrą išsilavinimą, ko negaliu pasakyti dėl internetinių programų. Paprastai įkeliama vaizdinė medžiaga, galima žaisti su žodžiais, paveiksliukais, tokiu būdu, aišku, galima susipažinti su bendra leksika.

Bet vienas dalykas 100 žodžių, kitas – skaityti literatūrinį tekstą, palaikyti pokalbį ne tik apie tai, kuo tu vardu ir ką veiki gyvenime“, – siūlomą mokymosi būdą įvertino S. Lanza.

Žinoma, sako dėstytojas, siūloma medžiaga gali duoti naudos. Tačiau efektyvus mokymasis reikalauja pastangų ir laiko. Jo įsitikinimu, kalbos mokymasis negali vykti vien naudojantis kompiuteriu.

„Sveikas protas turėtų pakuždėti, kad tai prasilenkia su tikrove“, – apibendrina S. Lanza.

DELFI elektroniniu paštu kreipėsi į Ling Fluent kortelių pardavėjus, tačiau atsakymo nesulaukė.