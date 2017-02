Pasityčiojimas iš kenčiančių smurtą: skambutis - mokamas

Nepaisant to, kad trumpasis Vaiko teisių apsaugos pasitikėjimo telefono numeris buvo įsteigtas dar pernai, po Saviečių tragedijos, nemaža dalis kėdainiečių apie jį sužinojo tik po šiųmetinės tragedijos.

Tačiau vos ėmus dalintis šiuo numerio, buvo pastebėta, kad jis – mokamas. Daugelis žmonių nesuprato, kodėl toks numeris galėtų būti mokamas. Apie tai prabilus garsiai, savivaldybė priėmė sprendimą... įkurti dar vieną numerį. Šį kartą nemokamą.

Neturi pinigų – neturi galimybės pasiskųsti

Trumpasis numeris 1803 veikia visą parą, pokalbiai yra įrašomi, taip pat ir mokami. Už pokalbius trumpaisiais numeriais moka skambinantis asmuo, kuris nori pranešti apie į nelaimę patekusį vaiką.

Pokalbiai apmokestinami 0,06 Eur/min. (visą parą), jiems taikomas sujungimo mokestis 0,03 Eur. Už trumpesnius nei viena minutė pokalbius mokama kaip už visą pokalbio minutę. Nuo antros minutės pokalbiai apmokestinami 30 sekundžių tikslumu.

Numerio įvedimas savivaldybei kainavo 1 727,42 eurų.

Apie tai, jog šis numeris yra mokamas, sužinoję žmonės neslėpė nuostabos. Juk neretai prieš vaikus smurtaujama asocialiose šeimose, kurių pagrindinis pinigų šaltinis – įvairios socialinės išmokos. Neretai smurtaujama ir ten, kur nevengiama padauginti alkoholio. Išties tikėtina, kad centus skaičiuojančiai šeimai ar stiprių priklausomybių kamuojamiems žmonėms papildyta telefono sąskaita yra antraeilis dalykas.

Ir štai – paskambinti ir papasakoti apie negerumus šeimoje nebegalima, nes nėra už ką. Jeigu suaugęs žmogus dar gali susiprasti pasipildyti telefono sąskaitą, mažametis vaikas šia galimybe jau nepasinaudos. Besislėpdamas nuo smurtaujančių tėvų vaikas, surinkęs numerį 1803, išgirs atsakiklio žinutę, sakančią „Jūsų sąskaita tuščia“.

Skambino nedaug

Buvusi skyriaus vedėja Vilima Jucevičiūtė anksčiau yra atkreipusi dėmesį, kad ši investicija – abejotina. Tai tapo papildomu krūviu skyriaus darbuotojams, už kurį, beje, nebuvo papildomai sumokama.

Taip pat neretai sulaukiama skambučių, kai žmonės tiesiog nori ką nors papasakoti, pasiteirauti.

„Būna, paskambina ko nors paklausti – ir skambina po darbo valandų, nors to galima dieną paskambinus paklausti. Tai skundžia kokį kaimyną, kad bendrabutyje blogai gyventi, kad policija kratas daro, tai dar kažką visai ne į temą. O dažniausiai tai elektros tinklų ieško, nes numeris jų panašus“, – anuomet pasakojo skyriaus vedėja.

Nedera pamiršti ir fakto, kad darbuotojos nebuvo tinkamai apmokytos, ir vidury nakties iš miegų prižadinęs pagalbos skambutis darbuotoją gali itin stipriai išmušti iš vėžių. Skyriaus darbuotojos neslėpė – teikti pagalbą telefonu labai sunku, juolab kad tik tiek padaryti dažniausiai jos ir gali, mat tiesiog neturi su kuo ir kaip nuvykti į įvykio vietą.

Be to, vienai moteriai vykti į smurto židinį – išties ne pati geriausia mintis.

Įsteigs dar vieną

Po metų viešumon iškilęs klausimas, kaip gi tokios svarbos numeris gali būti mokamas, sujudino ir savivaldybę. Priimant sprendimą, kokį numerį steigti – mokamą trumpąjį ar nemokamą ilgąjį, numerio trumpumas visgi triumfavo.

„Savivaldybė buvo pasiruošusi apmokėti šio trumpojo numerio sąskaitas, kad žmonėms nereikėtų mokėti, tačiau numerio operatorius pasakė, jog to padaryti tiesiog neįmanoma – jie neturi techninių galimybių, kad mums pateiktų to numerio sąskaitą.

Taip, mes turėjome pasirinkimą imti trumpą numerį arba imti ilgą numerį, kuris yra nemokamas. Taigi trumpo numerio, kuris susidaro iš keturių skaitmenų, padaryti nemokamu neįmanoma“, – kalbėjo savivaldybės administracijos direktorius Ovidijus Kačiulis.

Jis taip pat teigė, kad iki kovo mėnesio pradžios jau bus įsteigta ir antroji linija.

„Dabar jau ruošiame sutartis ir įsteigsime ir nemokamą telefono liniją. Žmonės galės skambinti ir trumpuoju, ir ilguoju numeriu – kaip jiems patogiau. Abiem numeriais skambinantieji visą parą bus sujungiami su Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais“, – teigė O. Kačiulis.

Galvoti reikėjo dar pernai

Tuo tarpu paslaugą teikiančio ryšio operatoriaus „Telia“ atstovas spaudai Audrius Stasiulaitis stebėjosi, kodėl savivaldybė iš pat pradžių priėmė sprendimą sukurti trumpąją telefono liniją – jos visuomet būna mokamos ir dažniausiai skirtos komercinėms reikmėms. Ir šiuos dalykus savivaldybės administracija žinojo dar pernai – kai numeris buvo įvestas.

„Kėdainių savivaldybės pasirinktas keturženklis numeris 1803 priklauso trumpųjų numerių grupei, už kurios paslaugą moka numerio turėtojas, o už skambučius – žmonės, kurie juo skambina. Šie numeriai dažniausiai naudojami komercinėms reikmėms: išsikviesti taksi, aptarnauti klientus, teikti informaciją.

Šis paslaugos modelis ir kainodara yra reguliuojamas šalies ryšių priežiūros tarnybos, paslaugos keitimas būtų brangus ir techniškai sudėtingas, be to, jį reikėtų diegti visiems operatoriams, per kuriuos tas numeris yra pasiekiamas.

Tačiau be trumposios serijos numerių, klientai gali pasirinkti bent dvi skirtingas specialių numerių paslaugas, kurios skambinantiems žmonėms nekainuoja. Tai yra 800 XXX linija ir specialiai Ryšių reguliavimo tarnybos išskirti socialinių paslaugų numeriai 116 XXX. Šiuos numerius paprastai naudoja įvairios pagalbos ir konsultacijų linijos. Pavyzdžiui, viena didžiausių ir seniausiai Lietuvoje veikianti emocinės paramos tarnyba „Jaunimo linija“ naudoja 8-800 serijos numerį, o „Vaikų linija“ visoje Europoje pasiekiama 116 serijos numeriu 116111.

Bet kokiu atveju, esame bet kada pasirengę Kėdainių savivaldybei suteikti visą informaciją ir pasiūlyti jų poreikius geriausiai atitinkantį sprendimą“, – kalbėjo A. Stasiulaitis.

Svarbiausia tai, kad nemokamos linijos visuomenėje yra gerai žinomos, kaip „800-oji linija“ arba „116-oji linija“. Taigi įsiminti po šių skaičių einančius tris arba penkis skaitmenis būtų ne ką sunkiau, nei šiuo metu galiojantį trumpąjį keturių skaitmenų numerį.

Be to, numerio žinomumas ir įsiminimas priklauso ne tik nuo skaitmenų kiekio, bet ir numerio viešinimo ir populiarinimo pastangų.