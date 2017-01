Pamaryje dažnėja potvyniai

Prie pavasarinių potvynių, kurie prasidėdavo vasario ir kovo sandūroje, pripratę pamario gyventojai pastebi, kad potvyniai dažnėja. Kaip praneša LRT televizijos žinių tarnyba, šį sezoną potvynis prasidėjo gruodžio pabaigoje.

„Iš viso yra atkirstų dešimt sodybų. Jie kontaktuoja, skambina. Šiandien skambino iš Šyšos kaimo dvi šeimos, prašo maisto produktų“, – sakė Šilutės rajono savivaldybės vyriausiasis specialistas civilinei saugai Arvydas Gorodeckas.

Nemuno vanduo apsiėmė 400 metrų Šilutės-Rusnės kelio ruožą, paralyžiuodamas rusniškių gyvenimą. Per apsemtą ruožą gyventojus kelia traktoriai, todėl formuojasi eilės. Be to, gyventojai nėra keliami po 22 valandos.

Rusiškius gąsdina specialistų prognozės, kad potvynių dėl senkančių upių gali sulaukti net ne du, o tris kartus per metus.

Daugybę metų rusniškiams žadama nutiesti estakadą, kuri padėtų išvengti nepatogumų pakilus vandeniui, tačiau tai įgyvendinti delsiama.

Antros potvynio bangos Rusnėje šiemet laukiama vasarį. Prognozuojama, kad būsimas potvynis bus daug didesnis.

Automobilių kelių direkcijos duomenimis, antradienio vakarą vandens gylis kelyje Šilutė-Rusnė siekė 50 centimetrų.