Pakvipus belange, skydu tapo liga

Režisieriaus nekantriai laukia ir teisėsauga – prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl pasikėsinimo priversti lytiškai santykiauti. Už tai teatralui gresia net iki trejų metų kalėti.

Tačiau prieš tris savaites atostogauti į užsienį išvykęs L. Zaikauskas dar penktadienį ministerijai pranešė dėl ligos negalintis grįžti į Lietuvą. Nei kokie negalavimai užklupo, nei kada pasirodys Lietuvoje, teatro vadovas neatskleidė. Neoficialiame rašte tik minima, kad visus reikiamus dokumentus pateiks sugrįžęs. „Sodros“ sistemoje žinių apie jo ligą nėra.

Kultūros ministerijos Viešųjų ryšių skyriaus vedėjo Arūno Malinovskio teigimu, pirmadienį L. Zaikauskui turėjo būti įteiktas atleidimo lapelis. Nors teatro vadovas pranešė, kad susirgo, tačiau savo žodžius patvirtinančio nedarbingumo pažymėjimo nepateikė. „Pagal įstatymus negalime žmogaus atleisti, jeigu jis atostogauja ar turi nedarbingumo pažymėjimą. Tačiau gavome tik žodinį pranešimą apie ligą, bet paties nedarbingumo nepateikė.

Net jei žmogus suserga ne Europos Sąjungos šalyje, gydymo įstaigos privalo informuoti atitinkamas mūsų institucijas. Deja, jokių oficialių dokumentų dėl ligos iki darbo pabaigos nesulaukėme, tokiu atveju mes privalome žymėti pravaikštą ir galime atleisti“, – „Sekundei“ aiškino A. Malinovskis.

Ministerija į teatrą išsiuntė direktoriui pranešimą apie atleidimą.

Tiesa, įstatymai numato, kad atleidžiamas asmuo dar gali skųsti sprendimą, bet ar tuo pasinaudos L. Zaikauskas, nežinia. Susisiekti su teatro vadovu „Sekundei“ nepavyko – jo mobilusis telefonas išjungtas.

Lieka be vadovo

Atleidus L. Zaikauską, J. Miltinio dramos teatras lieka be vadovo. Ūkio skyriaus vadovas Romualdas Kisieliūnas, vadovavęs teatrui per L. Zaikausko atostogas, pats nuo pirmadienio atostogauja, o teatro vadovo pavaduotojas Donatas Petrakovas iš atostogų grįš tik rugpjūčio pradžioje.

Kol situacija stabilizuosis, Kultūros ministerija teatrui paskyrė vadovauti Pastatymų skyriaus vadovą Juozą Latvėną, vėliau jį pakeis iš atostogų grįžęs D. Petrakovas.

J. Latvėno teigimu, šiuo metu praktiškai visi kūrybiniai darbuotojai atostogauja, tad teatras gyvena atostogų ir laukimo nuotaika.

„Ne pirmus metus pavaduoju atostogaujančius vadovus, tad sunkumų tikrai nebus, tuo labiau kad dabar praktiškai visi atostogauja. Vyksta tik pasiruošimo darbai. O nuotaika visų tikrai gera“, – sakė J. Latvėnas.

Kas stos prie skandalų nustekento J. Miltinio dramos teatro vairo, dar nežinia. Tik po penkiolikos dienų nuo L. Zaikausko atleidimo bus skelbiamas konkursas eiti įstaigos vadovo pareigas.

Ar J. Miltinio dramos teatras sugebės išlipti iš duobės, parodys ateitis. Tačiau akivaizdu, jog naujam vadovui teks nemažai padirbėti, kad teatras vėl taptų patrauklus tiek žiūrovams, tiek jauniems aktoriams.

L. Zaikauskas, tik pradėjęs vadovauti teatrui, atleido praktiškai visus jaunuosius aktorius, kurie buvo rengiami šiam teatrui. Dalis jų, neapsikentę nepagarbaus vadovo elgesio, patys paliko teatro meką.

Prisidirbo iki ausų

Nešvarūs L. Zaikausko darbai į viešumą išlindo tada, kai jauna aktorė Erika Račkytė pasiskundė, kad režisierius ir teatro vadovas prie jos seksualiai priekabiauja. Iš pradžių policija atsisakė tirti seksualinio priekabiavimo atvejį ir nurodė kreiptis į teismą privataus kaltinimo tvarka. Ir tik Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai nustačius, kad L. Zaikauskas peržengė visas padorumo ribas, savo tyrimo ėmėsi ir Kultūros ministerija, o prieš kelias savaites – ir prokuratūra. E. Račkytė pateikė garso įrašus, kuriuose aiškiai užfiksuota, kaip režisierius reikalauja lytinių santykių, jeigu ji norinti toliau dirbti teatre.

Aktorei buvo grasinama, kad jeigu atsisakys, neras darbo nė viename teatre. Be to, per vieną repeticiją L. Zaikauskas prievarta bandė merginą pabučiuoti ir ją grabinėjo.

Pradėjus tirti seksualinio priekabiavimo atvejį, į dienos šviesą išlindo ir kiti teatro vadovo nusižengimai. Nustatyta, kad L. Zaikauskas supainiojo viešuosius ir privačius interesus, savo asmeninėms reikmėms naudojosi tarnybiniu automobiliu, nenusišalino įdarbinant teatre savo žmoną, nustatyta daugybė kitų mažesnių pažeidimų.

L. Zaikauskas teatrui vadovavo nuo 2015-ųjų spalio – buvo paskirtas penkerių metų kadencijai. Anksčiau jis yra dirbęs įvairiuose Lietuvos ir užsienio teatruose, 1992–1999 metais vadovavo Lietuvos rusų dramos teatrui.