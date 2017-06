Padėdamas vaikams sulaukė bankroto

Teismas iškėlė bankroto bylą dvidešimt metų gyvavusiai Vitalijaus Chomičenko įsteigtai ir vadovaujamai asociacijai „10 talentų„. Toks akibrokštas visiškai palaužė ilgus metus pagalbos ranką nepritekliaus kamuojamose šeimose augantiems vaikams tiesusį gerai žinomą klaipėdietį.

„Visi plaukai jau pabalę„, - sunkiai žodžius rinko Vitalijus Chomičenkas.

Vaikų socialinės pagalbos centro darbštumo ugdymo mokyklai „10 talentų“ vadovaujantis V. Chomičenkas baiminasi, kad šis sprendimas gali pakeisti kelių dešimčių vaikų likimus.

„Kol kas veiklą vykdau. Ir šiandien vaikai buvo susirinkę, išgėrėme arbatos, pabuvome, ką tik išsiskirstė. Bijau, kad tiesiog po šio sprendimo prarasiu patalpas ir vaikai nebeturės kur prisiglausti“, - būgštavo vyras.

„10 talentų“ išgyvena tik neabejingų žmonių paramos dėka. Šiuo metu asociacija glaudžiasi Klaipėdos savivaldybės valdomos AB „Klaipėdos vanduo“ suteiktose patalpose. V. Chomičenko dėka vaikai iš asocialių ar sunkiau besiverčiančių šeimų turi kur ateiti po pamokų, ar net laisvadieniais. Čia jie gali ramiai pabūti, paruošti pamokas, išgerti arbatos. Tokių sąlygų daugelis namuose neturi, tad „10 talentų“ vadindavo antraisiais savo namais.

Klaipėdos apygardos teismas bankroto bylą „10 talentų“ iškėlė išnagrinėjęs Mokesčių inspekcijos prašymą. Teigiama, kad V. Chomičenko vadovaujama asociacija valstybei yra skolinga per 18 tūkst. eurų. Iš šios sumos per 6,7 tūkst. Eur sudaro pelno mokesčio delspinigiai, yra ir 1,2 tūkst. Eur bauda. Teismas paskyrė bankroto administratorių ir areštavo „10 talentų“ turtą - senus paaukotus baldelius, žaislus ir kt.

Pats V. Chomičenkas aiškina, kad skola susidarė per daugybę metų, kai nebuvo tvarkomi veiklos dokumentai ir nemokėti mokesčiai. Tačiau esą taip nutiko dėl paaiškinamų priežasčių - prieš dešimt metų buvo pavogti visi įstaigos dokumentai, be to, pats V. Chomičenkas nesupranta, kaip reikia tvarkyti dokumentus, jam tai esanti aukštoji matematika, o samdyti buhalterio neturi už ką.

„Prašiau Mokesčių inspekcijos pagalbos, bet jos nesulaukiau. Kažkokie bedvasiai, beširdžiai žmonės. Padarė dabar mane vagimi, valstybės priešu, plėšiku. Atrodo, tarsi tuos dvidešimt metų visiškai nieko nebūčiau daręs, nepadėjęs vaikams, jų šeimoms. O juk dariau viską, kad vaikai turėtų kur namų darbus paruošti, pavalgyti, ieškodavau jiems kanceliarinių prekių, kad galėtų lankyti mokyklą. Jų šeimoms net baldų, indų, malkų ieškodavau. Negaliu net kalbėti. Man visi plaukai pabalo, kai pamačiau tokią teismo nutartį", - sakė V. Chomičenkas.

Teismo nutartį vyras dar žada skųsti. Žinoma, jei ras geranoriškai nusiteikusį teisininką, nes pinigų jam pasamdyti neturi.