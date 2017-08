Penktadienio naktį vyraus mažas debesuotumas, kritulių tikimybė menka, vėjas susilpnės. Dienos metu iš vakarų šalį pasieks lietus, tad per dieną daugelyje rajonų trumpai palis, pakils pietvakarių, vakarų krypties vėjas. Vilniaus ir Kauno apylinkėse naktis bus giedra, termometrai fiksuos 8–11 laipsnių. Įdienojus vyraus nepastovus debesuotumas, protarpiais lynos. Oras šils iki 20 laipsnių. Šiauliuose naktis rami, be lietaus. Temperatūra sieks 9–11 laipsnių. Ryto metu pradės lyti, per dieną taip pat dar ne kartą trumpai palis. Vyraus 19 laipsnių šiluma. Prie jūros naktį bus apie 15 laipsnių šilumos. Ryto valandomis atplauks lietaus debesys, dienos metu taip pat pravers skėtis. Oras šils iki 18–19 laipsnių.

Šeštadienį išsilaikys gūsingas vakarų krypties vėjas, dangumi plauks debesys, daug kur nuvilnis nedidelis lietus. Vilniaus ir Kauno apylinkėse numatomas nepastovus debesuotumas, protarpiais palis. Naktį bus apie 13, dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiauliuose nakties dangus bus apniukęs, negausiai lis, vyraus 12–14 laipsnių šiluma. Dienos metu danguje sukiosis nedideli debesys, iškris vienas kitas lašas lietaus, temperatūra kils iki 18 laipsnių. Pajūryje vyraus 16–18 laipsnių šiluma. Numatomas mažas debesuotumas, protarpiais negausiai palis.

Sekmadienį išaugs debesuotumas, orai bus ramūs, vyraus silpnas rytinių krypčių vėjas. Vilniuje ir Kaune naktį bus apie 11–13 laipsnių šilumos. Dieną dangų gaubs debesys, oras šils iki 19 laipsnių. Šiauliuose naktis bus giedra, vyraus 10 laipsnių šiluma. Dieną danguje sukiosis debesys, temperatūra sieks 17 laipsnių. Prie jūros numatomas apniukęs dangus, pirmoje paros pusėje trumpai palis. Tuo metu termometrai fiksuos 13 laipsnių. Dieną temperatūra kils iki 18 laipsnių.

Remiantis www.gismeteo.lt orų prognozėmis , ateinančią savaitę didesnių permainų nebus. Pirmomis dienomis tarp debesų žvilgčios saulė, pūs silpnas vėjas, palis tik kai kur. Įpusėjus savaitei įsismarkaus pietų vėjas, bus vos šilčiau.