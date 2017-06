Neįveikiama kliūtis draustinyje: štai taip saugoma „Icor“ akcininko šeimos narių imperija

Vilniuje esančio Pavilnių regioninio parko gyventojų kilęs nelegalių statybų ir žemgrobystės skandalas, regis, neišgąsdino. DELFI žurnalistams pavyko nustatyti naujų pažeidimų įtakingų vilniečių valdose. Tarnybų akiratyje šiuo metu atsidūrė ir verslininko Andriaus Janukonio sūnų Igno ir Vito valdos, šalia kurių miške mįslingai išdygo spygliuota tvora.

Buvusioms parkų vadovėms – rimti nemalonumai

DELFI žurnalistai prieš metus surado ir aprašė daugybę nelegalių statybų ir žemės užgrobimo atvejų Pavilnių regioniniame parke. Po DELFI tyrimų valstybinės institucijos nustatė kelias dešimtis pažeidimų, dėl kai kurių atvejų kreiptasi į teismą. O taip pat iš pareigų buvo priversta pasitraukti Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direktorė Vida Petiukonienė.

Be to, šiuo metu Specialiųjų tyrimų tarnyboje (STT) atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl tarnybos pareigų neatlikimo. Ikiteisminis tyrimas pradėtas po to, kai prokuratūrai Vilniaus miesto savivaldybė pranešė apie galimai nusikalstamą buvusios Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direktorės V. Petiukonienės ir buvusios jos pavaduotojos Zentos Ražanauskienės veiklą.

Tačiau į parką nuvykę DELFI žurnalistai pastebėjo, kad prestižinės Vilniaus vietos gyventojai ir toliau nėra linkę laikytis įstatymų. DELFI pavyko užfiksuoti, kaip tvoromis užtverta valstybinė žemė.

A. Janukonio sūnus aplankys pareigūnai

Tarpe tarp Filaretų ir Lyglaukių gatvės yra valstybinis miškas. Jis patenka į Lyglaukių geomorfologinį draustinį (konservacinė funkcinio prioriteto zona). Tačiau į jį žmonės patekti negali, nes miškas aptvertas tvora. Vienas iš sklypų, esančių šalia miško, Registrų centro duomenimis, priklauso Lietuvoje gerai žinomo verslininko, „Icor“ akcininko A. Janukonio sūnums Ignui ir Vitui. Taip pat jiems priklauso ir prabangus namas šiame sklype.

Verta atkreipti dėmesį, kad šalia jų valdų valstybiniame miške esanti tvora išsiskiria iš greta esančių. Tai spygliuota tvora, kurios neįmanoma perlipti.

Kitas greta esantis sklypas priklauso Linai Šipailienei. Šiame sklype esančiame pastate yra registruota UAB „Kapitalo apskaita“, kuriai ir vadovauja turto savininkė.

DELFI primena, kad tvorų miške būti negali. Miškų įstatymas ir aplinkos ministro patvirtintos Lankymosi miške taisyklės užtikrina laisvą žmonių patekimą į mišką.

Situaciją dėl spygliuotos tvoros miške, kuri ribojasi su I. ir V. Janukonių sklypu, sutiko pakomentuoti jų tėvas A. Janukonis. Jis sakė, kad tvora įrengta siekiant apsisaugoti nuo vagių.

„Vienintelė įrengtos vielinės tvoros paskirtis – apsisaugoti nuo vagysčių. Taip apsunkinamas nusikaltėlių kelias, kuriuo jie, kelis kartus žaibiškai apvogę mūsų, o taip pat ir kaimynų namą, šia visuomenės nenaudojamo miško atkarpa spėjo su grobiu pasprukti iki atvykstant saugos tarnybų atstovams“, - DELFI atsiųstame komentare aiškino A. Janukonis.

Taip pat jis pridėjo, kad nebus laukiama atsakingų institucijų tyrimų išvadų – tvorą ketinama pašalinti žymiai greičiau.

„Išvadų laukiama nebus – tvorą pašalinsime per savaitę ir ieškosime kitų būdų apsisaugoti nuo nusikaltėlių“, - teigė A. Janukonis.

Kaip bebūtų, Valstybinės miškų tarnybos vadovas Paulius Zolubas žurnalistus informavo, kad dėl tvoros miške pareigūnai pradėjo tyrimą.

Kaimynė ieško būdų, kaip tvorą išsaugoti

Vis dėlto greta esančio sklypo savininkė L. Šipailienė laikėsi kitos pozicijos nei jos kaimynai. Ji neneigė, kad pažeidimų miške gali būti, nepaisant to, moteris sakė bandanti nusipirkti tvora aptvertą teritoriją.

L. Šipailienė patikino, jog jau yra pateikusi dokumentus dėl užimtos žemės išpirkimo. „Visi dokumentai parengti tvarkymui, tik šis procesas užtruko. Šį sklypą dar visai neseniai gavau kaip palikimą po skyrybų. Visos ribos bus sutvarkytos taip, kaip priklauso“, – tikino ji.

Moteris aiškino, jog anksčiau čia buvęs šiukšlynas, buvo vežamos ir verčiamos šiukšlės. „Dar visai neseniai gavau šį sklypą, jį sutvarkiau. Dar nelabai žinau, kaip čia kas, bet visos kilusios problemos bus išspręstos“, – teigė L. Šipailienė.

DELFI primena, kad teisiškai nėra galimybių išsipirkti greta esančią valstybinę žemę, nes išsipirkti galima tik tą teritoriją, kuri yra įsiterpusi. O šiuo atveju taip nėra.

Nacionalinės žemės tarnybos atstovė Aušrinė Lisauskienė DELFI teigė, kad sklypo savininkė yra iškviesta į skyrių dėl administracinio pažeidimo išaiškinimo.

Redaktorė prižiūri valstybinę žemę

Filaretų gatvėje pavyko užfiksuoti dar vieną galimą pažeidimą. Prie prabangaus namo galimai užimta valstybinė žemė, kurioje auga dekoratyviniai augalai, stovi kiemo vartai, išklota danga automobiliams statyti.

Registrų centras DELFI informavo, kad šis sklypas priklauso Gitanai Bukauskienei, kuri yra žurnalo „Laima“ vyr. redaktorė. Ji neneigė, kad tvarko ne tik savo sklypą, bet ir greta esančią valstybinę žemę.

„Sklypą pirkome prieš devyniolika metų. Tai buvo visiškai „laukinė“ teritorija be dujotiekio ir kanalizacijos, kuriuos atvedėme už savo lėšas. Po to ėmėme gražinti aplinką. Kadangi nenorėjome, jog akis badytų kiečiais apaugusi žemė, išpuoselėtu žolynu pavertėme ne tik savo teritoriją, bet ir gabaliuką valstybinės žemės. Noriu pabrėžti viena, kad ant valstybinės žemės nėra nei vieno stacionaraus pastato, kurį naudotumėme savo reikmėms. O jeigu kam nors trukdo už asmenines lėšas prižiūrima žolė ir keletas puikių augalų, visada yra galimybė atvažiuoti ir juos išrauti. Beje, jeigu savivaldybė pasiūlytų tą lopinėlį žemės įsigyti, tikrai pagalvotume apie tai“, - informavo G. Bukauskienė.

Nors ji teigė, kad valstybinėje žemėje nėra pastatų, tačiau DELFI žurnalistai užfiksavo, kad valstybinėje žemėje galimai stovi kiemo vartai ir įrengta automobilių stovėjimo aikštelė.

O išsipirkti valstybinės žemės šiuo atveju taip pat nėra galimybės, kadangi sklypas nėra įsiterpęs.

Namo kampas galbūt patenka į valstybinę žemę

Dar vienas sklypas, kur galimai užimta valstybinė žemė – Rūtų gatvėje. Taip pat šiame sklype stovi prabangus pastatas. Žvelgiant į Regia.lt žemėlapį matyti, kad vienas namo kampas galbūt patenka į valstybinę žemę. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovas Albinas Keturka teigė, kad siekiant išsiaiškinti, ar namas patenka ir į valstybinę žemę, pareigūnai pradėjo tyrimą.

Registrų centras DELFI informavo, kad turto savininkai yra Petras Ignotas ir Daiva Ignotienė. Viešai prieinamais duomenims, P. Ignotas yra UAB „Estra“ vadovas ir buvęs Lietuvos autoverslininkų asociacijos prezidentas.

DELFI žurnalistams pavyko susisiekti su P. Ignotu, tačiau jis situacijos plačiau pakomentuoti nepanoro. „Mūsų sklypo buvo atėjusi patikrinti Nacionalinė žemės tarnyba ir miškininkai. Mes savo sklypą susitvarkėme, jie mūsų sklypą priėmė. Daugiau komentarų jums neduosiu“, – teigė jis.

Baseinas valstybinėje žemėje

Žurnalistams pavyko surasti ir daugiau galimų valstybinės žemės užgrobimo atvejų Pavilnių parke. Štai Lyglaukių gatvėje į valstybinę žemę galbūt patenka netgi baseinas, taip pat tvora. Šio sklypo savininkė – Honorata Aleksandra Dijokienė. Su ja susisiekti nepavyko.

Nacionalinės žemės tarnybos atstovė A. Lisauskienė teigė, kad pareigūnai šiame sklype nustatė pažeidimų ir informacija buvo persiųsta Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai dėl privalomojo nurodymo surašymo.

Toje pačioje gatvėje matyti ir dar vienas galimas valstybinės žemės užėmimo atvejis. Nuošalioje vietoje, miškų apsuptyje stovi namas, tačiau visai šalia jo žemės sklypas ir baigiasi. Tačiau matyti, kad galimai naudojama ir šalia esanti valstybinė žemė. Turto savininkė yra Verutė Stučkienė.

A. Lisauskienė teigė, kad pareigūnai sklypuose, kuriuose dar nesilankė, atliks patikrinimus.