Per slaptą balsavimą turėtų būti išrinkta 16 komisijos narių (vienas išrinktas anksčiau), tapti jai pretenduoja beveik 30 kandidatų. „Prieš savaitę išsiuntėme visą medžiagą kiekvienam komiteto nariui. Aš turiu tokią viltį, kad ramiai susėsime trečiadienį ir nubalsuosime“, – BNS sakė komiteto pirmininkas „valstietis“ Eugenijus Jovaiša. Savo kandidatus pateikė ne tik universitetai, mokslo įstaigos, bet ir įvairios kūrybinės sąjungos: Lietuvos dailininkų sąjunga, Lietuvos muzikų sąjunga, Lietuvos tautodailininkų sąjunga, Rašytojų ir Žurnalistų sąjungos. Susiję straipsniai: Feisbuke – netikėta „valstiečius“ palikusios D. Šakalienės reakcija: tylėti nebegalima Pataisas dėl asmenvardžių rašymo teikę parlamentarai nesutaria dėl VLKK išvados Kai kurių pirmą kartą paprašyta pasiūlyti savo kandidatą. Seimo komitetui priklausantys opozicijos atstovai, pamatę kandidatų pavardes, ėmė nuogąstauti, kad VLKK gali prarasti ekspertinės institucijos reputaciją. Švietimo ir mokslo komiteto narė liberalė Dovilė Šakalienė stebėjosi, kad Kalbos komisijos narių atrankoje dalyvauja kūrybinės organizacijos, savo veikla tiesiogiai nesusijusios su kalba. „Jeigu kalbame ne apie kokią bendrąją komisiją, o apie specifinę Lietuvių kalbos komisiją, manyčiau, kad reikėtų atrinkti žmones iš įstaigų ar organizacijų, kurios yra susijusios savo veikla, savo misija, savo sritimi būtent su lietuvių kalba, lietuvių kalbos išsaugojimu, lietuvių kalbos taikymu ir kitais dalykais, kurie numatyti Valstybinės kalbos įstatyme“, – BNS sakė parlamentarė.

Ji neatmetė galimybės teikti su tuo susijusias įstatymo pataisas. Dabar įstatymas numato, kad VLKK skiria ir atleidžia Seimas Švietimo ir mokslo komiteto teikimu. Siūlymus komitetui teikia universitetai, mokslinių tyrimų įstaigos ir kūrybinės sąjungos.

D.Šakalienė taip pat atkreipė dėmesį, kad kandidatams nėra keliama jokių išsilavinimo, mokslinių ar praktinio darbo reikalavimų. Anot jos, nesusipratimas, kad tarp kandidatų yra botaniko išsilavinimą turintis asmuo. Tą patvirtino ir parlamentinio komiteto vadovas E.Jovaiša. „Pagal nutylėjimą, iš tradicijos pageidautina, kad būtų lituanistas. Bet ir ankstesnėse kadencijose būdavo ir muzikų, ir istorikų, kaip kas rekomenduoja“, – BNS sakė jis. Mišriai Seimo narių grupei priklausanti Gintaras Steponavičius tvirtino, jog nemažai iškilių lituanistų, kalbos mokslininkų atsisakė pretenduoti į VLKK narius. „Kažin ar galima kalbėti apie šios institucijos autoritetą“, – sakė parlamentaras. Komiteto nariams nerimą kelia ir planai VLKK pirmininku siūlyti buvusį Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininką konservatorių Valentiną Stundį. Anot jų, buvusio lietuvių kalbos mokytojo patirties kažin ar pakanka vadovauti ekspertinei įstaigai. D.Šakalienė būsimą balsavimą komitete pavadino vertybiniu. Mat gegužės pabaigoje pirmą kartą surengus VLKK narių rinkimus, opozicijos atstovai apkaltino valdančiuosius, kad narius į ekspertinę komisiją siekta atrinkti pagal vienintelį kriterijų – kokia jų pozicija dėl x, w ir q rašybos pasuose.

„Matyt, bus vertybinis sprendimas ir tarp komiteto narių matysime, kaip pasiskirstys pozicijos dėl asmenvardžių rašybos“, – svarstė D.Šakalienė. Sprendžiant asmenvardžių rašybos klausimą VLKK yra ekspertinė įstaiga, jos poziciją privalu gauti prieš Seimui priimant įstatymą, komisijos reikšmę yra pabrėžęs ir Konstitucinis Teismas. Kadangi „valstietis“ Mindaugas Puidokas Seime yra registravęs naują projektą dėl vardų ir pavardžių rašymo, naujoji Kalbos komisija turės dėl jo pateikti savo poziciją. Lietuvoje dešimtmečius vyksta diskusija dėl asmenvardžių rašybos nelietuviškais rašmenimis – vieni politikai siūlo leisti naudoti lotyniško pagrindo rašmenis asmens dokumentų pagrindiniame puslapyje, kad būtų užtikrinta asmens teisė į jo pavardę, o kiti teigė, kad taip bus sumenkintas valstybinės lietuvų kalbos statusas ir siūlo vardą bei pavardę lotyniško pagrindo rašmenis rašyti tik dokumento antrajame puslapyje. Dabartinė VLKK yra pasisakiusi, kad tais atvejais, kai užsienietis tampa Lietuvos piliečiu arba užsienietiška pavardė įgyjama per santuoką, suteikiama tokiose šeimose gimusiems vaikams, originali rašyba lotyniško pagrindo rašmenimis galima pagrindiniame paso puslapyje. Tuo metu dėl Lietuvos lenkų pavardžių rašymo komisija nepasisakė.

VLKK nariai skiriami penkeriams metams.











