Bendros Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos „Zapad 2017“ yra didžiausios Europoje. Be to, pagal skelbiamą pratybų scenarijų jos bus ne gynybinio, o puolamojo pobūdžio, sakė J.Sartas antradienį Latvijos televizijos LNT laidoje „900 sekundžių“. „Žinoma, tai kelia įtarimų ir nuogąstavimų, bet nenorėčiau sutirštinti spalvų ir teigti, jog esama pavojaus, kad prieš Baltijos šalis gali būti imtasi karinių veiksmų; tai neįmanoma, nes tai būtų ataka prieš NATO, o ji neabejotinai yra gerokai stipresnė už Rusija“, – sakė J.Sartas. Susiję straipsniai: Latvijos ministras išpeikė nevykusią Vakarų kovą su Rusijos propaganda Apie Baltijos šalis socialinėje erdvėje dažniausiai rašo rusų „troliai“ Jo nuomone, šiomis pratybomis Maskva nori įbauginti Baltijos šalis ir jų sąjungininkes. Pasak J.Sarto, Rusija joms liepia „nedaryti to, kas mums nepatinka“, ir tam tikra prasme šį tikslą jai jau pavyko pasiekti. Pratybos „Zapad“ Vakarų Rusijoje, Baltarusijoje ir Karaliaučiaus krašte vyks rugsėjo 14-20 dienomis.

