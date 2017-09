Ministerija siūlo numatyti, jog Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis būtų kompensuojamos medicinos priemonių ir prietaisų nuomos išlaidos.

Kaip pavyzdį SAM pateikia dirbtinės plaučių ventiliacijos paslaugas. Jei būtų pritarta siūlomoms pataisoms, namuose galėtų būti slaugoma apie 200 pacientų, kuriems pagal šiuo metu galiojančią tvarką nėra galimybės namuose taikyti dirbtinio plaučių ventiliavimo.

„Namuose slaugomi pacientai gali gyventi ilgus metus, o kai kurie jų toliau mokosi ir dirba. Medicinos priemonių ilgalaikės nuomos išlaidos sudarytų didelę dalį jų namų ūkio išlaidų – 1080 – 14400 eurų per metus", - teigia ministerija.

