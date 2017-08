Meteorologai perspėja: trečiadienį Lietuvoje prognozuojama smarki audra

Trečiadienio naktį daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vietomis smarkūs, griaudės perkūnija, kai kur galima kruša. Pūs pietryčių, pietų, pereinantis į pietvakarių, vakarų vėjas, kurio greitis sieks 6–11 metrų per sekundę, o per perkūniją vietomis gūsiai sieks 15–20 metrų per sekundę. Bus 17–22 laipsnių šilumos.

Dieną daug kur slinks trumpi lietūs, vietomis smarkūs, griaudės perkūnija, per ją pietvakarių, vakarų vėjo gūsiai kai kur stiprės iki 17–22 metrų per sekundę, vietomis kris kruša. Termometrai rodys 27–32, vakariniuose rajonuose bus 24–26, pajūryje – 21–23 laipsniai šilumos.

Ketvirtadienį dieną vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, trumpai palis, galima perkūnija. Naktį kai kur tvyros rūkas. Temperatūra naktį sieks 13–18, dieną – 22–27 laipsnius šilumos.