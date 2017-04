Meilės gimimas vaikui vyro akimis: kaip tai vyksta

Kai žmona pasiūlė įsivaikinti, vilnietis Tomas pasakoja dar ilgokai mąstęs. Jį kankino įvairūs klausimai, galvoje siautė daugybė mitų: atrodė, kad net su biologiniais vaikais sutarti sudėtinga, tai kas bus įsivaikinus svetimą vaikelį?

Galiausiai Tomas apsisprendė ir pora įvaikino Benediktą, kurį jo biologinė mama paliko sulaukusį vos paros ar dviejų. Vyras pasakoja, kad su žmona norėjo įsivaikinti kūdikį, nes siekė patirti visus tėvystės malonumus ir nemalonumus nuo sauskelnių iki auklėjimo, bet šiuo metu jau svarsto ir apie antrą vaikelį – galbūt net didesnį.

„Nėra, kad meilė „op“ ir įsiplieskia. Tiesiog tu žinai, kad jam reikia šiek tiek daugiau dėmesio nei galbūt tavo biologiniam vaikui, žinai, kad mėnesį jis gyveno atskirtas, buvo kita aplinka, pasikeitė miegojimo ritmas. Iš pradžių kamuoja buitiniai dalykai, o po to meilė atsiranda per žaidimus, kutenimus, kojų masažą, spardymąsi. Tas kūdikis meilės neatneš, jis yra kūdikis, tai darbas su savimi. Per prievartą nieko nepadarysi. Kai vaikas vyresnis, galbūt gali imtis gudrybių, patraukti jo dėmesį, o su mažu nepavyks taip“, - pasakoja Tomas.

Net 16-17 metų vaikai nori būti įvaikinti

Kad nori įsivaikinti Tomo žmona kalbėjo kiek anksčiau, bet paties Tomo apsisprendimas buvo kiek ilgėlesnis. Pora norėjo susilaukti vaikų, bet jiems nepavyko: buvo pereitos visos pagalbinio apvaisinimo procedūros, kurį laiką net tikėtasi sėkmės, bet veltui.

„Mums taip susiklostė, Dievas nedavė vaikų. Mes vaikų norėjom, daug stengėmės, kad jie atsirastų“, - sako Tomas, pabrėždamas, kad vyrui kaip vyrui, bet moters sveikatai pagalbinio apvaisinimo procedūros atsiliepia neigiamai.

Tuomet buvo prieitas taškas, kai pora nusprendė: rašom prašymą, kad norime įsivaikinti, ir žiūrėsime, ar ilgai užtruks, kaip eisis mokymai, kokių klausimų kils.

„Žmona buvo apsisprendusi, norėjo mergaitės, o aš neskirsčiau į lytis, tiesiog galvojau: apsisprendžiam ir žiūrim, kaip likimas duos“, - pasakojo Tomas.

Jis pasakoja, kad į daug klausimų atsakė mokymai būsimiems įtėviams. Tomas sako, jog jam atrodė, kad gimus biologiniam vaikui, ryšys su juo būna susiformavęs savaime, ypač motinai su vaiku. Tuo metu įsivaikinus ryšį reikia kurti ir dar žinoti, kaip tai daryti.

„Tai didžiausias iššūkis bendrai suprasti ir pasiryžti tam, žinoti, kad daug ką reikės kompensuoti, daugiau dėmesio skirti. Žinojom, kad meilę reikės išsikovoti, reikės daugiau pastangų. Labiausiai iš mokymų nustebino, kad net 16-17 metų jaunuoliai ar merginos nori būt įvaikinti, nori pajausti šeimos šilumą. Po mokymų neliko jokių abejonių, kad tikrai norime įsivaikinti. Tada neliko nė lyties klausimo“, - sako Tomas.

Perkūnas iš dangaus: rasta biologinė motina

Vyras teigia, kad tikėjosi ilgo įvaikinimo proceso, bet viskas klostėsi gana greitai, nors nusivylimų tikrai buvo.

Pasiūlymas priimti vaikutį į šeimą atskriejo penktadienį elektroniniu paštu. Tomas su sutuoktine dirba tame pačiame darbe, todėl iš pradžių išgirdusi apie pasiūlymą jo žmona pagalvojo apie komercinį pasiūlymą.

Tomas teigia, kad gana keista, kai pasiūlymas priimti vaiką atskrieja penktadienį: niekas nebedirba, o būsimi įtėviai turi milijoną klausimų. Pirmadienį jie jau atvyko susipažinti su vaiku – motinos nesaugioje aplinkoje paliktu naujagimiu.

„Vaikas buvo paliktas nesaugioje aplinkoje tik gimęs. Medikai nustatė, kad jis paros ar dviejų“, - sako vyras.

Jis pasakoja, kad itin siutina įvairios teisinės džiunglės: jei motina palieka vaiką nesaugioje aplinkoje, jos ieško policija, keliama baudžiamoji byla, bet būsimiems įtėviams kilo klausimas, o kas bus, jei surasta biologinė motina pareikš teises į vaiką, ar tai apskritai įmanoma.

„Visi gražiai šneka, kad šansų tokioms motinoms nebėra, bet pagal teismų praktiką jos visada turi daugiau teisių, nes vis tiek norima vaikus grąžinti biologiniams tėvams. Mums aiškino, kaip vaiko teisės padės, užkirs tam kelią, bet tai ne visai tiesa“, - sako Tomas.

Jis pasakoja, kad biologinė mama buvo rasta maždaug po dviejų mėnesių, kai jie buvo tapę mažojo Benedikto globėjais. Tai buvo kaip perkūnas iš giedro dangaus: porai niekas nepranešė, jie sužinojo paskambinę paklausti, kada berniukas bus įtrauktas į įvaikinamų vaikų eilę.

„Žinoma, mes visada viską sužinome paskutiniai“, - teigia Tomas.

„Nekokie jausmai buvo. Žmona labai jaudinosi. Kad ir kaip būtų per tuos du mėnesius buvome labai prisirišę. Jis tikrai tapo mūsų vaiku. Atrodo, kad iš tavęs nori atimti vaiką. Tokia nežinomybė...“, - prisiminė vyras.

Tomo pasakojimu, vaikų teisių specialistai buvo labai nekonkretūs, jie patys nežino, kaip vystysis procesas, Lietuvoje trūksta tvirtos pozicijos, ką gina vaikų teisių specialistai – vaiko ar biologinės mamos interesus. Pasak jo, kai atsirado Benedikto biologinė mama, visi paniro į paniką, nes gal ji norės susigrąžinti vaiką, nors jai iškelta baudžiamoji byla.

„Mes tada pradėjome įtikinėti, kad jie pasikviestų tą motiną ir pasišnekėtų, nes jie buvo gavę tik informaciją iš policijos: surasta tokia ir tokia – daugiau viskas. Visi mąsto: o ką ji darys? Mes sakome: o gal nieko nedarys? Mes tada pradėjom pykti. Išvis tokie klausimai norės-nenorės... O baudžiamoji byla, o jei ji sės į kalėjimą? „N“ kartų šnekiesi telefonu ir aiškiniesi, o tau tada sako: mes pasiūlysim jums kitą vaiką. Taip jie išsprendžia situaciją. Tu galvoji apie vaiką, praleidai su juo kelis mėnesius, o jiems atrodo, kad mes jums duosim kitą. Tada supranti, kad mes vieninteliai su žmona atstovaujam vaiko interesams, visi kiti mąsto, gal čia motinai atiduoti, gal čia nieko tokio, gal ne taip pavojingai ir paliko“, - piktinosi pašnekovas.

Remiantis Tomo pasakojimu, po įkalbinėjimų pasikviesti biologinę motiną, vaiko teisių specialistai taip ir padarė: paaiškėjo, kad moteris vaiko auginti nenori.

„Tada jie pradėjo daryti darbą: ją reikėjo pripažinti motina, tada reikėjo, kad ji atsisakytų vaiko“, - sako Tomas.

Galiausiai, teisiniai procesai buvo baigti, bet, kaip sako Tomas, jie tikrai pareikalavo jėgų: tuo pat metu stengiesi rūpintis vaiku, kurti ryšį, tuo pat metu žinai, kad ne viskas gali pavykti, galbūt teks su vaiku išsiskirti.

Kaip gimsta meilė?

Kaip tėvai pajaučia meilę įvaikintam kūdikiui? Kaip kūdikis reaguoja į aplinką?

Tomas sako, kad kai su žmona nuvyko susipažinti su vaiku į ligoninę, jis buvo visai mažytis. Kai Benediktas persikraustė į Tomo ir jo žmonos namus iš vaikų namų, buvo sulaukęs apytiksliai mėnesio. Vyras sako net pamanęs, kad vaikų namuose mažasis pažino įtėvius.

„Pradžioje apima labai kontroversiški jausmai. Manau, viskas ne taip, kai laukiesi, kai devynis mėnesius pratiniesi. Kadangi panašiu metu draugai laukėsi, tai matai, kaip jie laukia, kaip jaučia spurdėjimą. O čia vaikas tiesiog ateina. Bet tie mažieji turi tokį pavergimo jausmą“, - šypsosi Tomas.

Vyras pripažįsta, kad iš pradžių jaunieji tėveliai užsiėmė buitiniais reikalais, bet laikui bėgant per tai gimsta meilė: valgydini, kuteni padus, darai masažą, maudai, žaidi, veži į lauką, sūpuoji.

Tomas sako, kad paskui atėjo ir jausmas, jog tavo vaikas yra gražiausias, protingiausias

Dabar Benediktui 19 mėnesių, jis jau žino, kas jam patinka ir kas nelabai. Jis mėgsta lįsti į stalčius, imti kruopas, dešimt kartų atidarinėti orkaitę. Tomas juokiasi, kad sūnus žino, kas yra vitaminas D.

O kas jei pavargę įtėviai supyksta, susiginčija tarpusavyje? Ar primena vienas kitam, kas labiau norėjo vaikučio?

Tomas sako, kad ne, nes su žmona turi keletą bendravimo taisyklių: niekada tylomis nepykti, jei kas nepatinka, o verčiau pasakyti, niekada nepriminti buvusių situacijų piktomis užuominomis. Pasak jo, pas juos šeimoje įprasta pasakyti, kas ir kodėl nepatinka. Tai padeda išvengti nesusipratimų, emocijų proveržių.

„Esminis dalykas: mes turime suprasti, kad vaikas niekada nėra kaltas dėl kažko, kas vyksta“, - teigia Tomas.

Jei vaikas sudaužė telefoną, tai kalti tėvai, kurie telefoną padėjo ne vietoje, o ne Benediktas.

„Mes, Sovietų Sąjungoje augę vaikai, neturim gerų pavyzdžių su tėvais, kalbant apie vaikus aplinka dar ir dabar atšiauroka, jų daug kur nepastebi. Jeigu nueini į kavinę ir vaiką pastebi, tai čia „wow“, - sako vyras.

Tomas daug ko mokosi iš knygų, tam tikrų pamokų gavo lankydamas psichoterapiją, taip pat būsimų įtėvių mokymus.

Paklaustas, ar pasakys Benediktui, kad jis įvaikintas, Tomas tuo net neabejoja. Tik kol kas berniukas per mažas. Ateityje Tomas žada pirmiausia sūnų supažindinti su sąvoka „įvaikintas“, paskui ketina priartėti prie jo kilmės istorijos.

„Mes esame tikrai nusprendę, kad jis žinos, jog yra įvaikintas, nes kitaip būtų nesąžininga jo atžvilgiu“, - neabejoja Tomas.

O ar Benediktas kuo nors skiriasi nuo biologinio draugų vaiko? Tomas teigia, kad buvo laikas, kai Benedikto žvilgsnis buvo kitoks nei draugų vaikelio: kiek prigesintas, ne toks žvitrus. Tomas spėja, kad tai gali būti susiję su mamos stoka pirmąjį mėnesį, nes kūdikiams jų mama yra visas pasaulis. Praėjus trims mėnesiams gyvenimo kartu Tomas tvirtina, kad jų Benedikto žvilgsnis irgi tapo gyvas, akys ėmė žibėti. Jos žiba iki šiol, o Benedikto tėvai mąsto apie kito vaiko įvaikinimą.

„Nepaisant ilgo įvaikinimo proceso tik dabar suprantu, kad tai buvo geriausias mūsų priimtas sprendimas – įsivaikinti", - sako Tomas.