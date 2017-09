Balsuoti iš anksto bus galima Marijampolės savivaldybės pastate trečiadienį ir ketvirtadienį nuo 8 iki 20 valandos, skelbia Vyriausioji rinkimų komisija.

Taip pat trečiadienį prasideda balsavimas specialiuosiuose paštuose, čia balsuoja rinkėjai, kurie dėl sveikatos būklės ar amžiaus yra ligoninėse, senelių namuose, socialinės rūpybos ar globos įstaigose ir todėl negali atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę, taip pat atliekantys arešto ar laisvės atėmimo bausmę.

Penktadienį prasidės ir šeštadienį bus tęsiamas balsavimas namuose. Balsuoti namuose turi teisę neįgalieji, dėl ligos laikinai nedarbingi, sulaukę 70 metų ir vyresni rinkėjai, jeigu jie dėl sveikatos būklės patys negali atvykti rinkimų dieną į rinkimų apylinkę. Norint balsuoti namuose, reikia registruotis iš anksto.

Marijampolės mero-tarybos nario rinkimai vyks sekmadienį, balsavimas rinkimų apylinkėse vyks nuo 7 iki 20 valandos.

Dėl mero posto rungiasi šeši partijų iškelti ir du savarankiški kandidatai. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Marijampolėje iškėlė Kęstučio Traškevičiaus, Liberalų sąjūdis – Sauliaus Skinkio, Lietuvos socialdemokratų partija – Irenos Lunskienės, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – Karolio Dvylio, Centro partija – Gedimino Akelaičio, „Tvarka ir teisingumas“ – Dobilo Sinkevičiaus kandidatūras. Taip pat rinkimuose savarankiškai išsikėlė Gintaras Skamaročius ir buvęs susisiekimo ministras Algis Žvaliauskas.

Balsavimo teisę šiuose rinkimuose turi 48 tūkst. 789 savivaldybės gyventojų.

Nauji rinkimai Marijampolėje rengiami, nes kovą mirė savivaldybės meras socialdemokratas Vidmantas Brazys.

