Jis įtrauktas į 20 paviljonų sąrašą, iš kurio internautai rinks mėgstamiausią. Balsuoti galima kartą per dieną iš vieno kompiuterio. Balsavimas baigsis ketvirtadienį. „Expo 2017“ parodoje dalyvauja 115 valstybių ir 22 tarptautinės organizacijos. Į mėgstamiausių dvidešimtuką Lietuva atrinkta kartu su JAV, Rusija, Vokietija, Jungtine Karalyste, Prancūzija, Malaizija, Pietų Korėja, Turkija, Jungtiniais Arabų Emyratais, Austrija, Pakistanu, Monaku, Tailandu, Singapūru, Izraeliu, Kataru, Šveicarija, Baltarusija ir Olandija. „Itin džiugu, kad patekome į pretendentų sąrašą, nes į jį neįtrauktos tokios valstybės, kaip Kinija, Japonija, Italija ar Indija“, – sako Lietuvos ekspozicijos komisaras, Aplinkos ministerijos Parodų skyriaus vedėjas Romas Jankauskas. Susiję straipsniai: Užsienio reikalų viceministras Kazachstane aptarė politinį ir ekonominį bendradarbiavimą Vilniuje pristatomas Lietuvos paviljonas parodoje „Expo 2017“ Mūsų šalies ekspozicija įrengta pagal architekto Martyno Valevičiaus projektą – lankytojai kviečiami į lazerio šerdį. Populiariausių ir geriausių paviljonų tarptautinėse parodose rinkimus jau ketvirtą kartą rengia autoritetingas žurnalas „Exhibitor“.

