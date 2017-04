Lietuvoje vyks perspėjimo sistemos patikrinimas

Anot jo pranešimo, 11 val. 52 min. gyventojai girdės sirenų gausmą, bus jungiamos centralizuoto valdymo sirenos garsiniu signalu „Dėmesio visiems“, taip pat gyventojams bus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai į mobiliuosius telefonus apie sistemos patikrinimą.

Patikrinimo metu sirenos kauks tris minutes. Nustojus joms kaukti, 11 val. 55 min., per Lietuvos radijo ir televizijos programas, regionines ir vietos radijo programas gyventojams bus skelbiama informacija ir rekomendacijos.

Trumpųjų perspėjimo pranešimų perdavimas prasidės kartu su sirenų jungimo pradžia, t. y. 11 val. 52 min. ir tęsis iki 11 val. 58 min.

„Išgirdus sirenas, gyventojams rekomenduojama įsijungti radiją ar televiziją ir išklausyti skelbiamą informaciją“, – nurodo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

Paprastai sirenos įjungiamos du kartus per metus.

Per šiuos patikrinimus gyventojai turi galimybę įsitikinti, ar jie yra teisingai įsijungę korinio transliavimo funkciją, kad gautų trumpuosius perspėjimo pranešimus. Patikrinimo metu pranešimai perduodami kas vieną minutę. Jeigu telefonas nustatytas teisingai, gyventojas gaus tik vieną pranešimą.

Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai šalyje, šalies gyventojai perspėjami įjungtomis sirenomis ar pranešimais į mobiliuosius telefonus, prireikus per mobiliąsias įgarsinimo priemones ar per pasiuntinius, o informuojami per radiją ir televiziją.