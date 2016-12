Lietuvoje siaučia stiprus vėjas

Antradienio rytą Lietuvoje vietomis fiksuojami stiprūs vėjo gūsiai.

Stipriausias vėjas, meteo.lt duomenimis, fiksuojamas vakarų Lietuvoje. Pajūryje vėjo gūsiai siekia 14-18 metrų per sekundę. Vėjas pūs iš vakarų, todėl dieną stiprūs vėjo gūsiai nuo pajūrio nusiris gilyn į Žemaitiją ir vidurio Lietuvą. Ten vidurdienį prognozuojamas 16-os metrų per sekundę stiprumo vėjas.

Pietinėje ir pietvakarinėje šalies dalyje vėjas ryte siekia 8-10 metrų per sekundę, vidurdienį vėjas stirpės iki 12 metrų per sekundę. Šiaurinėje šalies dalyje oras ramesnis, vėjas tesiekia apie 6 metrus per sekundę.