Tam pažymėti rengiama ceremonija Lietuvos radijo ir televizijos centre Vilniuje.

Anykščių rajone, Viešintose, sumontuotas vidurinių bangų (AM) siųstuvas pagamintas prieš maždaug penkerius metus. Jį Vakarų Vokietijoje naudojo JAV gynybos departamentas, transliavęs radijo programą, skirtą Amerikos kariams užsienyje.

Naujas įrenginys pakeis Kauno rajone, Sitkūnuose, veikusį siųstuvą.

Ekspertai sako, kad jo pagalba programos Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos ir Moldovos gyventojams bus retransliuojamos geresne kokybe.

Centrinė Laisvosios Europos radijo / Laisvės radijo būstinė yra Vašingtone, tačiau jo veikla yra sutelkta transliacijų centre Čekijos sostinėje Prahoje.











