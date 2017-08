Antradienį Dougas Lambornas, Andy Barris, Johnas Shimkus ir Earlas Carteris antradienį susitiks su Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu.

Per susitikimą bus aptartas regioninis saugumas, situacija Ukrainoje, energetinis saugumas, BNS informavo Seimo pirmininko sekretoriato vadovė Gintarė Žukaitė.

Vilniuje viešintys politikai priklauso Atstovų Rūmų Ginkluotųjų pajėgų, Finansinių paslaugų, Energetikos ir prekybos komitetams.

