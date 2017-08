„Tokios informacijos nei žodžiu, nei raštu nesame gavę“, – šeštadienį BNS sakė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji patarėja Jurgita Savickaitė. Anot jos, Latvija nėra išplatinę jokio pranešimo Europos Komisijos skubių pranešimų kanalu. „Kartais skubiais atvejais būna pranešama ir telefonu, tačiau nesame sulaukę jokio skambučio. Galime manyti, kad arba pavojinga produkcija nėra platinama Lietuvoje, arba latviai dar patys neturi tikslios pilnos informacijos“, – teigė J.Savickytė. Susiję straipsniai: Gyvūnų teisių gynėjai protestuos prie Maisto ir veterinarijos tarnybos Plinta naujas sukčiavimo būdas – „globojimui“ neteisėtai nusavinami augintiniai Anot jos, Lietuvos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos daugiau informacijos turės pirmadienį. Kol kas gyventojams patariama nepirkti, nenaudoti šio gamintojo produkcijos. Latvijos maisto ir veterinarijos tarnyba penktadienį informavo visuomenę, kad bendrovės „Tukuma straume“ gaminamame ėdale šunims ir katėms rasta šiems gyvūnams mirtinai pavojingo karbamido. „MVT ragina šunų ir kačių augintojus patikrinti įsigytas ėdalo pakuotes ir nenaudoti šių produktų: šunų ėdalo „Dogo su paukštiena“, 2993-ioji partija, galiojimo laikas iki 2018 m. liepos 24 d.; (tos pačios rūšies ėdalo) 2780-oji partija, galiojimo laikas iki 2018 m. birželio 8 d.; kačių ėdalo „Miau Miau“ 3052-oji partija, galiojimo laikas iki 2018 m. rugpjūčio 4 d.; šunų ėdalo „Dogo su mėsa“, 2966-oji partija, galiojimo laikas iki 2018 m. liepos 17 d.; (tos pačios rūšies ėdalo) 2806-oji partija, galiojimo laikas iki 2018 m. birželio 12 d.“, – BNS sakė tarnybos atstovė Ilzė Meistarė. Karbamidą (šlapalą) leidžiama naudoti kaip galvijų pašarų papildą, bet katėms ir šunims skirtuose produktuose jo visiškai negali būti.

