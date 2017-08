Trečiadienį Lietuvos karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose rengiama misiją vykdančių karinių vienetų pasikeitimo ceremonija, pranešė Krašto apsaugos ministerija.

Antradienį bazėje Šiauliuose jau nusileido septyni Jungtinių Amerikos Valstijų naikintuvai F-15C „Eagle“.

Pastaruosius dvejus metus iš Lietuvos misiją paprastai vykdydavo keturi sąjungininkų naikintuvai.

Misijoje dalyvaus maždaug 140 karių, atvykusių iš JAV bazės Britanijoje. Jie pakeis keturis mėnesius Baltijos erdvę saugojusias Lenkijos pajėgas.

JAV karinių oro pajėgų NATO oro policijos misijoje Baltijos valstybėse dalyvaus penktą kartą.

Misija sustiprinta likus dviem savaitėms iki Rusijos ir Baltarusijos karinių pratybų „Zapad". Minskas teigia, kad jose dalyvaus 12 tūkst. 700 karių, Lietuvos pareigūnai mano, kad šis skaičius dirbtinai sumažintas skaidant mokymus į atskiras dalis, ir teigia, kad tikrasis skaičius gali siekti 100 tūkstančių.

Lietuvos karinė žvalgyba teigia, kad „Zapad“ mokymų scenarijuje tikriausiai bus numatytas ginkluotas konfliktas su NATO, neatmestina tyčinių arba atsitiktinių incidentų tikimybė.

Rusija ir Baltarusija teigia, kad rugsėjo 14-20 dienomis vyksiančios pratybos bus gynybinio pobūdžio.

