Kuo baigiasi noras paįvairinti gyvenimą: urologas papasakojo apie neįtikėtinus lietuvių žaidimus

„Tiesą pasakius, šis teiginys neparemtas jokia moksline literatūra“, – kolegos mintis įvertino ir Vilniaus klinikinės ligoninės gydytojas urologas Marius Anglickis.

Jis pasakojo dažnai besilankantis pasauliniuose urologų, seksologų kongresuose, skaitantis naujausius straipsnius urologine tematika, tačiau niekas niekada nė nebandė įrodyti, kad vyrų lytinių santykių skaičius gali turėti limitą.

Tačiau elgtis apdairiai M. Anglickis ragino moteris. Gydytojas taip pat pasidalijo ir atvejais, kokiais klausimais į urologus dažniausiai kreipiasi pacientai, ir įspėjo, kuo gali baigtis aistringi meilės žaidimai.

Lietuvių nuotykiai: šlaplėje – pieštukas, šlapimo pūslėje – 3 metrai žvejybinio valo

„Vyrauja nuostata, kad lietuviai – konservatyvi tauta. Tačiau vargu, ar galima su tuo sutikti. Kiekvienais metais į Vilniaus miesto klinikinės ligoninės priėmimą kreipiasi ne vienas persigandęs vyras, lydimas nuraudusios palydovės. Žmonės kartais, bandydami paįvairinti savo seksualinį gyvenimą ir pabėgti nuo rutinos, persistengia ir prisidaro daug nemalonumų. Besistengiant įgyvendinti pačias svaigiausias seksualines fantazijas neretai meilės žaidimai gali baigtis ligoninėje“, – įspėjo jis.

M. Anglickio teigimu, dirbant priimamajame neretai tenka susidurti su pačiomis įvairiausiomis audringo sekso pasekmėmis.

„Pradedant nežymiais lytinių organų nubrozdinimais, įkandimais, sumušimais ir baigiant tiesiojoje žarnoje pasimetusiais vibratoriais, varpos lūžimais, užstrigusiais pieštukais šlaplėje ar net trimis metrais žvejybinio valo šlapimo pūslėje. Vieni pacientai atvyksta iš karto po nelaimės, o kiti slegiami gėdos pasirodo tik tuomet, kai pasireiškia rimtos komplikacijos“, – sakė pašnekovas.

Marius Anglickis © Asmeninis archyvas

Įvardijo dažniausiais urologines bėdas

Klaidinga manyti, pabrėžė jis, kad urologai gydo tik vyrus. Jie taip pat padeda ir moterims, sergančioms inkstų ar šlapimo pūslės vėžiu, inkstų akmenlige, turinčioms problemų su šlapinimusi.

„Jauni vyrai dažniausiai kreipiasi dėl erekcijos sutrikimų ar vaisingumo problemų. Vyresnių vyrų dažniausia kreipimosi priežastis – gerybinė prostatos hiperplazija ir jos sąlygoti šlapinimosi sutrikimai. Daugumą atvejų pavyksta išspręsti vaistais, tačiau kartais reikalingas ir operacinis gydymas.

Savo ruožtu moterys dažniausiai kreipiasi dėl šlapinimosi sutrikimų ir šlapimo nelaikymo. Pastaroji problema dažniausiai išsprendžiama atlikus nesudėtingą operaciją.

Sudėtingiausias darbas yra priimamajame. Dažniausiai į priėmimą žmonės kreipiasi dėl įvairių uždegimų, akmenligės priepuolių“, – pasakojo jis.

Kodėl prasideda erekcijos sutrikimai?

Tačiau su atvejais, kai vyrai turėtų bėdų dėl to, kad esą išnaudojo savo seksualinį rezervą, M. Anglickiui niekada neteko susidurti. Maža to, tokia teorija jam iš viso neįtikėtina.

„Vyrų spermatogenezė neturi jokių apribojimų ir tuo labiau lytinio santykių limito. Remiantis šia logika, jei dėl kažkokių priežasčių vyras savo lytinį gyvenimą pradės 35-40 metų ir lytiniai santykiai bus kartą per 1 savaitę, tai jis erekcijos sutrikimų neturės iki žilos senatvės?“, – klausė specialistas.

Jo teigimu, erekcijos problemų atsiradimą dažniausiai sąlygoja nuolatinis mūsų gyvenimo palydovas – stresas, nesveika mityba, rūkymas.

„Tiesą pasakius, moterys turi ribotą kiaušialąsčių kiekį. Nors gimusi mergaitė turi tūkstančius kiaušinėlių, sulaukus vaisingo amžiaus, jų skaičius jau būna gerokai sumažėjęs ir su amžiumi nuolatos mažėja“, – kad verčiau susimąstyti reikėtų būtent moterims, pabrėžė urologas.

Nuo erekcijos sutrikimo – iki infarkto

„Dažniausia jaunų vyrų erekcijos sutrikimų priežastis – stresas, įtampa darbe ar šeimoje, psichologinės bėdos, kompleksai. Tačiau labai svarbu atmesti rimtus susirgimus – skydliaukės ligas, cukrinį diabetą, testosterono koncentracijos sumažėjimą ir kt.“, – aiškino M. Anglickis.

Vis dėlto daugelis vyrų, pastebėjo jis, klaidingai mano, kad erekcijos sutrikimas yra natūrali senėjimo pasekmė, todėl nenoromis pasiduoda ir susitaiko su likimo smūgiu. Su problemomis lovoje susidūrę vyrai esą pradeda vengti lytinių santykiu, didėja poros tarpusavio įtampa, prasideda nuolatiniai barniai. Tai netgi gali tapti skyrybų priežastimi.

„Daugeliui vyrui per pirmuosius kelis metus nuo erekcijos sutrikimo pasireiškia grėsmingų širdies ligų požymiai, o kai kuriems net įvyksta pirmasis infarktas. Natūralu, kad jei vyras dirba atsakingą darbą ir nuolatos patiria didžiulį stresą, įtampą, tai grįžęs po sunkios darbo dienos jis mažiausiai galvos apie lytinius santykius. O jei ir galvos, tai kažką nuveikti bus labai sudėtinga. Didžiausias streso minusas – ilgainiui jis žaloja kraujagysles t.y. jose formuojasi aterosklerotinės plokštelės.

JAV pastebėta, kad po Vietnamo karo jauni vyrai masiškai pradėjo mirti nuo infarkto ir kentėti nuo širdies ligų. Autopsijų metu nustatyta, kad jų kraujagyslės buvo prifarširuotos aterosklerozinių plokštelių kaip šimtamečių senukų. Pasirodo, kad jauni vyrai eidami per džiungles patirdavo didžiulį stresą – bet kuriuo momentu jie galėjo patekti į priešo pasalą. Dėl to per kelis metus jų kraujagyslės sukalkėjo kaip senukų“, – saugoti save įspėjo M. Anglickis.

Įspėjo apie limitą

„Nei daug, nei mažai per savaitę 3 kartai, o per ištisus metus – 104 kartus“, – kiek kartų per savaitę reikia mylėtis, mokė DELFI redakcijoje apsilankęs urologas Balys Dainys.

Urologas perspėjo, kad be saiko mylėtis vyrams nereikėtų – jie turi tam tikrą limitą, kurį išnaudoję anksčiau gali tapti kaip Kazanova 40-ies – su gražiomis moterimis sulaukęs tokio amžiaus jis tegalėdavo tik kalbėtis.

„Nuo 7 iki 12 tūkst. kartų. To užtenka. Nepropaguoju ir nesakau, kad per naktį ar per dieną 5 kartus reikia“, – tikino B. Dainys.

Jo teigimu, mylintis po 3 kartus per savaitę, anksčiau aptarto limito vyrai neišnaudos iki gilios senatvės.

„Tačiau turiu nudžiuginti, kad dabar yra įvairios priemonės, kurios padeda atstatyti, sustiprinti“, – savęs netausojančius guodė jis.