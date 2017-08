Būtent taip trumpai būtų galima nupasakoti situaciją, kurioje šiuo metu atsidūrė Aldona (tikrasis vardas ir pavardė redakcijai žinomi). Sūnui vis priekaištaujant, kodėl jos brolis sugebėjo susikurti gyvenimą, kurio dažnas pavydėtų, o ši taip ir liko be turtų, Aldona ryžosi jam atskleisti baisią šeimos paslaptį.

Moters teigimu, dar prieš 7 gimtadienį brolis ją pardavė kiemo draugams už kelias detales, o galiausiai išprievartavo paskutinis jų. Patyčios ir prievarta esą tęsėsi iki 19-to jos gimtadienio, kai bėgdama nuo išnaudotojo mergina pradėjo gyventi su kone pirmu kelyje sutiktu vyriškiu ir ėmė lauktis jo vaiko.

Tą sužinojęs Aldonos sūnus iki tol itin mylėtam dėdei nuvežė dėžutę su virve ir gabalėliu muilo, o šio žmona dėl išpuolio kreipėsi į policiją. Šiuo metu tyrėjai skundą jau išnagrinėjo ir perdavė prokuratūrai – kone neabejojama, kad ši istorija bus svarstoma teisme.

Būtent tai buvo paskutinis lašas, kodėl Aldona savo istoriją sutiko papasakoti viešai. Tiesa, moteris prašė neskelbti jokių vardų, pavardžių ir vietovardžių – vyksta tyrimas, kuriam ji bijo pakenkti. Kad Aldonos sūnaus atžvilgiu iš tiesų pradėtas tyrimas, DELFI patvirtino ir tyrėja, kurios vardo ir pavardės negalime atskleisti gerbdami istorijos dalyvių privatumą.

Su DELFI kalbėdama Aldona pabrėžė, kad, jei jos sūnus bus nuteistas, ji yra pasiryžusi policijai įduoti prieš ją veikusį brolį. Tiesa, šis tyrimas galėtų įstrigti – moteris prievartaujama buvo nuo 1954 iki 1972 m. Jos broliui šiuo metu – daugiau nei 70 metų.

Niekino kaip kokį šunį

„Man nustatyta pirmos grupės negalia, 95 proc. nedarbingumas, esu patyrusi insultą – tas brolis suėdė visą mano gyvenimą. Jis mane niekino kaip kokį šunį. Aš jo bijojau kaip velnias kryžiaus. Tai graudi ir skaudi, tiesiog baisi istorija. Iš manęs visą gyvenimą tyčiojosi. Aš tiek metų kentėjau ir pratrūko, nebegaliu iškęsti“, – širdį atvėrė moteris.

Paklausta, kodėl tylėjo iki šiol, Aldona kalbėjo apie baimę ir gėdą. Be to, pirmasis žmogus, kurio paguodos bandė ieškoti – mama - lemtingą dieną ją atstūmė ir išvadino baisiausiai žodžiais, palydėdama juos rykštėmis.

„Mano mama mane pagimdė ne nuo to vyro, kuris užaugino. Tai buvo slepiama, tik dabar sužinojau. Prieš pusmetį man gal pasakė, kad tas žmogus, kuris mane prievartavo – man ne brolis, o aš jam – ne sesuo. Mano tėvas buvo vokietis, miręs miške. Jis pas mus slapstėsi ir atsiradau aš“, – painią istoriją narplioti pradėjo Aldona.

Sesę pardavė už kelias detales

Oficialiai brolis už sesę yra vyresnis vos porą metų, bet Aldona tikina, kad jo gimimo liudijimas – suklastotas. Mama esą gynė mylimą sūnų nuo sovietų armijos, nubraukdama jam kone 3 metus. Šeimoje jie augo dviese.

„Jį lepino, o aš buvau toks vaikas... Vis klausdavo mama, ar aš panaši į ją, juokėsi. Tik vėliau man buvo pasakyta: „Kaip būsi panaši į ją, jei esi panaši į savo tėvą“. Nesu panaši nei į tą vyrą, kuris mane augino, nei į savo motiną“, – mįslingai kalba senolė.

Anot jos, dabar žinant visą tiesą, nenuostabu, kad mamos meilės justi neteko.

„Jis nuvedęs mane pardavė visai gaujai – jie buvo 16-17 metų – už kažkokias parašiutų virves, šovinius... Mane, kvailą daiktą, nusivedė (buvau vos 6,5 metų) ir pardavė. Jų buvo gal 10. Neatsimenu to skaičiaus, nežinau. Paliepė gultis krūmuose ir iš eilės darė, ką norėjo. Kažkaip grįžom su broliu namo, aš, vaikas, nuėjau į lovą, susisukau į kamuoliuką ir užmigau. Rytojaus rytą mane, dar visą kruviną, motina griebė už plaukų ir sulupo, šaukdama, kad esu k**va. Jau taip viską skaudėjo, o dar gavau rykščių“, – iki šiol tai prisimindama graudinasi Aldona.

Prievartavo, kol gimė pirmas vaikas

Pasak jos, tąkart ja, dar mergaite, pasinaudojo ne tik vaikinai, bet ir brolis. Tiesa, pašnekovė dabar turi įtarimų, kad tuomet jis tai darė paragintas kitų. Tiesa, jei tai ir nebuvo ta valia, savo iškrypusius potraukius jis įrodė dar ne kartą – mergina buvo prievartaujama iki pilnametystės.

„Kol gimė pirmas vaikas“, – nukirto moteris.

Tiesa, Aldona tikino, kad tai tikrai nevykdavo kasdien ar kas savaitę, bet pasikartodavo bent kelis kartus per metus. Brolis neretai naudodavo šantažą – jei neis su ja, įskųs mamai. Pavyzdžiui, kad suvalgė cukraus – buvo sunkūs laikai, tad šeimai trūko visko.

„Jis rasdavo progą, priversdavo mane, turėdavau pasiduoti ir baigta. Mokiausi Vilniuje, paskui jau pradėjau ir dirbti, bet jis vis tiek atvažiuodavo, tik ten nedrįsdavo prie manęs lįsti, tai kartodavosi tik man grįžus pas mamą“, – prisiminė ji.

Sulaukusi sūnaus, ištekėjo už vaiko tėčio pusbrolio

Prievarta esą baigėsi tik tuomet, kai po 18-to gimtadienio ji susirado vaikiną ir ėmė lauktis jo vaiko. Tačiau tuomet laukė kitas smūgis – sūnaus jis nepripažino.

„Bedraugaujant aš atsidaviau tam vyrui, bet jis neprisiėmė mano vaiko. Sakė: „Tu – ne mergaitė“. Man jis buvo pirmas vyras. Dar būdama panelė užsiauginau vaiką“, – kalbėjo moteris.

Aldonos teigimu, brolis ilgai galvojo, kad tas vaikas – jo sūnus. Po žinios apie nėštumą jis liovėsi ją persekioti, susirado merginą, jų mama ją išvarė iš namų, tad po gimdymo moterį pasiėmė darbdavė, vaiką ji augino svetimoje šeimoje.

„Tolesnis mano gyvenimas važiavo žemyn. Galiausiai ištekėjau už vaiko tėvo pusbrolio, kad nors vaikas turėtų tą pačią pavardę. Paaukojau gyvenimą. Tačiau tas pusbrolis buvo girtuoklis, mane baisiausiai mušė, daugiau žodžių be k**va negirdėjau, nors baigiau buhalterinę apskaitą, neakivaizdžiai studijavau Žemės ūkio akademijoje, dirbau ekonomiste, vyr. buhaltere“, – aiškino moteris.

Nors, nepaisant visko ir to, kad jis, dar jai būnant 28-erių, moteriai sulaužė stuburą, su šiuo vyru ji vis tiek pragyveno 14,5 metų.

Su baime užaugo net vaikai

Aldona iki šiol įsitikinusi, kad būtent dėl patirtų traumų jos gyvenimas ir griuvo. Šiuo metu ji – mama 5 vaikams, laimės moteris ieškojo ne vienoje santuokoje.

„Aš jo visą gyvenimą bijojau. Vaikus nešiojau, gimdžiau, bet bijojau jo kaip nežinau ko. Ir tie vaikai užaugo su baime, juto, jo privengė“, – tikino moteris.

Paklausta, ar kada bandė su broliu apie tai kalbėti, gal išgirdo iš jo atsiprašymą, Aldona tikino, kad to niekada nebuvo. Be to, visą šią istoriją galiausiai sužinojusi jo šeima prieš moterį stojo mūru – esą tai buvo seniai, todėl verta tik tylėti.

„O jei tai būtų nutikę jo vaikams? Jis kaži ką pagiedotų“, – įsitikinusi moteris.

Sūnus nuvežė virvę ir muilo

Tiesa, istorijos pradžioje minėtas sūnus mamą vis patraukdavo per dantį – ši turėjo daug vyrų, neužgyveno turto, o štai brolio šeima – pavyzdinė, jie gerai gyvena.

„Pasakiau aš jam. Kitas sūnus, vyriausias, mano brolienei yra skolingas, nepritaria man, nes jų kišenėje sėdi ir sako: „Mama, tu padarei baisią klaidą. Reikėjo tylėti“. Tačiau man kaip pritvinkusi votis tai sprogo, pratrūkau, nes neiškenčiau to sopulio, to skausmo“, – teisintis puolė moteris.

Aldona sakė nesvarsčiusi, kaip į tai sureaguos sūnus, neskatinusi jo keršyti. Tačiau šis pasiėmė dėžutę, į ją įdėjo virvę, muilo gabalėlį ir nuvežė dėdei į namus.

„Brolis gal ir tylėtų, bet brolienė parašė pareiškimą. Ji man tiesiai šviesiai pasakė – prieš kiek metų tai buvo?“, – istorijos finalą atskleidė ji.

Moteris pasakojo tikinti, kad brolio šeima pyksta, kad galiausiai būtent ji prieš mirtį globojo ir palaidojo motiną, o ši paliko jai turimus turtus – kelis hektarus žemės. Tuo ji su broliu nepasidalino, nes esą nemanė, kad tai reikalinga – motiną žiūrėjo viena, o brolio šeima gyveno gerai – ūkininkavo, gerai apmokamus darbus turėjo ir jų vaikai.

Išgirdus istoriją užvirė kraujas

Savo ruožtu suvirintoju dirbantis moters sūnus DELFI sakė, kad vos sužinojus apie mamos išgyvenimus kraujas tiesiog užvirė. Aldonos atpažinti egzekucijos dalyviai pasikorė, todėl ir virvė, tikino sūnus, nebuvo atsitiktinis simbolis.

„Supakavau gražiai ir nuvežiau dėžutę, kad turėtų ir žinotų, ką yra padaręs, o dabar mane tampo, vajė, vajė, koks aš baisus, užmušti ir nužudyti kėsinuosi. Visiškai to nesiruošiau ir nesiruošiu daryti“, – užtikrino vyras.

Jis kartojo manantis, kad susidūrė su mažo miestelio mafija – esą tyrėjai papirkti, brolio šeima – regione įtakinga. Kaltas jis nesijaučia.

„Tyrėja sako, kad nutrauktų, bet esą prokuroras įžvelgia. Jie sako, kad aš kaltas, nors jis prievartavo mano mamą, gyvulių banda... O jei jie dar sako, kad aš kaltas, kad drįsau pasakyti, tegul. Su galva sieną pramušiu už savo mamą“, – užtikrino vyras.

Sūnaus teigimu, jis nenori viešai skalbti marškinių, tačiau su neteisybe negali taikstytis.

„Reikia įsivaizduoti tą laikmetį – 1954 metai, visa Lietuva dreba nuo Sibiro, o ji – 6,5 metų vaikas. Pabandė pasakyti močiutei, ji mylėjo labiau tą brolį, mama dar rykščių davė... Nežinau visų smulkmenų, man nelabai įdomu“, – sakė vyras.

Tikina, kad nori šeimos pinigų

Nė vienas kalbintų asmenų galimo prievartautojo kontaktų tikino neturintis, tad nurodė tik kaip susisiekti su pareiškimą parašiusia jo žmona. Ši su DELFI kalbėti nepanoro, motyvuodama šį sprendimą tuo, kad jos šeimos atžvilgiu skleidžiama melas, esą vargingai gyvenanti giminaitė tenori jų pinigų. Ji taip pat nesutiko padėti susisiekti su vyru – esą jo sveikata tam pernelyg silpna, jam – jau 74-eri.

Tiesa, šiai šeimai artimi šaltiniai DELFI pasakojo, kad Aldonos sūnus šeimai atvežė ne tik virvę – grasino dėdę užmušti kaip „tas čigonas tą merginą“, keikėsi, kelis kartus spyrė į duris, paleido šunį, nurodė nebijantis kalėjimo.

Šeima esą vyro bijo, nes jis pats sėdėjo kalėjime dėl sugyventinės dukros išprievartavimo.

Savo ruožtu pats sūnus DELFI tą patvirtino, tačiau tikino savo atsiėmęs ir kaltes išpirkęs. Jis taip pat pripažino, kad šuo jam atvykus pas dėdę tupėjo automobilyje, o išeinant esą iš jo tiesiog iššoko. Gali būti, neslėpė, kad ir trinktelėjo tvirčiau į duris – nesusilaikė.

Tačiau jis griežtai neigia kaltinimus, kad dėdės šeima gali jo bijoti – po kalėjimo jis glaudėsi pas juos, padėjo ūkyje.

Tyrimas atliktas, jis perduotas prokuratūrai

Vietos komisariato tyrėja DELFI patvirtino, kad Aldonos sūnaus atveju tyrimas jau atliktas.

„Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, jau paskelbta jo pabaiga, vyrui įteiktas pranešimas susipažinti su byla. Tą jis turi padaryti per šią savaitę. Nukentėjusieji jau susipažino, jis irgi kalbėjo, kad atvyks“, – nurodė ji.

Byla, aiškino tyrėja, atiduodama prokuratūrai.

„Prokuroras priims procesinį sprendimą. Į teismą, manau“, – sakė ji, nesutikdama nurodyti daugiau bylos tyrimo detalių.