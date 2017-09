Anot jo, daugiausiai susitikimų viešino Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos bei Liberalų sąjūdžio politikai.

Daugiausiai susitikimų paskelbė Liberalų sąjūdžio narys Simonas Gentvilas – 48, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariai Bronius Markauskas (41), Aurelijus Veryga (36), Viktoras Pranckietis (35), Virginija Vingrienė (30).

Bent vieną susitikimą su interesų grupėmis paskelbė 45 Seimo nariai iš 141-o parlamentaro. Daugiausiai jie viešino susitikimų su verslo asociacijomis bei verslininkais, nevyriausybinių organizacijų atstovais. profsąjungomis, meno, mokslo ir religinių bendruomenių atstovais.

Tuo metu apie susitikimus su registruotais lobistais skelbė trys parlamentarai – „valstietis“ Tomas Tomilinas, liberalas S.Gentvilas ir Aušra Maldeikienė iš Mišrios Seimo narių grupės.

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos nariai neviešina jokios informacijos apie savo darbotvarkes. Analizuojant Seimo narių darbotvarkes buvo skaičiuojami politikų 2017 metų kovo 10 – rugpjūčio 16 dienomis oficialiuose darbo kalendoriuose ir asmeninėse svetainėse daryti įrašai, kuriose nurodyta, su kokiomis interesų grupėmis jie susitiko.

