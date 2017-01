Įtariama, kad politikas apeidamas numatytas elektroninės registracijos tvarkas ir darydamas spaudimą darbuotojams gavo vietą savo sūnui viename sostinės darželių.

„Yra pagrįstų įtarimų, kad V. Urbonavičius naudojo politinį spaudimą kai kuriems valstybės tarnautojams siekdamas asmeninės naudos sau ir savo šeimai“, – antradienį sakė A. Zubriakovas.

„Vienintelis dalykas, ką aš dariau, kai mano vaikas eilėje kažkodėl nukrito, aš nuėjau pas vicemerą ir iškart klausiau kodėl taip darosi. Su jokiais administracijos darbuotojais tuo klausimu nei ėjau, nei bendravau“, – BNS antradienį sakė V. Urbonavičius.

Anot jo, dėl šios situacijos atsistatydinimo pareiškimą merui R. Šimašiui pirmadienį įteikė ir savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento vadovas Augminas Pakalniškis.

Tačiau meras kol kas jo netenkino.

„A. Pakalniškis patvirtino įtarimus, įteikė merui atsistatydinimo pareiškimą. Meras mano, kad reikėtų pradėti nuo V. Urbonavičiaus ir išsiaiškinti, koks jo buvo vaidmuo“, – sakė A. Zubriakovas.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos TS-LKD frakcijos seniūnas Valdas Benkunskas antradienį pranešė, jog kreipėsi į Savivaldybės kontrolierių ir vidaus audito skyrių dėl skubaus audito atlikimo.

Jis taip pat prašo nustatyti, ar frakcijos nario V. Urbonavičiaus sūnui buvo teisėtai paskirta vieta savivaldybės lopšelyje – darželyje „Žirniukas“.

Mero patarėjas: politikas pirmiausia bandė „tvarkytis“ per IT žmones

Mero patarėjas atvirų duomenų klausimais Povilas Poderskis BNS antradienį pasakojo, kad aiškintis minėtą situaciją paskatino lopšelio – darželio „Žirniukas“ vieno iš tėvų skundas.

Pastarasis skundėsi, kad jo mažametis vaikas, lankęs 1-3 metų vaikų grupę numatytas perkelti į vyresnių – 4-6 metų vaikų vieną iš grupių.

„Suprantame, kad labai jautrus klausimas mažą veiką perkelti į gerokai vyresnių vaikų grupę. Tada pradėjome analizuot, klausinėti darbuotojų ir paaiškėjo momentai, kad tarybos narys V.Urbonavičus vaikščiojo ir bandė prasimušti įvairiais būdais į „Žirniukų“ darželį. Jo vaikas buvo šeštas eilėje. Ten jau buvo priimta 15 ar 16 vaikų, tad būtų būtų nebūtinai patekęs pagal tą eilės numerį. Tačiau jo antruoju prioritetu pasirinktame kitame darželyje buvo antras eilėje, tad greičiausia būtų ten patekęs“, – aiškino P. Poderskis.

Anot jo, konservatorius pirmiausia kreipėsi į informacinių technologijų (IT) skyriaus, prižiūrinčio elektroninę registracijos į darželius tvarką, darbuotojus.

„Pirmas būdas – galvojo, kad yra plačiai žinomas mitas, jog nueisi pas IT žmones, tvarkančius sistemą, ir jie patvarkys ir tą eilę pastumdys. Taip nėra. Jis kreipėsi į IT žmones, kad taip padėtų, IT žmonės to nedarė. Vėliau nuėjo pas Švietimo departamento direktorių ir ten perlaužė jį ir pavyko gauti vietą „Žirniukų“ darželyje“, – pasakojo P. Poderskis.

Anot jo, buvo priimtas sprendimas padidinti leistiną grupės vaikų skaičių ir papildomai priimti šeši vaikai, tarp jų ir V. Urbonavičiaus sūnus.

„O tada tuos kitus, kurie netilpo, nes lovų skaičius ribotas, kitiems mažiukams pasiūlė: eikite į 4 – 6 metų grupę“ – kalbėjo mero patarėjas.

V. Urbonavičius: tai absoliutus melas

Vilniaus tarybos nario V. Urbonavičiaus teigimu, jo šeima užregistravo sūnų į penkis skirtingus savivaldybės darželius įprasta tvarka elektroninėje sistemoje.

„Suprasdamas, kad esu viešas asmuo, noriu, kad tyrimas atsakytų į visus klausimus ir paneigtų bet kokias abejones, jog mano sūnui vieta darželyje buvo suteikta neteisėtai“, – išplatintame pranešime teigė politikas.

V. Urbonavičius sako, kad už ikimokyklinį ugdymą atsakingas vicemeras ir partijos kolega vicemeras V. Benkunskas jį informavo, jog sistemoje įvyko klaida.

Politikas teigia, kad įtarimus dėl neskaidrumo meta koalicijos partneriai liberalai.

Reaguodamas į tai, V. Urbonavičius sako pats pasiūlęs frakcijai kreiptis į savivaldybės Vidaus audito tarnybą siekiant išsiaiškinti situaciją.

Paklaustas, apie įtarimus dėl bandymų tvarkytis vaiko eilę darželyje per IT skyrių, konservatorius tikino, jog tai netiesa.

„Ką?.. Čia yra absoliutus melas – kokie IT specialistai…“, – kalbėjo politikas.

„Jie meluoja. Tai yra vienareikšmiškai melas, nes nebuvo jokių pokalbių, nėjau ir nekalbėjau. Juokaujate, aš dar iš proto nesu išsikraustęs, kad tokius dalykus daryčiau“, – dėstė jis.

Sostinės savivaldybėje Liberalų sąjūdis ir Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai yra sudarę valdančiąją koaliciją.

Švietimo sritį patikėta kuruoti koalicijos partneriams konservatoriams.