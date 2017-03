Konservatorių gretose – naujų įstatų vertinimai

Tačiau praėjusį savaitgalį Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai savo suvažiavime nutarė, kad partijos atstovams, išrinktiems į Seimą, nuo šiol teks vadovautis partijos ir frakcijos nuostatomis. Priešingu atveju gali tekti palikti partijos gretas.

Kaip LRT.lt teigė konservatorių pirmininko pavaduotoju išrinktas Seimo narys Mantas Adomėnas, toks partijos įstatų papildymas atsirado prašant partijos Priežiūros komitetui.

„Reikia paisyti partijos programos ir sprendimų, bet narystė partijoje nėra privaloma. Niekas nesikėsina į Seimo nario mandato laisvę, bet, jeigu žmogui nebus priimtini mūsų partijos sprendimai ir nuostatos, tegul jis geriau pasirenka kitą partiją“, – kalbėjo apie partijos įstatų papildymą M. Adomėnas.

Jis neslėpė, kad tokioms pataisoms atsirasti įtakos turėjo dabar jau buvusios konservatorės ir buvusios ilgametės Seimo narės Vidos Čigriejienės elgesys praėjusios kadencijos Seime, kai ji ne kartą nepaisydavo partijos frakcijos nurodymų – balsavo už šalies biudžetą, nors frakcija buvo nutarusi jo įstatymo nepalaikyti, o taip pat per neeilinę sesiją pasiliko giedoti šalies himno, kai visi konservatoriai išėjo iš salės. Be to, partijos veteranė per Seimo rinkimus pati save išsikėlė, protestuodama, kad partija iš jos atėmė vienmandatę apygardą Kaune, kur ji ne kartą buvo laimėjusi parlamentaro mandatą.

„Neaišku, kodėl ir su kuo V. Čigriejienė sudarydavo tam tikrus susitarimus ir aiškindavo, kad jos mandatas – laisvas. Taip, mandatas laisvas, bet, jei partijos sprendimai – nepriimtini, geriau nebūti jos nariu“, – įsitikinęs M. Adomėnas.

Išmetimas iš partijos paliktas sveiko proto sprendimams

Paklaustas, kiek kartų dabartiniams Seimo nariams, atstovaujantiems konservatorius, galima bus nusižengti partijos nurodymams ar programai ir vadovautis laisvo mandato nuostata, M. Adomėnas teigė, kad naujuose įstatuose nėra tiksliai nurodyta. Esą bus vadovaujamasi sveiku protu.

O kaip tuomet paaiškinti tai, kad partijos lyderis Gabrielius Landsbergis ne kartą pakankamai liberaliai kalbėjo apie tos pačios lyties žmonių partnerystę, kai partijoje šiuo klausimu vieningos nuomonės nėra. Atvirkščiai – kai kurie konservatoriai apie tai kategoriškai atsisako net diskutuoti.

„Jis mano, kad reikėtų diskutuoti, kaip teisiškai sutvarkyti tos pačios lyties asmenų partnerystės santykius, bet ne įteisinti santuoką“, – aiškino partijos lyderio G. Landsbergio poziciją M. Adomėnas.

Su pačiu konservatorių vedliu susisiekti pastaruoju metu itin sudėtinga.

Konservatoriai gali paremti S. Skvernelio vyriausybę

Kaip konservatoriai elgsis šios kadencijos Seime, kai bus svarstomas šalies biudžetas? Ar neatsitiks taip, kad jie pritars „valstiečių“ deleguoto į premjero postą Sauliaus Skvernelio vyriausybės sudarytam biudžetui?

„Taip atsitikti gali. Ir tai parodytų, kad S. Skvernelio ministrų kabinetas veikia, kaip mažumos vyriausybė. Bet jeigu nebus būtinybės, mes jo neparemsime“, – svarstė M. Adomėnas.

Galimybė balsuoti laisvai išliks?

Konservatorių senbuvis Seimo narys Jurgis Razma nesiginčijo – Seimo nario mandatas laisvas, nes taip numato Konstitucija.

Tačiau jis neneigė, kad partijos įstatų sugriežtinimą lėmė kai kurių partiečių noras nepaklusti partijos arba Seimo frakcijos sprendimams.

„Yra įvairių galimybių nebalsuoti, tačiau esame viena bendruomenė ir privalome veikti bendruomeniškai. Todėl dėl partijos įstatų pakeitimo neatsitiko nieko ypatingo“, – kalbėjo J. Razma.

Jam antrino ir bandęs tapti partijos vadovu, krikščioniškojo sparno atstovas, Seimo narys Paulius Saudargas: „Seimo nario mandatas – laisvas, bet, jeigu žmogus parlamentaru tapo, pagal partijos sąrašą arba buvo išrinktas vienmandatėje apygardoje, jis privalo paisyti partijos ir frakcijos sprendimų. Tačiau manęs niekas negali priversti balsuoti vienaip ar kitaip, o partijos sankcijas už tai privalėsiu taip pat prisiimti“.

Partiniai gąsdinimai ir įpareigojimai kertasi su Konstitucija

Buvęs Konstitucinio Teismo teisėjas V. Sinkevičius įsitikinęs, kad bet kokie partiniai gąsdinimai, įpareigojimai ar grasinimai dėl nepaklusnumo partijoms prarasti narystę jose ar teisę į Seimo nario mandatą prieštarauja Konstitucijai.

„Partijos negali savo narių gąsdinti, kad už nepaklusnumą arba kokių nors nurodymų nevykdymą jie bus pašalinti iš partijos. Taip paneigiama nuostata, kad Seimo narys atstovauja tautai. Jeigu buvusi Seimo narė ir dabar jau buvusi konservatorė V. Čigriejienė balsavo už šalies biudžetą, nepaisant to, kad jį sudarė kitos partijos atstovai, ji, mano galva vadovavosi, pirmiausia, savo sąžine ir valstybės interesais“, – tvirtino V. Sinkevičius.

Pasak jo, žmonės į partijas stoja laisva valia. Laisva valia gali iš jų pasitraukti. Tai neturi nieko bendro su Seimo nario mandato laisve.

Politologas Lauras Bielinis pažymi, kad frakcijos narius būtina įtikinti, kaip balsuoti, o ne priversti.

„Kiekvienoje Seimo frakcijoje, konservatorių – taip pat, buvo ir bus nepaklusnių narių, kurie, nepaisant susitarimų, pabalsuoja, kaip jiems atrodo. Tačiau frakcijos narius būtina įtikinti, kaip balsuoti, o ne priversti. Prievarta kertasi su Konstitucija, kuri įteisina Seimo nario mandato laisvę“, – įsitikinęs politologas.