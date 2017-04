Klimatologai: šio pavasario orai – nenormalūs, o vasara turės vieną ypatybę

Daugelis dirbančiųjų jau svarsto, kurį mėnesį pasirinkti pavasario ar vasaros atostogoms. Klimatologai A. Galvonaitė ir J. Kilpys LRT.lt skaitytojams atsakė, kuris laikas atostogoms būtų tinkamiausias.

Pavasario orai – nenormalūs

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT) Klimatologijos skyriaus specialistas J. Kilpys sako, kad tokių karščių, kokie Lietuvoje buvo prieš pora savaičių, balandžio pradžioje neturėtų būti.

„Pastarųjų dienų orai pakankamai įprasti lietuviškam balandžiui, bet šio mėnesio pradžia, kai temperatūra buvo aukštesnė nei 20 laipsnių, buvo tikrai nenormali, susijusi su klimato kaitos procesais. Nors nesinori sakyti, kad šiltas ir geras oras yra nenormalu, bet, vertinant pagal Lietuvos klimato vidurkį, tokių karščių balandžio pradžioje neturėtų būti“, – LRT.lt sako J. Kilpys.

Tuo metu gegužė, pasak klimatologo, remiantis prognozėmis, turėtų būti iki vieno laipsnio šiltesnė nei daugiametė norma. Įprastai Lietuvoje gegužę vidutinė temperatūra svyruoja nuo 11 iki 13 laipsnių. „11 laipsnių būna pajūryje, Klaipėdoje, o rytinėje Lietuvos dalyje, Vilniuje, vidutinė temperatūra būna 12–13 laipsnių. Klimatologai ir meteorologai pastebi, kad vis dažniau pasitaiko ekstremalių temperatūrų svyravimų – balandžio pradžia mušė rekordus, o dabar šalta. Taigi ir gegužę bei vasarą galime tikėtis permainingų orų“, – teigia J. Kilpys.

Savo ruožtu klimatologė Audronė Galvonaitė primena, kad mes gyvename Lietuvoje, o ne Sacharoje.

„Pasižiūrėjau LHMT archyvus, jie rodo, kad balandį yra buvę ir 23 laipsniai šalčio. 1986-ųjų balandžio 13-ąją buvo 15 laipsnių šalčio. Neseniai keliavau po Lietuvą ir galiu pasakyti, kad dar tik prasideda antra pavasario fazė – žaliasis pavasaris, nes daugelyje vietų dar tebesitęsia vadinamasis vandens pavasaris, kai visi upeliukai pilni vandens. Apskritai pavasaris nesibaigia su birželio pradžia, lietuviškas pavasaris baigiasi antroje birželio pusėje, kai žiedų jau būna kur kas daugiau, kai būna sodri žaluma“, – LRT.lt komentavo A. Galvonaitė.

Vasara – pilna įdomybių

LHMT Klimatologijos skyriaus specialistas J. Kilpys sako, kad vasara numatoma šiek tiek šiltesnė už daugiametę. „Kas yra įdomiau, kad visais mėnesiais prognozuojama šiek tiek mažiau kritulių, nei įprasta, bet kritulių prognozės yra dar labiau netikslios nei temperatūros. Gegužę ir ypač liepą prognozuojama mažiau kritulių“, – sako J. Kilpys.

Tačiau birželis, pasak klimatologų, numatomas ir vėsesnis, ir su daugiau kritulių nei gegužę. „Gegužė būna kiek vėsesnė nei birželis, bet paskutinį pavasario mėnesį būna daugiau saulėtų dienų, o birželį padaugėja debesų ir kritulių. Apie Jonines mūsų regione pakankamai dažnai iškrenta kritulių. Didesnė tikimybė, kad per Jonines lis, nei bus karšta. Tačiau kiekvienais metais būna skirtingai. Birželį vidutinė temperatūra būna 15–16 laipsnių“, – teigia J. Kilpys.

LRT.lt paklaustas, kurį mėnesį sau pasirinktų atostogomis, J. Kilpys atsakė: „Galbūt rugpjūtį, nes tuomet ir vandens telkiniai spėja įšilti per visą vasarą, būna malonu maudytis. Nors rugpjūčio pabaigoje naktys atvėsta, šis mėnesis būna labai malonus. Be to, rugpjūtį ir kritulių šiek tiek mažiau nei liepą ir birželį. Liepą vidutinė temperatūra būna 17–18 laipsnių, o rugpjūtį – 16–18 laipsnių“, – tęsė klimatologas.

LHMT Klimatologijos skyriaus specialistas prognozuoja, kad vasara bus pilna įdomybių – bus ir škvalų, krušos, ir žaibų: „Gyvename tokioje klimato zonoje, kur tokie reiškiniai pasitaiko kasmet. Be to, reikia pasakyti, kad ir prognozės dažnai gali pasikeisti. Ilgalaikės atnaujinamos kartą per 10 dienų. Tačiau kol kas tiek europiečių, tiek amerikiečių centrai prognozuoja panašius orus, tad galbūt šios prognozės pasitvirtins.“

Klimatologė A. Galvonaitė įspėja, kad vasarą galime tikėtis labai permainingų orų, kai dieną ar kelias dienas temperatūra smarkiai pašoka, o vėliau nukrenta 10-čia ar kartais net 20-čia laipsnių.

„Su klimato kaita pastebimi skirtumai, kai viena para labai stipriai skiriasi nuo kitos paros. Anksčiau turėdavome palaipsninį perėjimą, kai šyla palengva, o vėliau ateina atvėsimas. Dabar yra labai staigūs pokyčiai ir jie kartosis vasarą: vieną dieną užkaitins, o kitą atvės“, – LRT.lt kalbėjo klimatologė.

A. Galvonaitė sako niekada neplanuojanti atostogų pagal orus, mat jai atostogos visuomet būna geros.

„Visada galima susirasti, ką veikti. Lietuviai ištroškę saulės, bet tai nėra gerai – mes gyvename vidutinių platumų juostoje. Manęs dažnai klausia, kada važiuoti prie jūros, o aš atsakau, kad visus metus. Gali vaikščioti, kvėpuoti grynu oru, valyti plaučius. Kai dabar lietinga ir vėjuota, oras yra išvalomas ir mes kvėpuojame daug malonesniu oru.

Mielieji, mes gyvename pakankamai geroje vietoje, turime neblogus orus ir neturime ypatingų stichijų, todėl mažiau dūsaukit. Siūlau rytą pradėti nuo šypsenos – taip smegenims perduodama žinia, kad esate laimingas ir diena bus gera. Tuomet visada būna gerai, nesvarbu, lyja, sninga ar šviečia saulė.

Bet dažnai žmonėms vis kažkas negerai. Jei savaitę šviečia saulė, skambina ir klausia manęs: kada baigsis šita nesąmonė? Vos tik pradeda lyti, vėl skambina ir klausia, ar lis visą gyvenimą. Toks nepakantumas viskam... Niekada nesipiktinkit tuo, ko negalite pakeisti“, – patarė A. Galvonaitė.