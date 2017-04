Klausimas Didįjį Penktadienį: ar verta atgailauti?

Giliai tikintieji, reaguodami į Velykų papročius, save nukryžiuoja, plaka rykštėmis, keliais eina kryžiaus kelius, atgailauja. Ar Lietuva, kaip valstybė, taip pat turi pripažinti savo nuodėmes ir prašyti atleidimo?

„Kas esame mes kaip valstybė Didįjį penktadienį? Ar mes turime dėl ko atgailauti, eiti keliais, atsiprašyti vieni kitų, nusiplakti rykštėmis?“, – penktadienį klausė „Žinių radijo“ laida „Atviras pokalbis“.

„Ne, jokiais būdais, aš iš viso manau, kad iš viso kaltės jausmo nėra, yra tik mūsų padarytos kažkokios klaidos, bet jos yra labai racionalios“, – sakė psichologas Tomas Lagūnavičius.

Jo nuomone, atgailauti, verkti dėl padarytų klaidų – absoliuti nesąmonė. Tai, sako T. Lagūnavčius, reikalinga tik galios turėtojams – turintiems turtus, medijas ir karinę bei policinę galią.

„Jie labai nori, kad mes visi būtume vargšai, atgailaujantys, nelaimingi, o, svarbiausia, paklusnūs. Atkreipkite dėmesį – Bažnyčia ypač ar kažkas kitas reikalauja, kad mūsų atpirkimas vyktų per tam tikras institucijas“, – kalbėjo psichologas.

Tomas Lagūnavičius LNK

T. Lagūnavičiaus nuomone, kaltės išnaudojimas yra absoliuti nesąmonė, skirta tik žmonių valdymui. O etika ir moralė esą sugalvota vergams.

Tuo metu žurnalistas ir istorikas Vidmanatas Valiušaitis aiškino, kad nėra prasmės kalbėti apie valstybės atgailą: turime kalbėti apie individų klaidas bei nuodėmes. Esą žmogus siekia atitaisyti padarytą neteisybę, skriaudą ir taip atstato vidinę pusiausvyrą. Tuo metu kolektyvinės atsakomybės nėra.

V. Valiušaitis oponavo T. Lagūnavičiui.

„Krikščioniui tiesa yra apreikšta ir per Didįjį penktadienį mes išgyvename kančią – Kristaus nukryžiavimą. Žmogus, arba Dievas, kuris atėjo į pasaulį apreikšti tiesos, buvo nukryžiuotas ir buvo be nuodėmės, be kaltės, bet jis patyrė nežemišką kančią. Krikščionis, kuris daro klaidas, kuris klysta ir turi nuodėmių, tą reflektuoja ir išgyvena kaip tam tikrą savastį“, – kalbėjo V. Valiušaitis.

Pasak V. Valiušaičio, visuomenės individų kokybė sudaro bendrą visuomenės kokybę: kuo daugiau kokybiškų individų, tuo brandesnius sprendimus valstybė priima.

Didįjį penktadienį turėtume nedirbti?

„Jei pažiūrėsime Vakarų Europos ir Lietuvos laisvadienių praktikas, štai šiandien pas mus darbo diena, mes šiandien dirbame, kada didžioji dalis Vakarų Europos šiandien turi laisvadienį. Jie apmąsto tą kančią, apmąsto Kristaus kelią ir giliau išgyvena tikrovę, pavyzdžiui, sekmadieniais nedirba, nes sekmadienius pasakyta švęsti“, – „Žinių radijo“ laidoje „Atviras pokalbis“ dėstė V. Valiušaitis.

Tuo metu Lietuvoje, sakė jis, sekmadieniais visi eina į prekybos centrus, dirba pilnu tempu. V. Valiušaičio nuomone, pas mus valstybės mastu prastesnės sąlygos tarpti krikščioniškai minčiai.

Tačiau Seimo narys konservatorius Žygimantas Pavilionis dėl nedarbo dienos Didįjį penktadienį negali pritarti.

„Manau, ir taip turime pakankamai laisvų dienų, žinome, kad ir pirmadienį nedirbsime. Aš iš tų katalikų, kurie savo katalikybę darbais, o ne žodžiais įrodo. Amerikoje mačiau, kaip katalikai yra vieni darbščiausių žmonių, savo darbais ir noru įrodyti, kad vertybės gali keisti pasaulyje. Manau, kad ilsėtis užteks, kaip tik švenčių sąrašą sutrumpinčiau“, – DELFI sakė Ž. Pavilionis.

Jo nuomone, daug geriau būtų išmokti švęsti sekmadienį.

Politiko nuomone, dar reikia daug padirbėti dėl Lietuvos, tik už darbą turi būti žmogiškiau atlyginama. Gal dėl to, svarsto Ž. Pavilionis, žmonės darbo nemyli, kaip galėtų ir turėtų mylėti.

„Juos išnaudoja kaip sovietmečiu“, – kalbėjo Ž. Pavilionis.