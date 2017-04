Kaune atidaroma paroda vyskupo kankinio T. Matulionio garbei atminti

Vakarų problema santykiuose su Rusija slypi nenore matyti posovietinės Rusijos istorijos realybės vien todėl, kad taip lengviau, mano amerikiečių žurnalistas Davidas Satteras, kuris neseniai Vilniuje pristatė savo knygą „Mažiau žinai, geriau miegi“ („The Less You Know, The Better You Sleep“), rašo ru.DELFI.lt.