Kas bus su Darbo kodeksu, pensijomis ir jų kaupimu?

Nuo liepos turėtų įsigalioti naujas Darbo kodeksas, kuriame nustatyta daug lengvesnė darbuotojų atleidimo tvarka, trumpesnės atostogos, kur kas laisvesnės naujos darbo sutarčių rūšys. Tačiau dalis išrinktųjų, t. y. valstybės tarnautojai ir toliau naudosis kur kas palankesnėmis Valstybės tarnybos įstatymo nuostatomis.

Nuo kitų metų pradžios įsigalios naujas pensijų įstatymas, pagal kurį bus perskaičiuotos tiek dabartinės, tiek būsimos pensijos. Ar dėl to pensininkai turės daugiau pinigų?

Vyriausybė taip pat svarsto pertvarkyti antrosios pakopos pensijų kaupimą. Gyventojams vėl bus siūloma pasirinkti – šįkart kaupti maksimaliai ar grįžti į „Sodrą“. Kas bus daroma su fonduose sukauptu gyventojų turtu?

Be to, siūloma pertvarkyti ir socialinio draudimo įmokų mokėjimą, jas sujungiant su gyventojų pajamų mokesčiu ir nustatant, kad bruto darbo užmokestis bus visa darbo vietos kaina. Ar dėl to gyventojams realiai kas nors pasikeis?

