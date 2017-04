Kas atsitiko R. Karbauskiui?

Į Seimo rinkimus „valstietis“ Ramūnas Karbauskis ėjo su daug žinančio ir sprendžiančio, organizuojančio lyderio įvaizdžiu, tačiau po nesėkmių, pabirusių po rinkimų, jo įvaizdis pradėjo blėsti, pastebi LRT.lt kalbinti politologai Lauras Bielinis ir Rima Urbonaitė.

Jie įspėja – jei R. Karbauskis nesiims lyderystės, jam ateityje gali būti sunku kopti į politikos olimpą.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) parlamento rinkimuose įspūdingu skirtumu iškovojo daugumą. Paskui save Ramūnas Karbauskis į Seimą atvedė daugiau kaip pusšimtį parlamentarų. Maža to, šis politikas praėjusių metų pavasarį į savo bendražygių gretas priviliojo vieną geidžiamiausių politikos asmenybių – dabartinį premjerą Saulių Skvernelį.

Iki parlamento rinkimų R. Karbauskis pasisakydavo kone visais klausimais, jis buvo itin dažnai cituojamas žiniasklaidos. Nemažai jos dėmesio jis gavo Seime svarstant Pagalbinio apvaisinimo įstatymą. Tačiau daugiausia ir ilgiausiai buvo aptarinėjamas skandalas, kilęs dėl buvusios LVŽS frakcijos narės Gretos Kildišienės. Po jo , kai G. Kildišienė atsisakė kėdės parlamente, R. Karbauskis atsitvėrė tylos siena.

Vėliau R. Karbauskis patyrė vieną viešųjų ryšių nesėkmę po kitos, žiniasklaidoje pasirodė daug informacijos apie jo galimus konfliktus su bendražygiu S. Skverneliu.

Dabar R. Karbauskio pozicijos nėra tokios ryškios, kaip buvo iki tol. Kas tai – nesėkmių ruožas ar tiesiog R. Karbauskis „paprašė“ minutės pertraukėlės ir laukia S. Skvernelio klaidų arba kitos progos, kai R. Karbauskio balsas būtų vėl svarus ir girdimas?

Įtakos turėjo G. Kildišienės istorija, santykiai su S. Skverneliu

Mykolo Romerio universiteto dėstytoja politologė R. Urbonaitė sako, kad nepaisant to, jog R. Karbauskis – politikas, kuriam buvimas Seime nėra naujiena, G. Kildišienės istorija buvo šaltas dušas.

„G. Kildišienės istorija turėjo ryškų pėdsaką. R. Karbauskis nesusitvarkė su komunikacija, padarė labai rimtų klaidų. Tokios klaidos vertė daryti išvadas, kad R. Karbauskis tiesiog meluoja, o tai politiko įvaizdžiui – rimtas smūgis. Mes pripratę, kad politikai meluoja, bet šis politikas ateina su sukurtu krištolo skaidrumo įvaizdžiu. Pamatėme, kad šventuolio įvaizdis neatitinka realybės, ir iki šiol turime neatsakytų klausimų“, – LRT.lt komentavo politologė.

Pasak R. Urbonaitės, iš R. Karbauskio – tokio, kuris buvo geras strategas ir kalbėtojas rinkimų kampanijos metu, po rinkimų esą liko šešėlis: „Keista, bet R. Karbauskis kartais sunkiai dėlioja mintis, nesudėlioja aiškios logikos savo sprendimuose. Kartais jo veide matyti pasimetimas ir jis nežino, ką sakyti. Tuomet natūralu, kad žmogus linkęs vengti žiniasklaidos.“

Politologės teigimu, po rinkimų į orą buvo išmesta viena idėja po kitos, tačiau vėliau buvo atsitraukiama. „Kai idėja nėra išvystyta ir nėra atlikta analizė vienu ar kitu klausimu, akivaizdu, kad tu griūsi. [...] Manau, R. Karbauskis dar nerado efektyvaus modelio, kaip teisingai komunikuoti. Komunikuoti efektyviai gali tada, kai turi aiškų turinį, o jo nėra. Tai būdinga tiek R. Karbauskiui, tiek S. Skverneliui“, – pridūrė R. Urbonaitė.

Jos žodžiais, paaiškėjo tai, kad ne viskas yra taip paprasta, kaip galėjo pasirodyti R. Karbauskiui. „Jis priverstas imti minutės pertraukėlę, tačiau ir ji nėra apgalvota. Per ją turi galvoti apie savo veiksmus ir komunikaciją. Bet dabar kiekvienas išėjimas į žiniasklaidą rodo, kad namų darbai nėra padaryti. Panašu, kad pritrūko realaus pasirengimo dirbti“, – LRT.lt sakė politologė.

Prie blėstančio R. Karbauskio įvaizdžio, anot R. Urbonaitės, prisideda ir trintys su premjeru S. Skverneliu.

„Dažnai matome nesuderintų pozicijų tarp premjero ir R. Karbauskio. Keista, kai matome dviejų žmonių valdymą, bet neaišku, ar tie žmonės kartu komunikuoja ir suderina pozicijas. Trintys tarp šių politikų ir partijos viduje silpnina R. Karbauskio pozicijas“, – kalbėjo R. Urbonaitė.

Kas padėtų R. Karbauskiui sustiprinti pozicijas

Politologas L. Bielinis sako, kad po nesėkmių labai dažnai žmonės patiria šoką ar užsisklendžia savyje, nenori kalbėti. „Šiuo atveju jo reakcija į nesėkmes yra pakankamai teisinga – geriau visai nieko nesakyti nei prikalbėti nesąmonių“, – tvirtino L. Bielinis.

Politologo teigimu, į Seimo rinkimus R. Karbauskis ėjo su viską žinančio ir sprendžiančio, organizuojančio lyderio įvaizdžiu, tačiau po nesėkmių, pabirusių po rinkimų, jo įvaizdis pradėjo blėsti. „Dar ilgiau tylint, galim užmiršti šį politiką, ir jam sugrįžti į politiką bus be galo sudėtinga“, – perspėjo L. Bielinis.

Tačiau kaip tai padaryti? L. Bielinio teigimu, reikia kruopštaus pasirengimo ir strategijos. Kitu atveju R. Karbauskis patirtų dar didesnę nesėkmę.

„Šiuo atveju jam geriausia būtų pasiruošti kitam žingsniui; apsispręsti dėl savo vietos, suprasti savo nesėkmes. Mes matome, kad jos – daugiaplanės. Tai ne tik jo asmeninės retorikos problema, bet ir koalicijos problema – išrinkus naują socialdemokratų lyderį, koalicijos klausimas gali būti persvarstytas. Be to, opozicija aktyvi, ji stipriai kritikuoja valdančiuosius. Prie viso to prisideda ir S. Skvernelio opozicija – nors ir neįvardyta, tačiau tai yra reali opozicija lyderiui. Visa tai – kompleksas, su kuriuo reikia susitvarkyti“, – dėstė L. Bielinis.

Tačiau, kaip teigia komunikacijos ekspertas, bendrovės „Nova media“ vyresnysis partneris Arijus Katauskas, komunikacija tarp S. Skvernelio ir R. Karbauskio pastaruoju metu yra šiek tiek susibalansavusi.

„Buvo laikotarpis, kai iš vyriausybės beveik nebuvo informacijos, pavyzdžiui, kai buvo rengiamas priemonių planas ir pan. Dabar informacijos srautas iš vyriausybės yra gerokai padidėjęs. Kalbant apie temas, kurios kyla Seime, R. Karbauskis yra matomas, tačiau informacijos srautas yra sumažėjęs, atsirado balansas. Dėl to ir susidaro įspūdis, kad R. Karbauskis – gerokai nurimęs. Iš principo, yra pasikeitusi jo paties retorika – pastebimi nuosaikesni pasisakymai. Matyt, ponas R. Karbauskis yra pasimokęs su savo aštriomis pozicijomis, nors vis dar galime pamatyti agresyvesnius žingsnius“, – LRT.lt komentavo A. Katauskas.

Viešųjų ryšių eksperto teigimu, galbūt R. Karbauskis nusprendė būti LVŽS frakcijos lyderiu, o ne šios frakcijos atstovu spaudai, kaip buvo iš pradžių. „Anksčiau buvo taip, kad ko tik paklausi, jis viską komentuos. Mano nuomone, frakcijos vadovas taip neturėtų elgtis, turint omenyje, kad yra vidiniai resursai, kurie galėtų užtikrinti komunikacijos srautą. Gal ir žiniasklaidai jis jau lenda per gerklę“, – sumažėjusios R. Karbauskio retorikos priežastis vardija A. Katauskas.

LRT.lt A. Katausko pasiteiravus, ar R. Karbauskis vis dar yra ryškus lyderis LVŽS frakcijoje, kurio balsas – svarbiausias, atsakė: „Sunku pasakyti. Kad jo žodis yra labai svarbus – tikrai matome. Viešojoje erdvėje dabar nematome aštrių susikabinimų, kokie buvo embrionų temos atveju. Tam tikrų maišto požymių buvo, bet sumažėjęs jo matomumas viešojoje erdvėje nereiškia, kad jis nėra lyderis.“