Kartą sumokėti nebeužtenka: viskas dėl piktnaudžiavimų

Pailsėti Neringos kurortuose nusprendusieji ir vieną kartą už įvažiavimą į Kuršių nerijos nacionalinį parką 20 eurų dydžio rinkliavą sumokėjusieji piktinasi dabar galiojančia tvarka.

Mat poilsiautojai yra verčiami mokėti kiekvienąkart, kai grįžta į Neringą aplankę Lietuvos jūrų muziejų, iš viešnagės Klaipėdoje, ar kelionės į Palangą.

Neringiškiai priminė, kad tokia tvarka, kai pateikusiesiems Lietuvos jūrų muziejaus bilietą Alksnynės kelio poste nereikėjo mokėti rinkliavos, galiojo prieš dvejus metus, tačiau dėl galimo piktnaudžiavimo buvo atšaukta.

„Su šeima kelias dienas atostogavome Nidoje. Vieną dieną oras buvo blogas, tai nusprendėme papramogauti žemyne. Iš pradžių nuvažiavome į Lietuvos jūrų muziejų, paskui persikėlėme per marias ir aplankėme Palangą. Grįžtant atgal į Nidą Alksnynės kelio poste iš mūsų pareikalavo vėl mokėti 20 eurų. Nepadėjo jokie aiškinimai. Teko susimokėti. Manau, kad tokia tvarka yra neteisinga“, - piktinosi vilniečių šeima.

Ėmė piktnaudžiauti

Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis DELFI paaiškino, kad prieš dvejus metus pateikusiesiems Lietuvos jūrų muziejaus bilietą Alksnynės kelio poste nereikėjo mokėti rinkliavos. Tačiau dėl galimo piktnaudžiavimo buvo atšaukta.

„Visa bėda ta, kad Lietuvos jūrų muziejus neturi elektroninio bilieto sistemos ir mes negalime patikrinti, ar asmuo tikrai lankėsi būtent tame muziejuje. Jūrų muziejuje parduodami tik popieriniai bilietai su nuplėšiamomis šaknelėmis. Kopgalyje jų pilnos šiukšlių dėžės Kilo įtarimų, kad kai kurie poilsiautojai tiesiog prisirinkdavo bilietų iš šiukšlių dėžių ir juos parodydavo Alksnynės posto kontrolieriams. Žinoma, ne visi taip darydavo, bet mums tokių įtarimų kilo. Todėl tą tvarką ir atšaukėme“, - DELFI aiškino meras.

Darius Jasaitis © Neringos sav. nuotr.

Be to, toliau kalbėjo D. Jasaitis, tokiai tvarkai paprieštaravo Konkurencijos taryba. „Jie paklausė mūsų, kodėl mes išskiriame tik Jūrų muziejų? Kodėl mes skatiname lankytis būtent jame, o ne, pavyzdžiui, Laikrodžių ar Gintaro muziejuose? Tai buvo dar viena priežastis anksčiau galiojusiai tvarkai atšaukti“, - paaiškino Neringos savivaldybės meras.

Automobilių eismas nepriimtinas

Jis taip pat pabrėžė, kad bet koks skatinimas įvažiuoti į Kuršių nerijos nacionalinį parką prieštarauja neringiškių filosofijai pusiasalyje atsisakyti automobilių.

„Kelias Smiltynė-Nida jau ir taip tapo autostrada. Jei leisime važiuoti į Jūrų muziejų, kiti važiuos į „Akropolį“, kiti – į spektaklį, kiti dar kur nors. Mes to nedraudžiame. Tegu poilsiautojai ten važiuoja. Tačiau autobusu. Stengiamės skatinti alternatyvius susisiekimo su Neringa būdus, kur nereikia mokėti ekologinės rinkliavos. Be to, kodėl niekas nesipiktina, kad reikia mokėti už persikėlimą keltu per Kuršių marias?“ – svarstė D. Jasaitis.

Lengvatos – patyrusiems traumas

Jis informavo, kad vienai poilsiautojų kategorijai vis tik linkstama suteikti įvažiavimo lengvatą. „Pasiekė žinios iš mūsų poliklinikos, kad Neringoje patyrus traumas ir juos Greitosios pagalbos automobiliais išvežant į ligonines Klaipėdoje būna, kad nukentėjusiuosius lydi ir artimieji, kurie važiuoja savo automobiliu. Yra tokių atvejų, kad jiems grįžus į Kuršių neriją vėl reikia mokėti. Sutinku, kad iš žmonių nelaimės neturime teisės pelnytis, jie į ligonines vežami ne savo noru, todėl šiai poilsiautojų kategorijai suteiksime teisę vėl įvažiuoti nemokant rinkliavos“, - DELFI informavo D. Jasaitis.

Jis taip pat neslėpė vilties, kad Lietuvos jūrų muziejui įdiegus elektroninio bilieto sistemą muziejaus lankytojai turės lengvatų grįžtant į Neringą. „Sujungsime savo sistemas ir mūsų kontrolieriai matys, kad tas ir tas poilsiautojas tikrai lankėsi muziejuje. Ir Konkurencijos tarybai bandysime įrodyti, kad esame teisūs ir tokia lengvata yra reikalinga“, - žadėjo D. Jasaitis.

DELFI primena, kad nuo rugpjūčio 21 d. įvažiavimo į Neringos savivaldybės administruojamą Kuršių nerijos nacionalinio parko teritoriją rinkliavos dydis lengvajam automobiliui vėl bus tik 5 eurai. Šis dydis galios ištisus metus iki kitų metų liepos.