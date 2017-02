Po kritikos dėl kariuomenėje tarnaujančių vegetarų maitinimo kariuomenė parengė jiems skirtus alternatyvius valgiaraščius.

Iš viso kariams bus siūlomi trys skirtingi meniu, šeštadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija.

Pagrindinis karių valgiaraštis liks nepakitęs, tačiau atsirado karių maitinimo be mėsos ir žuvies produktų valgiaraštis vegetarams – į jį nėra įtraukta mėsos ir jos produktų, taip pat žuvies ar jos gaminių patiekalų.

Be to, sukurtas karių maitinimo be gyvūninės kilmės produktų stacionarioje valgykloje valgiaraštis vegetarams. Jame iš viso nėra gyvūninės kilmės maisto produktų: pieno, kiaušinių, mėsos produktų ir jos gaminių, taip pat žuvies ir jos gaminių, taip pat medaus.

Kariuomenė siūlys alternatyvius valgiaraščius KAM

„Kiekvienam piliečiui, atliekančiam tarnybą Lietuvos kariuomenėje, turi būti sudarytos sąlygos, atitinkančios jo poreikius. O mūsų – logistikos padalinių – tikslas užtikrinti tinkamą kario aprūpinimą, taip pat pilnavertį maitinimą“, – komentuodamas alternatyvių valgiaraščių poreikį sakė Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos vadas pulkininkas leitenantas Ramūnas Baronas.

2016 metų rudenį kariuomenės specialistai atliko apklausą apie karių mitybos įpročius. Paaiškėjus, kad esama nemažai karių, nevalgančių mėsos, žuvies, pieno, Lietuvos kariuomenės Logistikos valdyba parengė subalansuotus alternatyvaus maitinimo valgiaraščius.

Nors šiuo metu ir nėra karių, pareiškusių norą maitintis be gyvūninės kilmės produktais, tačiau numatoma, kad poreikis gali iškilti, todėl iš viso parengti trys valgiaraščiai.

Visi kariuomenės valgiaraščiai, taip pat ir alternatyvaus maitinimo, turi atitikti patvirtintas karių mitybos fiziologines normas, todėl prieš patvirtinant valgiaraščius parengtos tikslios gaminių receptūros. Jas kuriant bendradarbiauta su Sveikatos apsaugos ministerijos mitybos specialistais, pasitelkti kariai – Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo valgykloje dalis karių padėjo atlikti kontrolinius gaminimus, degustuodami jau pagamintus vegetarinius patiekalus.

Šiuo metu vyksta maisto produktų, reikalingų naujiems valgiaraščiams, pirkimo procesas.

Kariai, norintys gauti maitinimą pagal alternatyvų valgiaraštį, turės apie tai informuoti vadovybę.

Alternatyvus maitinimas valgyklose galės būti taikomas net ir tuo atveju, jei iš kelių šimtų karių jo pageidaus tik vienas ar keli kariai. Alternatyvus valgiaraštis taip pat parengtas gaminti lauko sąlygomis.

Kariuomenės logistikos specialistai planuoja įsigyti alternatyvaus valgiaraščio sausųjų maisto davinių iš kitų NATO šalių, vėliau bus ieškoma galimybių pradėti lietuviškų sausųjų maisto davinių gamybą.