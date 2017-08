„Ši skaudi žinia pranešta šeimai, jie turės vykti atpažinti kūno, lauksime ir tyrimo išvadų, kurios padės atskleisti daugiau nelaimės aplinkybių“, – portalui sakė ambasadorius Remigijus Motuzas. Lietuvos ambasada šiuo metu laukia ir oficialių Altajaus pareigūnų išvadų dėl lietuvio mirties priežasties. 27-erių Karolis Kergė po Mongoliją ir Rusiją keliavo autostopu. Paskutinį kartą žinių iš jo sulaukta rugpjūčio 4 dieną.











112 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.