Kalėjimų departamentas – priežiūros tarnybų dėmesio centre

Teisingumo ministerija, kuriai pavaldus Kalėjimų departamentas, nurodo šiuo metu dar vertinanti medžiagą ir nepriėmusi sprendimo dėl galimo tarnybinio tyrimo.

Kalėjimų departamentas neatsakė į BNS klausimus apie nurodomus galimus pažeidimus. Institucija pranešė pati pradėjusi tarnybinį patikrinimą.

Dabartinė Kalėjimų departamento vadovė Živilė Mikėnaitė 2011 – 2015 metais vadovavo Kauno tardymo izoliatoriui.

Į teisėsaugą kreipėsi Kauno tardymo izoliatoriaus Buhalterinės apskaitos skyriaus viršininkė Rasa Kazėnienė.

Ji teigia, kad Kalėjimų departamento vadovė Ž. Mikėnaitė žinojo apie galimus pažeidimus viešuosiuose pirkimuose ir apie tai buvo informuota dar prieš kelerius metus.

Pasak R. Kazėnienės, kai kurie pažeidimai Kauno tardymo izoliatoriuje galėjo vykti jam vadovaujant pačiai Ž. Mikėnaitei.

Živilė Mikėnaitė © Kalėjimų departamento nuotr.

„Taip pat nuolat informuoju dabartinį savo vadovą Edvardą Kviatkauską apie vykstančias negeroves ir apie Ūkio skyriaus veiklą, tačiau rezultatų jokių. Praradau visiškai viltį, todėl kreipiausi į teisėsaugą. Tačiau likau be galo nustebinta, kad Kalėjimų departamentas gali sau leisti atlikti patikrinimą iš esmės savo pačios vadovybės atžvilgiu, nes mano pateikta informacija didžiąja dalimi apima ir Kalėjimų departamento direktorės Živilės Mikėnaitės vadovavimo Kauno tardymo izoliatoriui laikotarpį“, – BNS sakė Kauno tardymo izoliatoriaus darbuotoja.

„Įprasta valstybinio sektoriaus reakcija – tikrinti save, svarbu parodyti, jog kažką veiki. Šiuo atveju neįmanomas nešališkas tyrimas“, – pridūrė ji.

R. Kazėnienė tvirtino Teisingumo ministerijai perdavusi ir galimus pažeidimus pagrindžiančius finansinius dokumentus.

R.Kazėnienė: pirties nėra, bet yra pirties vedėja

Praėjusių metų gruodį Kauno tardymo izoliatoriaus darbuotoja R. Kazėnienė kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą, nurodydama galimų piktnaudžiavimo, lėšų švaistymo ar galimą korupciją liudijančių pavyzdžių.

Anot R. Kazėnienės, Kauno tardymo izoliatoriuje yra Ūkio skyriaus pirties vedėjo etatas, nors pačios pirties nėra.

Be to, pirties vedėja 2013 metais Ž. Mikenaitės įsakymu buvo papildomai priimta ir į kitas pareigas – Socialinės reabilitacijos skyriaus bibliotekininkės.

Anot jos, šiai dvejas pareigas derinančiai darbuotojai kas mėnesį mokamas 90 proc. atlyginimo priedas.

Savo pareiškime teisėsaugai R. Kazėnienė taip pat nurodė, kad įstaigoje daug metų iš eilės viešuosius pirkimus laimi tos pačios įmonės: „Oro parametrai“, „Niklita“, „Vipita“, „Tis“, „Tis LT“, „Globinta“, „Arvirita“ ir „Garfus“.

Pareiškime teigiama, kad iš šių bendrovių prekės ir paslaugos kai kuriais atvejais perkamos keliolika kartų didesne nei rinkos kaina.

Pavyzdžiui, iš įmonės „Arvirita“ nupirktas guolis staklėms taisyti.

Anot izoliatoriaus buhalterės, šio guolio rinkos vertė siekia maždaug keturis eurus, tačiau jis nupirktas už 700 eurų.

Darbuotoja pateikia ir daugiau pavyzdžių – iš įmonės „Euroatletas“ pirkti sportui skirti svarmenys beveik dvigubai didesne kaina – už 111 eurų, nors pačios įmonės svetainėje nurodoma tokių pačių svarmenų kaina – 60 eurų.

Įmonių savininkai, jų mamos ir žmonos – izoliatoriaus darbuotojos

Anot R. Kazėnienės, kai kurios iš viešuosius pirkimus nuolat laiminčių įmonių gali būti susijusios su aukštas pareigas einančiais Kauno tardymo izoliatoriaus darbuotojais.

Skunde teisėsaugai ji nurodė, kad Kauno tardymo izoliatoriaus Ūkio skyriaus vedėjas Pranas Vaškys yra įmonių „Vipita“, „Tis“ ir „Tis LT“ akcininkas.

R. Kazėnienė Teisingumo ministerijai pateikė ir 2015 metais P. Vaškio pildytą viešųjų ir privačių interesų deklaraciją, joje jis nurodė esantis bendrovės „Vipita“ akcininkas ir nusišalinantis nuo sprendimų susijusių su minėta įmone.

Pareiškime STT R. Kazėnienė tvirtino, kad Kauno tardymo izoliatoriui dar vadovaujant Ž. Mikėnaitei 2014 metais aštuonis mėnesius iš bendrovės „Vipita“ pirktos gyvulines kilmės atliekų šalinimo paslaugos už vidutiniškai 1530 eurų per mėnesį.

Šiuo metu analogiškas paslaugas teikianti kita įmonė „Biodegra“ šias paslaugas teikia už 92 eurus per mėnesį.

Registrų centre duomenų apie P. Vaškio turėtas akcijas minėtose bendrovėse nėra.

R. Kazėnienė taip pat teigia, jog ne vienerius metus izoliatoriui maistą, drabužius, ūkio prekes tiekiančios įmonės „Globinta“ savininko motina dirba Kauno tardymo izoliatoriaus Ūkio skyriaus sandėlio vedėjos ir bibliotekininkės pareigose.

Tuo metu daugelį metų maitinimo paslaugas tiekiančios bendrovės „Niklita“ savininko sutuoktinė, anot R. Kazėnienės, dirba izoliatoriaus Personalo skyriaus viršininke.

Už įstaigos buhalterinę apskaitą, finansų kontrolę, teisėtumą atsakinga darbuotoja BNS teigė, kad bendrovė „Niklita“ jau daugiau nei dešimtį metų be konkurencijos laimi maitinimo paslaugų Kauno tardymo izoliatoriaus pirkimus. Be to, anot R. Kazėnienės, bendrovei sudaromos išskirtinės, ypač palankios patalpų ir įrangos nuomos sąlygos, įmonėje įdarbinti ir patys nuteistieji.

Pareiškime STT R. Kazėnienė nurodė, kad prieštaraujant su „Niklita“ pasirašytoms sutarties sąlygoms, nuomojamas įstaigos inventorius, kuriuo naudojasi matinimą teikianti bendrovė, remontuojamas iš įstaigai skirtų lėtų.

2016 metais atliktas 12 tūkst. eurų kainavęs šaldymo įrengimų, kuriais naudojasi „Niklita“, paprastasis remontas, nors pačių įrengimų balansinė vertė siekia 2 tūkst. eurų.

Anot R. Kazėnienės, Kauno tardymo izoliatorius yra viena mažiausių įkalinimo įstaigų Lietuvoje, joje vidutiniškai laikomi 248 asmenys.

Tačiau atlikus analizę kitų įkalinimo įstaigų kontekste matyti, kad izoliatoriaus patiriamos išlaidos prekėms ir remonto darbams įsigyti yra didžiausios.

„Nepaisant to, kad Valstybės kontrolė kasmet tikrina visas Kalėjimų departamentui pavaldžias įstaigas, tikrintojai dažniausiai būna visiškai akli esminių pažeidimų ir lėšų švaistymo demaskavimui. O atliekamos tikrinimo procedūros – visiškai neefektyvios ir neidentifikuojančios tikrųjų biudžetinių įstaigų veiklos ir valdininkų savivalės“, – pareiškime nurodo R. Kazėnienė.

Nuteistieji dirba vietoj rangovų



Pasak R. Kazėnienės, Kauno tardymo izoliatoriaus darbuotojai kartais verčiami dirbti darbus, kuriems atlikti yra pasamdyti rangovai.

Tai BNS patvirtina ir vienas izoliatoriaus darbuotojas, sutikęs kalbėti su anonimiškumo sąlyga.

„2015 metų gruodžio – 2016 metų sausio mėnesiais izoliatoriuje buvo remontuojama per 20 kamerų, tam buvo pasamdyta įmonė. Tačiau penkias iš šių kamerų naudodami įmonės medžiagas remontavo patys nuteistieji“, – sakė pareigūnas.

Jis atsisakė kalbėti viešai, nes teigė jaučiantis vadovybės spaudimą.

Pasak jo, pernai izoliatoriuje suremontavus pasikalbėjimų kabinas kaliniai buvo vedami išnešti statybinių šiukšlių.

Nuteistieji, anot Kauno tardymo izoliatoriaus darbuotojų, atlieka dalį remonto darbų, nors pinigai už tai sumokami rangovams, konkrečiai – dažniausiai tokius pirkimus laiminčiai bendrovei „Oro parametrai“.

Į teisėsaugą besikreipusi R. Kazėnienė teigė nesibaiminanti prarasti darbo.

„Noriu pabrėžti, jog baimės netekti savo darbo vietos nejaučiau nei anksčiau, nei jaučiu dabar. Nors matant panašių pranešėjų patirtį tokia grėsmė atrodo didelė. Tiesą pasakius, man nėra taip svarbu, kur aš dirbsiu rytoj, svarbiausia – kokioje Lietuvoje gyvens mano vaikai. Ar Lietuvoje, kurioje klesti korupcija, ar Tėvynėje, kurioje egzistuoja teisingumas“, – sakė pareigūnė.

Institucijos imasi tirti galimus pažeidimus



Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) 2016 metų gruodžio 21 dieną atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo Kauno tardymo izoliatoriuje pagal R. Kazėnienės pareiškimą.

„Pareiškėjai buvo motyvuotai paaiškinta, kad patys jos išdėstyti pažeidimai nėra vertinami kaip nusikalstama veika, bet kaip nusižengimai, kuriuos turėtų ištirti atitinkamos institucijos“, – BNS sakė STT atstovė spaudai Renata Saulytė.

Iš tarnybos atsakymo R. Kazėnienei matyti, jog STT besiaiškindama pareiškime nurodytas aplinkybes apklausė tik vieną asmenį – pačią pareiškėją.

Izoliatoriaus darbuotoja šiuo metu yra apskundusi STT sprendimą.

Skundą nagrinėja prokurorai.

Nors pati nesiėmė tyrimo, tačiau pastebėjusi nusižengimų požymių STT išsiuntė turimą informaciją Teisingumo ministerijai, Valstybės kontrolei, Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai ir Viešųjų pirkimų tarnybai.

STT nurodė, jog nepersiųs informacijos Kalėjimų departamentui, nes joje mima ir pati departamento vadovė Ž. Mikėnaitė.

Reaguodama į STT informaciją, Viešųjų pirkimų tarnyba kitą savaitę Kauno tardymo izoliatoriuje vykdys operatyvinį patikrinimą dėl galimų pažeidimų viešuosiuose pirkimuose.

„Mes įvertinome pranešime esančią informaciją. Yra numatytas neplaninis patikrinimas. Mes tai darysime vasario 6 dieną“, – BNS sakė tarnybos direktorė Diana Vilytė.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija praėjusią savaitę taip pat nusprendė pradėti tyrimą dėl Kauno tardymo izoliatoriaus Ūkio skyriaus vedėjo Prano Vaškio.

Komisija aiškinsis, ar jis nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų.

Savo ruožtu STT medžiagą gavusi Valstybės kontrolė iš pradžių teigė nusprendusi nevykdyti neplaninio audito.

„Mūsų teisininkai jau baigia atsakymą. Kauno tardymo izoliatorius bus įtrauktas į riziką, planuojant ateities auditus, tačiau dabar ten reikalingi operatyviniai veiksmai, o ne auditas“, – BNS sakė Valstybės kontrolės atstovas Justas Jaskonis.

Tačiau valstybės kontrolieriaus pavaduotoja Daiva Bakutienė kitą dieną BNS patikslino, jog kitą savaitę tarnybos atstovai susitiks su R. Kazėniene aptarti jos skundo duomenų.

„Mes ketvirtadienį susitinkame su pareiškėja, aptarsime klausimus ir kiek tai susiję su mūsų kompetencija, mes tą medžiagą išsigryninsime, patikslinsime ir pasiderinsime, kokius dalykus galėsime patikrinti biudžeto lėšų panaudojimo audito metu“, – sakė D. Bakutienė.

Tyrimas Kalėjimų departamente – po BNS klausimų



Kalėjimų departamentas neatsakė į BNS klausimus apie galimus pažeidimus Kauno tardymo izoliatoriuje.

„Pradėtas tarnybinis patikrinimas. Po to, kai viskas bus atlikta, kai turėsime rezultatus, apie juos informuosime“, – BNS sakė Kalėjimų departamento atstovas Tomas Čepelevskis.

Kalėjimų departamentas kol kas nenurodė, kokiu pagrindu pradėjo tarnybinį patikrinimą, STT turimos informacijos departamentui neperdavė.

Jis teigė, kad departamento direktorės ar Kauno tardymo izoliatoriaus vadovo atsakomybę dėl galimų pažeidimų vertintų juos skirianti Teisingumo ministerija.

Pastarosios atstovas Audris Kutrevičius BNS nurodė, kad ministerijos specialistai dar vertina STT atsiųstą medžiagą.

T. Čepelevskis tikino, kad iki pasirodžiusios informacijos departamentas nežinojo apie galimus pažeidimus Kauno tardymo izoliatoriuje. Tačiau skundą teisėsaugai pateikusi R. Kazėnienė tvirtina priešingai.

„Dabartinę Kalėjimų departamento direktorę esu daug kartų informavusi žodžiu, tačiau jausdavau, kad mano teikiama informacija ją erzina, ji jos nepriima ir jokių veiksmų dėl trūkumų šalinimo nepriima“, – sakė Kauno tardymo izoliatoriaus darbuotoja.

Kalėjimų departamento vadovė Ž. Mikėnaitė BNS teigė, kad nuo 2015 metų jai vadovaujant departamentui ji nėra gavusi jokių skundų iš R. Kazėnienės apie galimus pažeidimus.

„Kada aš dirbau Kauno tardymo izoliatoriaus vadove ir pačios Rasos pagalba buvo užkertami pažeidimai, pavyzdžiui, sudarant sutartis po viešųjų pirkimų“, – sakė Ž. Mikėnaitė.

„Mano sąžinė yra rami, nes man dirbant buvo dedami saugikliai tiek organizuojant viešuosius pirkimus, tiek juos vykdant“, – pridūrė ji.

Pareigūnė teigė, kad atlikus tarnybinį patikrinimą ir paaiškėjus jos atsakomybei dėl galimų pažeidimų, visa jo medžiaga bus perduota įvertinti Teisingumo ministerijai: „Aš manau, kad bus atliktas tikrai objektyvus tyrimas“.

Paklausta apie nusišalinimą nuo vykstančio patikrinimo, ji žadėjo nesikišti į tyrimą.

Argumentuodama pačios pradėtu tarnybiniu patikrinimu, Ž. Mikėnaitė neatsakė į klausimus apie galimų pažeidimų detales. Į juos atsakymų nepateikė ir nuo 2015 metų Kauno tardymo izoliatoriui vadovaujantis E. Kviatkauskas.

Jis teigė neatsimenantis, ar Buhalterinės apskaitos skyriaus viršininkė yra kreipusis į jį dėl galimų pažeidimų.

„Tikrai negalėčiau nei paneigti, nei patvirtinti, kadangi reikia tikrinti. Dabar aš tokių dalykų neprisimenu, – BNS sakė E. Kviatkauskas. – Jeigu yra koks nors pranešimas apie pažeidimą, į jį visada yra reaguojama. Tikrai nėra išmetamas į šiukšlių dėžę toks skundas.“

Tuo metu apie galimus pažeidimus viešai prakalbusi Tardymo izoliatoriaus darbuotoja pabrėžė, kad ne kartą yra informavusi apie juos ir įstaigos vadovą.