Ministrė tvirtino besitikinti, kad jis bus patvirtintas artėjančioje Seimo rudens sesijoje.

„Parengtas naujas etatinio apmokėjimo modelis, kuris, tikiuosi, šioje rudens sesijoje bus patvirtintas Seime“, - Žinių radijui sakė J.Petrauskienė.

Ji pabrėžė, kad naujas apmokėjimo modelis mokytojams algų savaime nepakels, nes jos priklausys nuo pedagogo darbo krūvio, kurį reikės užtikrinti.

Etatinis mokytojų apmokėjimas turėjo įsigalioti nuo rugpjūčio, tačiau Seimas šią vasarą jį atidėjo dar metams.











