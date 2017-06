Įvertino D. Trumpo ryšius su Rusija: vyksta didžiuliai dangstymai

Netoli Baltųjų rūmų įsikūrusioje „The Washington Post“ redakcijoje Vašingtone W. Englundas susitiko su būriu žurnalistų iš įvairių pasaulio šalių, besidominčių žiniasklaidos raštingumu ir spaudos laisve JAV.

„Viena vertus, nesvarbu, kokie buvo D. Trumpo administracijos ryšiai su Rusija, svarbu, ką dabar D. Trumpas daro būdamas prezidentu. Įtarimai jo draugyste su Rusija yra tokie gilūs ir stiprūs, kad jį dabar tie ryšiai šiek tiek riboja – pavyzdžiui, mes nepanaikinome sankcijų Rusijai. Būtų įdomu žinoti, kas atvedė į tokią situaciją.

Panašu, kad vyksta didžiuliai dangstymai, tačiau nėra aiškiai įvardinto nusikaltimo, kas konkrečiai įvyko. Kodėl jie taip slepia, kad bendravo su rusų šunsnukiu (bastard – DELFI) Sergejumi Kisliaku, kai tam draudžiančio įstatymo nėra? O žmonėms tai rūpi, jie nori apie tai žinoti.

Kaip aš matau Rusiją šiandien? Pripažinkime, dalis rusų tikriausiai laimėjo iš rinkimų ne dėl to, kad D. Trumpas laimėjo, bet kad būtų sukelta papildomų bėdų“, – DELFI kalbėjo W. Englundas. Jo paminėtas S. Kisliakas – Rusijos ambasadorius JAV, prieš keletą mėnesių įveltas į skandalą dėl ryšių su Baltaisiais rūmais, minimas tyrimuose dėl galimų D. Trumpo patarėjų ryšių su Rusija.

Žurnalistas atkreipia dėmesį, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sugeba pasirinkti protingą taktiką. Tačiau, sako W. Englundas, žvelgiant iš strateginės perspektyvos, tai Rusijai nereiškia daug gero. Jo vertinimu, dabar amerikiečiai rusų atžvilgiu yra ypač įtarūs ir ilgalaikėje perspektyvoje tai Maskvai neduoda daug naudos.

Ar Rusija kelia grėsmę Lietuvai ir kitiems kaimynams?

„Be abejo, jeigu Rusija nuspręstų būti priešiška, tai būtų be galo pavojinga, nes Rusija yra be galo didelė ir pavojinga šalis, bet tikrai netikiu, jog tai gali įvykti. Buvo laikotarpis 2014 Ukrainoje, kada maniau, kad taip gali nutikti. Karine prasme Rusija tikrai galėtų sugriauti tam tikrus dalykus, tačiau manau, kad ji pasiliks taikioje Europoje, nemanau jog Rusija ryžtųsi tokiam žingsniui prieš kurią nors šalį NATO narę“, – sakė W. Englundas.

Atmeta D. Trumpo kaltinimus dėl melagingų naujienų

Žurnalistai domėjosi, kaip „The Washington Post“ žurnalistai tikrina gandus, kuriuos išgirsta, tarkime, apie įvykius Baltuosiuose rūmuose.

Willas Englundas © DELFI / Mindaugas Jackevičius

„Klausimas, ką daryti su gandais – svarbiausia atsekti, tikrinti, gauti patvirtinimą tam, ką skelbiame. Mes turėjome konkrečių istorijų, neseniai laikraštyje buvo aprašyta istorija, kurią žmonės žinojo keletą mėnesių, bet negalėjo to oficialiai patvirtinti. Jie, be abejo, nedirbo ties ta istorija mėnesių mėnesius, bet tiesiog mes tikrai neskelbiame to, dėl ko nesame visiškai įsitikinę ar tuo tikri.

Prezidentas ir jo sąjungininkai kalba apie melagingas naujienas „The Washington Post“ ir „The New York Times“, bet aš konkrečiai nerandu ir negaliu prisiminti atvejų, kai šiuose žiniasklaidos šaltiniuose paskelbtus faktus būtų reikėję iš naujo tirti arba dar kartą patikrinti. Egzistuoja griežtos normos. Tačiau vėlgi – kas yra nuomonė, o kas patvirtintas faktas – tai mūsų žiniasklaidoje opi problema. Žmonės laimingi skaitydami nuomones, su kuriomis sutinka“, – sakė W. Englundas.

Jo teigimu, į valdžią atėjus D. Trumpui, vyravo baimė, kad viskas vyks labai uždarai ir bus sunku atskleisti vykstančius procesus. Tačiau iš tikro viskas priešingai: D. Trumpo aplinkos žmonės su dienraščio žurnalistais nuolatos kalbasi, o šie nepublikuoja straipsnių vien dėl to, kad kažkas Baltuosiuose Rūmuose anonimiškai papasakojo kokią nereikšmingą istoriją.

Žurnalisto vertinimu, kada D. Trumpas buvo išrinktas prezidentu, du mėnesiai buvo išskirtiniai. Jo aiškinimu, po prezidento rinkimų „The Washington Post“ ir „The New York Times“ yra du naujienų kanalai, turintys didžiausią įtaką naujienų žiniasklaidos laukui. Jie JAV netgi vadinami palikimu.

„Tai nebuvo pradėta internete, tai nėra 21 a. iš naujo išrasta žurnalistika. Tai du stabiliausi, legendiniai JAV leidiniai,suteikiantys tradicinei žurnalistikai galią ir standartus. Tai kur kas galingiau nei paprasti tik nuomones išreiškiantys rašytojai kitose žiniasklaidos organizacijose“, – apie žiniasklaidos raštingumą JAV kalbėjo W. Englundas.

W. Englundo nuomone, D. Trumpo prezidentavimas – įdomus laikas konservatoriškiems nuomonių rašytojams, kuriems nepatinka D. Trumpas. Jie surenka gana dideles auditorijas, bet tai gana skiriasi nuo to, ką „The Washington Post“ redakcijoje daro žurnalistai.