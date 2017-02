Idėjos įgauna formą: už pasirodymą neblaiviam viešai – 3 kartus didesnė bauda, ir tai dar ne riba

Valdantieji nekeičia planų didinti baudas už pasirodymą neblaiviam arba alkoholio vartojimą viešose vietose. Realybe gali tapti ir iki šiol tik siūlymais laikytos idėjos už maudynes apsvaigus taikyti nuo 100 iki 900 eurų siekiančias baudas.

Vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno vardu į Seimo pavasario sesijos darbų programą įtrauktas pasiūlymas pakeisti Administracinių nusižengimų kodekso 484 ir 491 straipsnius. Svarstyti šį klausimą numatoma balandį.

Baudas didina trigubai

Nors įstatymo pakeitimo projektus registravo dar buvęs VRM ministras, E. Misiūnas DELFI sakė neįžvelgiantis jo idėjose taisytinų dalykų.

„Manau, kad projektas yra pateiktas tinkamai, geras, atitinka šios dienos lūkesčius ir problemas. Kol kas minčių taisyti ir tobulinti nėra“, – tikino jis.

Vadovaujantis Seimui pateiktais siūlymais, alkoholinių gėrimų gėrimas viešosiose vietose arba neblaivaus asmens pasirodymas viešosiose vietose įžeidžiant žmogaus orumą ir dorovę gali užtraukti baudą nuo 20 iki 100 eurų. Darant tai pakartotinai – nuo 100 iki 200 eurų.

Šiuo metu už tokius pažeidimus baudžiama nuo 14 iki 30, pakartotinai – nuo 30 iki 90 eurų.

Savo ruožtu sprendimas maudytis draudžiamose vietose arba draudžiamu laiku, apsvaigus, savivaldybių tarybų patvirtintų saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir elgesio ant paviršinių vandens telkinių ledo reikalavimų nesilaikymas, siūloma, užtrauktų baudą nuo 100 iki 500 eurų. Pakartotinai – nuo 500 iki 900 eurų.

Baudos gali dar didėti

Tiesa, E. Misiūnas pripažino, kad baudų dydžiai gali keistis juos svarstant Seime, Parlamento narių iniciatyva.

„Matote, mūsų požiūris į tam tikrų pažeidimų pavojingumą keičiasi. Jei Seimo nariai nuspręstų, kad prioritetu įvardijame kovą su alkoholiu, tai galėtų būti prevencinė priemonė kalbant apie smurtą artimoje aplinkoje, prieš vaikus, gali būti, kad galbūt bus siūlymų nuobaudas didinti“, – svarstė ministras.

Tačiau kalbėdamas apie tai jis aiškino, kad kriminologai yra nurodę, kad nuobaudų griežtinimas efektą suteikia trumpalaikį, o vėliau pažeidimų padaroma tiek, kiek anksčiau.

Vis dėlto, sutiko E. Misiūnas, jei nuosekliai būtų laikomasi vienos linijos – kovoti su alkoholizmu, baudos galėtų būti didinamos ir už aptariamus pažeidimus.

„Reikėtų kreipti dėmesį į tokius pažeidimus ir laikytis nuoseklios pozicijos, kad alkoholizmas, smurtas artimoje aplinkoje – prioritetinės mūsų problemos“, – aiškino pašnekovas.

Koks asmuo gali būti baudžiamas

Paklausus, kuo smurtas artimoje aplinkoje susijęs su pasirodymu neblaiviam viešoje vietoje ar viešu alkoholio vartojimu, E. Misiūnas tikino, kad žiūrėti į tai reikia kompleksiškai – siekiama sumažinti alkoholio prieinamumą ir vartojimą.

„Be to, nereikia suprasti neteisingai, ką reiškia neblaivaus asmens pasirodymas viešoje vietoje. Tai nereiškia, kad žmogus, apgirtęs 0,4 prom., eina namo ir jau čia bus pažeidimas. Ne visai tiesa. Kaip aš sakau, jei žmogus eina per vieną plytelę, tai dar ne bėda, bet jei per 3, griūva, atsistoja ir vėl griūva – tai jau tipinė situacija. Jei bus priimta atsakomybė, žmonės žinos, kas gali grėsti, vartodami alkoholį įvertins savo galimybes, gal vienas ar kitas jo atsisakys“, – ko siekiama, aiškino jis.

Jei Seimas projektui pritartų, E. Misiūno manymu, baudų pokyčiai galėtų įsigalioti nuo liepos 1 d. arba nuo 2018 m. sausio 1 d.

Nesuvokiančius rizikos auklės baudomis

Tuo metu kalbėdamas apie atvejus, jei maudomasi draudžiamoje vietoje ar draudžiamu laiku, apsvaigus, nesaugiai elgiamasi ant užšalusio vandens telkinio, ministras pripažino, kad baudos už šiuos pažeidimus – tikrai didelės, tačiau esą pagrįstos.

„Suprantu žvejus – mėgėjus, profesionalus, kurie turi pomėgių, bet kartais jie gal net nepagalvoja apie pavojų savo gyvybei, šeimoms ir valstybės atsakomybę. Reikia gelbėti, kviesti ugniagesius, važiuoti... Tokios nuobaudos galbūt žmogui parodytų, kad mes tą veiklą vertiname kaip pavojingą. Jei jis nesuvokia grėsmės savo sveikatai, gyvybei, mes, kaip valstybė, parodome, kad „Būk geras, pagalvok, mes tave saugome“, – aiškino jis.

Pasak E. Misiūno, jei būtų galima aptverti vandens telkinius tvora jiems užšalus, tai būtų pati geriausia saugos priemonė, tačiau tokio dydžio nuobaudos esą – tarsi nematoma tvora.

„Tai tikrai didelės baudos. Sutinku. Tačiau, matote, tai tarsi tvora, sakanti: „Gerbiamas žvejy, nerizikuok“. Jei nesuprantama, kad tai pavojus gyvybei, gal tą padaryti padės baudos“, – įžvelgė jis.

Planų – ir daugiau

Savo ruožtu dar gruodį Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Ramūnas Karbauskis DELFI sakė esantis tikras, kad jau pavasario sesijoje Seimas patvirtins jo siūlomą alkoholio vartojimo mažinimo priemonių komplektą.

„Turėtų būti priimtas sprendimas, kuris jau yra įsigaliojęs dalyje savivaldybių (pavyzdžiui, Šiaulių rajono), kad viešuose kultūros ir sporto renginiuose draudžiama pardavinėti alkoholį ir ateiti į juos apsvaigus. Tokiu atveju reikia labai aiškių sankcijų kas bus, jei žmogus vis dėlto eis į tokius renginius neblaivus ir trikdys žmonių poilsį“, – įžvelgė politikas.

Jo teigimu, dabar situacija yra tokia, kad policijos rėmėjai ir pareigūnai tiesiog įspėja neblaivius žmones. Bet jei nutiktų piktybinis atvejis, pripažino R. Karbauskis, pritrūktų teisinių galimybių, kad būtų skirta derama bauda.

„Manau, kad kompleksiškai žiūrint į visą alkoholio kontrolės sistemą, kuri bus pateikta Seimo pavasario sesijoje, – ir specializuotos parduotuvės, ir renginiai, ir reklamos draudimas, ir taip toliau, manau, turėtų būti ir tai (dėl neblaivaus asmens pasirodymo viešoje vietoje, įžeidžiant žmogaus orumą ir visuomeninę dorovę – DELFI) išnagrinėta. Nemanau, kad dabar reikia skubėti su kai kuriais sprendimais. Geriau viską kompleksiškai pergalvoti ir tada priimti“, – sakė Valstiečių ir žaliųjų lyderis.

Kai kurie pakitimai įsigalios iš karto

Anot jo, kai dauguma žmonių laikosi tam tikros taisyklės, vienas ar kitas asmuo, kuris norėtų ateiti ir elgtis kitaip, iškrenta iš konteksto.

„Mūsų žmonės yra kultūringi, išsilavinę, bet protą labai dažnai sumaišo alkoholis“, – tikino politikas.

R. Karbauskis buvo įsitikinęs, kad pakitimus dėl alkoholio vartojimo gali pavykti priimti jau šių metų pradžioje, nes politinės valios Seimas turi pakankamai.

Nors jis žadėjo ir kad bus pasirūpinta pereinamuoju laikotarpiu, kad žmonės suprastų pokyčius, prie jų priprastų, įspėjo, kad kai kurie pakeitimai įsigalios iš karto. Jų jis nekonkretizavo.