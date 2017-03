I. Šiaulienė nepaneigė galinti būti tarp kandidatų į Seimo vicepirmininko postą

Dvi opozicinės Seimo frakcijos antradienį nepalaikė Sauliaus Skvernelio kandidatūros į premjerus. Paskirtasis ministras pirmininkas sako esąs dėl to nusivylęs, nes su dalimi opozicijos atstovų buvo artimai bendravęs, kai dirbo įvairiose pareigose ir jie esą žinojo jo darbines savybes. Be to, Seimo rinkimų antrajame ture S. Skvernelis rėmė ne vieną dabartinės opozicijos atstovą, kuris dabar balsavo prieš jo kandidatūrą į premjerus. Apie S. Skvernelį, jo palaikymą Seime ir nesutarimus dėl Seimo opozicijos lyderio posto – pokalbis su Tėvynės sąjungos- Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnu Gabrieliumi Landsbergiu, Liberalų frakcijos seniūnu Eugenijumi Gentvilu ir partijos „Tvarka ir teisingumas“ frakcijos seniūnu Remigijumi Žemaitaičiu.