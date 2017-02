Gudrybės, kurių pataria imtis šią dieną vienišiems: tai XXI a. meilės eliksyras

Valentino dieną, kai aplink tik ir sklando prisipažinimai meile, o iš parduotuvių šluojamos gėlės ir saldainiai, dažnas greičiausiai atsigręžia į tai, kas šalia. Tačiau ką daryti, jei antrosios pusės nėra, o širdyje – nepaprastai vieniša?

To DELFI paklausė moteriškumo praktikų „Šokoladas sielai“ įkūrėjos Rūtos Banionytės ir patyriminių mokymų vyrams „Vyrų ratas“ organizatoriaus Šarūno Kaniavos.

Dalykai, kurių nori vyrai

Pasak R. Banionytės, yra keli veiksmai, kurių gali imtis moterys, norinčios atkreipti patinkančio vyro dėmesį.

„Pirma, ko moko viliojimo mokyklose, tai vyru džiaugtis. Moteris turi jam perduoti šį jausmą, dauguma vyrų to net nėra patyrę. Pavyzdžiui, kai jis įeina, galima sureaguoti – kaip maža mergaitė laukia savo tėčio, kai jis grįžta, kiek jai kyla emocijų... Pasidžiaugti – išskirtinis dalykas, kurio nori vyrai“, – mokė ji.

Vyrai jaučiasi labai gerai, tikino pašnekovė, ir kai jų prašoma pagalbos.

„Reikia laikytis tokios pozicijos, kad jei jis nepadės, tai aš mirsiu: „Oi, kaip man reikėtų, kad tu...“, „Jei tu nebūtum atėjęs ir padaręs, aš nežinau...“, arba „Sulūžo“, „Suplyšo“. Tai labai padeda vyrui pasijusti vyriškam, jam iš karto kyla noras kažką padovanoti moteriai atgal – ar tai dėmesį, ar kitaip pamaloninti“, – sakė R. Banionytė.

Ji pastebėjo, kad labai retai vyrai sulaukia ir moterų padėkų – teigiamos reakcijos į tai, ką jie padaro.

„Nesvarbu, ar jos padovanotų mažą šokoladuką, ar kavos puodelį – vyras turėtų būti įvertintas už tą dalyką“, – aiškino moteriškumo puoselėtoja.

Siūlo išauginti vidinę rožę

Moteris ji kartais pasakojo mokanti ir kaip uždegti spindesį savo viduje, tapti lengva, aistringa.

„Moteris savo viduje, ties pilvu, išaugina rožę – juntama, kad ji skleidžiasi iš vidaus, vyras tarsi kviečiamas prisiliesti prie tos gėlės. Jis pasąmonėje jaučia išskirtinį moters aromatą, kad ji nėra skubanti, lekianti, save pametusi“, – pasakojo R. Banionytė.

Paklausta, kaip vidinę rožę išskleisti, ji patarė paimti paprastą rožę, priglausti ją prie pilvo ir bandyti įsivaizduoti, kad ji – tavyje.

„Tuomet moteryse susikuria labai subtilus aromatas, energetinis, kuris nėra matomas. Žinote, moteris gali padovanoti gyvybę, tad ten yra labai daug jėgos ir jei ten ji gali patalpinti kažką gražaus, vyrai tai užuodžia“, – ką daro jos mokomos moterys ir kuo esą labai džiaugiasi, pasakojo pašnekovė.

Vyrai emocijas esą jaučia per moterį

R. Banionytė pastebėjo, kad moterys Lietuvoje neretai yra labai dalykiškos vyrams. Tai nereiškia, tikino ji, kad reikia perspausti su komplimentais, tačiau nenutiks nieko blogo, mokė pašnekovė, jei emocijos bus rodomos drąsiau.

„Vyrai patys emocijas ne taip stipriai jaučia, tad per moterį jomis pasikrauna, patiria gyvenimo spalvas. Jie labai norės būti šalia moters, kuri mėgaujasi gyvenimu. Tai vienas patraukliausių dalykų. Jei ji geria kavą ir: „Mmmm, kaip skanu“, tai vyras tos kavos ir užsimano“, – šyptelėjo ji.

Pasidomėjus, kaip savyje pasimėgavimą gyvenimu atrasti, pašnekovė tikino, kad tą padaryti padeda prisiminimai iš vaikystės, mokytis esą galima ir iš filmų.

„Kiekviena moteris savo viduje gali atrasti laiką, kai ji tikrai džiaugėsi. Tegul tai nebus šokinėjimas kaip vilkeliui, galima tiesiog prisiliesti prie rankos, padėkoti, įkvėpti jo, galiausiai, ir tai jau yra emocija“, – aiškino R. Banionytė.

Geriausias ginklas – vidinis spindesys

Tokios detalės kaip palaidi plaukai, kvepalai, suknelės ir sijonai, gali padėti atkreipti vyrų dėmesį, tačiau geriausias ginklas – vidinis spindesys, mokė pašnekovė.

„Kai moteris pulsuoja, mėgaujasi gyvenimu, moka valgyti, liesti, džiaugtis. Jau šiandien valgydama Valentino dienos saldainį ji gali jausti, parodyti, kad jai malonu, pagirti, kad skanu. Moteris turi džiuginti, puošti pasaulį“, – įsitikinusi R. Banionytė.

Savo ruožtu lietuvės, jos teigimu, santykiuose dažniau pasirenka šeimininkės vaidmenį ir vyrais ima rūpintis ne moteriškai, o motiniškai.

„Jos nusižiūri nuo savo mamų, užima besirūpinančios poziciją, o paskui pyksta, kad negauna dėmesio, gėlių, yra negeidžiamos. Nemažai moterų skundžiasi ir tuo, kad jaučiasi kaip baldas – nematomos, gyvenimo faktus mato juodomis spalvomis“, – apie tautiečių problemas, pasakojo pašnekovė.

Gražiausias feromonas – susijaudinimas: tai vyrus traukia kaip bites

Skeptiškai R. Banionytė tikino vertinanti ir įvairius eliksyrus ar kvepalus su feromonais, kurie esą turėtų padėti pritraukti vyrus.

„Žinokite, gražiausias feromonas vyrui yra moters susijaudinimas. Kažkada esu jaunystėje pati feromonus išbandžiusi, tačiau, kai moteris su meile nuprausia savo kūną, pasitepa kremu, pasidažo, padaro kėgelio pratimų, pagalvoja apie rožę savo pilve, ji pati ima skleisti labai saldžią vibraciją, kuri vyrus traukia kaip bites“, – aiškino moteriškumo puoselėtoja.

Tiesa, ji pripažino, kad yra ir papildomų kvapų, kurie labai patinka vyrams. Pavyzdžiui, vanilės, kavos.

Išdavė, kaip nusitempti patinkantį vyrą į lovą

Pasirodo, egzistuoja ir tam tikri ritualai, kurių moterys gali imtis prieš eidamos susitikti su patinkančiais vyrais.

„Pavyzdžiui, moteris, kuri ateina į pasimatymą visa suprakaitavusi, nežino, kaip save pateikti, nėra patraukli. Tos, kuri užsideda ant galvos karūną, į gimdą – rožę, laikysena pasikeičia, visai kitokia kokybė. Moteris mokome ir nesilenkti į priekį kalbant su vyru, neperspausti jo, gerbti vyrišką energiją. Neretai merginos turi daug nusivylimų, skausmų, įsitikinimų, nuostatų, tarkime, ir kad gerų vyrų nėra, o tai matyti ant jų veido“, – kas gali atbaidyti vyrus, perspėjo pašnekovė.

Paklausta, ar yra gudrybių, kaip paprasčiausiai nusitempti patinkantį vyrą į lovą, R. Banionytė patikino, kad lengviausia tai padaryti intymų santykį su vyru įsivaizduojant, aiškiai regint, kaip vienas kitą glamonėjate.

„Vyrai piešinukų galvose taip stipriai kurti negali, tad jei tu jį mintimis glamonėji, su juo myliesi, tai jis nesupras, kas vyksta, tačiau tikrai pajus vidinį impulsą“, – aiškino pašnekovė, pridurdama, kad vėliau tokios moterys neretai rašo laiškus, kaip tą vyrą susigrąžinti.

Dovanos parodo daugiau nei galima pagalvoti

R. Banionytė pripažino, kad susidomėjimą vykdoma veikla ji neretai aktyviau pajunta būtent prieš Valentino dieną. Tiesa, tuomet kreipiasi ne tik vienišos, bet ir santykių problemas nagrinėjančios moterys.

„Dovanos labai daug reiškia. Iš to, ką vyras dovanoja moteriai, galima suprasti, koks jos vaidmuo šeimoje. Vyrai yra labai praktiški – ką jie mato, kad moteris daugiausiai daro, tą jie jai ir dovanoja. Jei ji visuomet prie puodų, tai ir gauna virtuvinę pirštinę. Tai skaudi tiesa, bet jei tu save taip pristatai, neiškomunikuoji, ko norėtum, vyras pasirenka tai, kas jam atrodo, kad tau reikalinga. Norint gauti gražių dovanų, reikia padėti suprasti, ko nori“, – pasakojo pašnekovė.

Savo ruožtu moterys vyrams, jos teigimu, Valentino dienos proga turėtų dovanoti tik mažas dovanas.

„Moteris jau dovanoja pačią save, savo energiją ir tai yra labai didelė dovana. Jei ji žino, ką gali duoti vyrui, tai jau labai daug. Reikia jausti savo vertę, save pateikti kaip dovaną“, – aiškino ji.

Pateikia kitokį kelią

Tačiau Š. Kaniava yra įsitikinęs, kad asmuo, bandantis save priartinti prie tam tikrų standartų, kurie, jo nuomone, turėtų patikti priešingai lygiai, greičiausiai nesijus laimingas. Jis ragino koncentruotis į asmenines stiprybes ir ieškoti savo autentiškumo.

„Kadangi kiekvienas vyras yra individualus – su savo skoniu, savybėmis, jis žino, kokios moters jam reikia. Vienas gal akcentuoja išorinį grožį, seksualinius dalykus, kitas – bendravimą. Moterims, manau, irgi nereikia vaikytis išorinių dalykų, jos turėtų atsigręžti į save. Ką kalbame su vyrais – savo autentiškumo paieškos. Ne ta prasme, kad esu tinginys, negaliu kojinių susirinkti nuo grindų ir tu turi mane priimti tokį. Tai labiau susiję su gilesniais dalykais, kokios yra mano stiprybės, kuo esu kitoks. Moterys lygiai taip pat turėtų pažinti tikrąją save ir nebandyti taikytis prie kažkokių standartų, kurie, mano, kad galėtų patikti daugumai vyrų“, – aiškino jis.

Vedamuose mokymuose pašnekovas pasakojo auginantis vyrišką kokybę, tad greitų rezultatų, patikino, tikėtis neverta, o ir pastarieji neretai nebūna ilgalaikiai ar labai efektyvūs.

„Priėjimas prie patinkančios moters tiesiog leidžia pamatyti savo baimes ir vidines kliūtis, o lipimas per tai ir yra vienas iš vyro tobulėjimo kelių. Nėra tai kažkokia sunki užduotis – užkalbinti patinkančią merginą, nes blogiausia, kas gali atsitikti – gausi „ragus“, tačiau kuo daugiau jų susirinksi, tuo mažiau ateityje reaguosi“, – išdrįsti bandyti skatino Š. Kaniava.

Vyrai turėtų vadovautis kitomis taisyklėmis nei moterys

Paklaustas, ar yra kokių smulkmenų, kurios padėtų vyrams užmegzti santykį su moterimi, Š. Kaniava tikino, kad bendri patarimai dėl išvaizdos veiksmingi, tačiau kartu atkreipė dėmesį, kad paprastai moterų atmintyje lieka ne tai.

„Jei moterų paklausime, kokie vyrai joms patraukliausi, dažniausiai išgirsime, kad vyriški. Ir tai neretai neturi nieko bendro su išorinėmis savybėmis, taikomomis technikomis ir panašiai, tai labiausiai – per jausmą. Kitą kartą ir pačios moterys negeba paaiškinti, kodėl vieni vyrai traukia, o kiti ne, nors pirmieji galbūt nieko specialaus nedaro. Moterys – taip, jos gali naudotis savo išvaizda, manieros, viliojimai visus vyrus gana stipriai veikia, bet joms pačioms daug stipresnis magnetas – pasitikėjimas savimi arba, kaip mes vadiname, vyriškos energijos kiekis“, – tikino jis.

Kritiškai pašnekovas vertina ir vadinamuosius „pick-up“ mokymus, kai vyrai mokomi greitai ir efektyviai vilioti.

„Tai veikia, bet tik iki tam tikros ribos. „Pick-up“ mokytojai net patys pripažįsta, kad jų tikslas ilgainiui yra pereiti į tokią kokybę, kai visų technikų tiesiog nebereikia. Jų yra, nemanau, kad tikslinga jas vardyti, nes galima pasiskaityti apie paprasčiausius dalykus ir tai greičiausiai padės ne tiesiogiai. Paprastai po to žmogus atsipalaiduoja, labiau pasitiki savimi. Aš manyčiau, kad patraukliausia, kai vyras sugeba laisvai elgtis ir pagal situaciją – ar patraukti per dantį, ar ką gražaus pasakyti, tad geriausias jo ginklas – improvizacija“, – dėstė Š. Kaniava.

Vyriškumo siūlo mokytis

Jis taip pat yra pastebėjęs, kad lengviau santykius sekasi megzti tiems vyrams, kurie yra pratę kokybiškai leisti laiką vyriškose kompanijose.

„Jei, pavyzdžiui, pažaistum futbolą, pabūtum išvykoje, patirtum nuotykių ir su ta energija, jausmu nueitum į klubą, moteris greičiausiai trauktum labiau nei jei iš vakaro kvėpintumeisi, puoštumeisi ir galvotum, ką pasakyti. Veikia visiškai priešingi dalykai nei kartais galvojama“, – tikino pašnekovas.

Jei vyriškumas nebuvo perduotas šeimos, to galima mokytis iš aplink supančių vyrų, užtikrino Š. Kaniava. Todėl jis siūlo vyrams susirasti kokybišką kompaniją, kur būtų galima leisti laiką ir kalbėti su draugais ne tik apie pinigus, automobilius ar moteris, bet ir apie gilesnius dalykus.

„Greitų vaistų nuo vienišumo nėra, tai liūdna realybė. Pagrindinis dalykas – reikia priimti sprendimą keistis ir ieškoti savęs. Kad būtum patrauklus moteriai, kartais reikia ir mokėti pabūti vienatvėje. Pavyzdžiui, įveikti vidinius iššūkius, galbūt išvykti į sunkią kelionę, kur pavargtum, padaryti tai, kas tau būtų virsmas. Be to, vyras neturėtų būti labai prisirišęs prie to, kad jam reikia moters, minčių, kaip prie jos prieiti. Kai akcentai sudėliojami ten, kur jie duoda daugiausiai naudos gyvenime, moterys savaime atsiranda, pajunta kokybę ir prie to tiesiog limpa“, – patikino Š. Kaniava.