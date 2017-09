Vilniaus miesto apylinkės teismas antradienį iš esmės pradėjo nagrinėti buvusio bylą dėl G.Kėvišo atleidimo iš darbo. Teisme buvo paskelbta šalių pozicija dėl ieškinio – G.Kėvišas prašo tenkinti jo ieškinį, Kultūros ministerija su juo nesutinka.

„Pasirengimo stadiją baigiame, pereiname prie bylos nagrinėjimo iš esmės“, – sakė teisėja Ieva Stanislovaitienė. Šalims taip ir nepavyko pasiekti taikaus susitarimo šioje byloje.

G.Kėvišas į teismo posėdį neatvyko, jam atstovaujančių advokatų teigimu, jis išvykęs į užsienį.

Ieškovas prašo panaikinti dvi jam skirtas nuobaudas – pastabą ir atleidimą iš darbo, priteisti jam vidutinį darbo užmokestį nuo atleidimo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos bei 1 euro neturtinę žalą. G.Kėvišas mano, kad aplinkybių paviešinimas žiniasklaidoje jam padarė žalą.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) liepą nutarė, kad G.Kėvišas, vadovaudamas Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatrui (LNOBT), netinkamai vykdė pareigas, nes nesukontroliavo, kad teatro darbuotojai laiku deklaruotų interesus.

VTEK pripažino G.Kėvišą šiurkščiai pažeidus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus.

„Šiurkštų pažeidimą VTEK konstatavo todėl, kad tai jau antras kartas šiemet, kai G.Kėvišas pripažįstamas pažeidęs Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas“, – nurodė komisija.

Gegužę VTEK nustatė, kad 11 vadovaujančias pareigas teatre einančių darbuotojų interesų nedeklaravo nuo 2012-ųjų rugsėjo, t.y. beveik penkerius metus. Anot VTEK, teatrui vadovavęs G.Kėvišas savo pavaldinius įsakymu įpareigojo deklaruoti privačius interesus tik šių metų balandį – kai komisija jau buvo pradėjusi dėl jų tyrimus.

Anksčiau VTEK yra pripažinusi, kad G.Kėvišas supainiojo viešuosius ir privačius interesus, spręsdamas klausimus, susijusius su sūnaus bendrove „Riverside music LTD“ ir su savo kita darboviete „Vilniaus festivaliai“. Šios aplinkybės taip pat minimos Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjant bylą dėl G.Kėvišo atleidimo.

Iš teatro vadovo pareigų G.Kėvišas buvo atleistas birželį.

