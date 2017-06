Generalinis prokuroras prašo panaikinti K. Pūko neliečiamybę dėl seksualinio priekabiavimo

Generalinis prokuroras Evaldas Pašilis antradienį paprašė Seimo leisti patraukti parlamentarą Kęstutį Pūką baudžiamojon atsakomybėn ikiteisminiame tyrime dėl galimo seksualinio priekabiavimo ir ginklo laikymo taisyklių pažeidimo, pranešė prokuratūra.

Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūroje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl seksualinio priekabiavimo ir šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų laikymo taisyklių pažeidimo.

Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad šių metų pradžioje kelis mėnesius Seimo narys K. Pūkas galimai seksualiai priekabiavo prie pagal tarnybą ar kitaip priklausomų asmenų.

Nukentėjusiais dėl seksualinio priekabiavimo šiame ikiteisminiame tyrime pripažinti 4 asmenys.

Taip pat tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad nuo praėjusių metų pabaigos iki šių metų vasario mėnesio pradžios Seimo narys K. Pūkas, laikydamas teisėtai įsigytą šaunamąjį ginklą bei šaudmenis seife, esančiame jo darbo Seime patalpose, neužtikrino šio ginklo ir šaudmenų saugumo.

Tuo galimai buvo pažeistos šaunamojo ginklo bei šaudmenų laikymo taisykles ir dėl to sudarytos sąlygas kitam asmeniui neteisėtai jais pasinaudoti.

Kadangi Seimo nario asmuo neliečiamas, Seimo narys be Seimo sutikimo negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, suimamas, negali būti kitaip suvaržoma jo laisvė.

Todėl tolesnis ikiteisminis tyrimas Seimo nario K. Pūko atžvilgiu negalimas negavus Seimo sutikimo patraukti šį asmenį baudžiamojon atsakomybėn, jį suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę.

Už seksualinį priekabiavimą K. Pūkui gresia bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas.

Už šaunamojo ginklo taisyklių laikymo pažeidimą numatyta bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas.​

Liudijimai: vertė dirbti ruošos darbus, lietė

Seimo specialiosios komisijos išvadoje, kuria buvo pasiūlyta Seimui pradėti apkaltos procesą, buvo cituojami ir K. Pūkui dirbusių, ir įsidarbinti siekusių asmenų parodymai. Viena liudininkė nurodė, kad K. Pūkas svarstė galimybę ją įdarbinti visuomenine padėjėja, nes neturi reikiamo išsilavinimo, o atlyginimą mokėti „vokelyje“.

Parlamentaro padėjėja dirbusios liudininkės teigimu, K. Pūkas versdavo ją eiti kartu į parlamento viešbutį, „įsakmiai liepdavo atlikti įvairius namų ruošos darbus, tokius kaip plauti indus, grindis, iššveisti burbulinę vonią, paduoti, ką reikia, sutvarkyti, sutepti sumuštinius, išdėlioti įrankius, žodžiu – būti tarnaite“.

„Jis norėjo, kad dirbčiau ir normalų padėjėjos darbą, ir tvarkyčiau jo buities reikalus kaip tarnaitė, kaip įmonės UAB „Pūkas“ reikalus. Kai atsisakiau, pradėjo mane žeminti. Sakė, kad aš neverta to darbo, kad mano prastas išsilavinimas, kad Lietuvos aukštosiose mokyklose ruošiami tik durniai, aš kvaila, akiplėša“, – išvadoje cituojami liudininkės parodymai.

Kai kurios užuominos, pasak liudijimo, buvo akivaizdžiai seksualinio pobūdžio. Buvusi padėjėja pasakojo sulaukusi tokio K. Pūko klausimo: „O tu skuti savo „mažytę“, ar palieki savo plaukučius?“. „Tą akimirką pasijutau viduje be galo šlykščiai, net fiziškai, buvau šokiruota“, – sakė liudininkė, pasak jos, po to K. Pūkas visą šį epizodą bandė nuleisti juokais.

Ta pati liudininkė teigė, kad K. Pūkas bendraudamas su ja keliskart ją lietė.

„Paliesdavo tarsi gestikuliuodamas petį, ranką, nugarą. Aš įsitikinusi, kad jis tai darė tyčia, nes nebuvo jokio reikalo tai daryti, pagal aplinkybes ir neprisilietęs galėjo bendrauti. Tuo laikotarpiu, kai aš jam kažką kalbėjau apie darbą stovėdama greta jo kairės, jis man savo kairės plaštakos šonine dalimi švelniai perbraukė per mano dešinę šlaunį iš viršaus į apačią. Nors jis kalbėdamas gestikuliuoja, bet šis poelgis buvo atliktas akivaizdžiai tyčia, o ne neatsargiai“, – teigiama liudijime.

Cituojami dar vienos padėjėja dirbusios moters parodymai: „Išklausiau tokią litaniją: „O tu žinai, pas mane namas yra 500 kvadratinių metrų ir aš ten turiu katę, bet jai tas namas yra per didelis, ji vis pasimeta. Tai ateina ir prišika pas mane į miegamąjį. Tai atsimink, tu esi kaip ta katė – tau čia per didelė erdvė, per daug čia aukštai visi stovi ir tu čia šiki visur ne vietoje“.

Pokalbis dėl darbo – apie išvaizdą

Darbintis padėjėja pas K. Pūką atėjusi mergina komisijai liudijo, kad per pokalbį sulaukė ne klausimų apie gebėjimus, o pastabų apie išvaizdą.

„Atėjus į jo kabinetą, K. Pūkas iš karto pradėjo komentuoti mano išvaizdą, pasakė, kokia aš smulki, turint omeny mano išvaizdą. Be to, jam pusryčiaujant jis sakė, kad nėra kam juo pasirūpinti, bei klausė, ar aš juo pasirūpinsiu. Visa tai man kėlė įtampą, vertė jaustis nejaukiai, jaučiausi pasimetusi ir nežinojau, ką jam atsakyti, nes aš atėjau į darbo pokalbį su tikslu susirasti darbą, o ne palaikyti kompaniją, paguosti ar prižiūrėti asmeninį Seimo nario gyvenimą“, – kalbėjo liudytoja.

Anot merginos, parlamentaras taip pat pabrėžė, kad jis turi pinigų, o ji – ne, „visą laiką kalbėjo seksualinio pobūdžio temomis, intymumu, visi pavyzdžiai susiję su tuo“.

„Nuolatos siūlė, užuominomis apie gerą gyvenimo kokybę, pavyzdžiais demonstravo, kad jeigu būčiau jo padėjėja, sutinkant su jo sąlygomis, tai yra jei įsitraukčiau į jo kurstomą vulgarų bendravimą, sutikčiau su jo vulgariais pasiūlymais ir gyvenčiau pagal jo supratimą, tai yra tenkinčiau jo seksualinius poreikius, vulgarius pasiūlymus, būčiau meiluže. Tai man kėlė įtampą, jaučiausi lyg būčiau perkama, tai žemino mano garbę ir orumą“, – cituojama liudytoja.

Kita kandidatė sakė per pokalbį dėl darbo paminėjusi, kad jai yra svarbūs tėvai, ir sulaukusi Seimo nario replikos, kad „tai yra man šiknoj kablys“, nes jie traukia mane į žemę ir taip gyvenime aš nieko nepasieksiu, nes aukščiau Seimo nieko nėra“.

„Dėl studijų tęsimo jis sakė pagalvoti man ar man iš viso to reikia. Pasakius, jog aš turiu draugą, jis teigė, kad jog esu panaudota ir draugas į mane žiūri kaip į mėsą, jam reikia tik vieno. Teigė, jog visada patinas nori patelę laikyti prie savęs. Sakė, kad jeigu man reikia kūniško malonumo, tai galiu pati save pasikutenti“, – pasakojo liudytoja.

Pinigus siūlė atiduoti neįdarbintai merginai

Seimo nario padėjėja dirbusi liudytoja taip pat patvirtino buvusi informuota, kad dalį savo atlyginimo turės atiduoti neįdarbintai merginai.

„Šiaip aš atėjau į visą etatą, paskui man padarė pusantro. Tai tas pusę etato turėjo būti skirtas atėjusiai mergaitei, kuriai nors, kurią jis susiras, ir jinai dar gali būti nebaigus aukštojo, jinai gali būti be tinkamo išsilavinimo, štai, jeigu priims, aš turėsiu grąžinti tą į rankas, gaudama tą oficialų atlyginimą, tai mergaitei“, – cituojama liudytoja.

Šį liudijimą patvirtino ir be aukštojo išsilavinimo įsidarbinti atėjusi mergina. Anot jos, Seimo kanceliarijos skyrius nurodė, kad be diplomo galima dirbti nebent savanorystės pagrindais, tuo tarpu K. Pūkas teigė, kad „yra kitų būdų dirbti Seime, gaunant atlyginimą“.

„Vienas jų – priimti kitą žmogų, kuris realiai nedirbs, aš dirbčiau visuomeniniais pagrindais, bei gaučiau jo atlyginimą, kuris būtų perduotas“, – cituojama liudytoja.