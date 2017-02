G. Landsbergis įsiutino krikdemus: pasekmės gali būti nenuspėjamos

Perrinkimo siekiantis Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas Gabrielius Landsbergis supykdė partijos krikščionis demokratus debatuose Utenoje pareiškęs, kad siūlys suvažiavimui trumpinti partijos pavadinimą iki „Tėvynės sąjungos“.

Savo anūką palaiko ir konservatorių patriarchas Vytautas Landsbergis. Savo laiške, kuriuo agituoja partijos kolegas balsuoti už G. Landsbergį, V. Landsbergis pasirenka vartoti Tėvynės sąjungos pavadinimą ir santrumpą TS, nes ji esą patogesnė.

Regis, tai tik pavadinimas. Tačiau šis siūlymas pačioje partijoje kelia tikrą sumaištį: krikdemai pasipiktino ir pareiškė, kad taip jie stumiami iš partijos, o G. Landsbergis teigia, kad reikia koncentruotis į tai, kas partiją telkia, o ne kas skiria.

Šiuo metu partijoje vyksta pirmininko rinkimų agitacija. Rinkimuose dalyvauja dabartinis pirmininkas G. Landsbergis, taip pat Mykolas Majauskas ir du krikdemų flango atstovai: Paulius Saudargas ir Žygimantas Pavilionis.

Užsimena apie partijos skilimą

„Kalbos apie tai, kad reikia trumpinti pavadinimą, jį keisti neva jis kam trukdo, yra provokacija, bandymas žiūrėti, kaip bus reaguojama, ar neįvyks ko nors partijoje. Aš galiu tiesmukai pasakyti, kad, matyt, tai yra šitų žmonių, kurie tą idėją kelia, galvojimas, ar skils partija, ar įvyks partijos skilimas. Sakau tiesiai. Nes pavadinimo keitimas šitaip autokratiškai nuleidžiant idėją be jokios diskusijos su bendruomene, na, yra neleistinas, tai bandymas primesti savo valią tikintis daugumos balsų. O pasekmės gali būti nenuspėjamos“, - sako partijos Krikščionių demokratijų bendrijos pirmininkas Valentinas Stundys.

Valentinas Stundys © DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

Pasak politiko, pavadinimo trumpinimas savyje slepia gilesnę prasmę: tai bandymas nulemti, kuria kryptimi pasuks partija – liberalumo ar krikščioniškosios demokratijos.

Krikdemai baiminasi, kad G. Landsbergio tikslas pritraukti liberalesnius rinkėjus, tuo metu jie patys agituoja už tradicinę krikdemišką ideologiją, kai moralinėje srityje remiamasi krikščioniškaisiais idealais (abortų draudimas, šeimos apibrėžimas tik per santuoką), ekonominėje – propaguojamos kairiosios socialinio jautrumo idėjos.

Primenama, kad partijos pavadinime krikščionys demokratai atsidūrė 2008 m. susijungus Andriaus Kubiliaus vadovaujamai Tėvynės sąjungai ir V. Stundžio Lietuvos krikščionims demokratams.

„Jeigu būtų bandoma taip daryti, tai būtų grubiausias, neleistiniausias ir nesuprantamas dviejų partijų susijungimo sutarties pažeidimas. Sutartis iš principo būtų anuliuota“, - teigia V. Stundys, pridurdamas, kad krikščioniškosios demokratijos tradicija yra šimtametė, o susijungdamos partijos susitarė šią tradiciją puoselėti.

„Tai provokuoja galimą atsiskyrimą", - priduria V. Stundys.

G. Landsbergis aiškina siekiantis vienybės

Partijos pirmininkas G. Landsbergis patvirtina išsakęs idėją apie pavadinimo trupinimą – kad ji gali būti pasiūlyta suvažiavimui. „Aš manau, kad aš galėčiau tokį dalyką pasiūlyti“, - sako politikas.

„Rinkimų kampanijos pradžioje aš tai iškėliau kaip filosofinę mintį apie tai, kas mus vienija. Tai meilė tėvynei. Tėvynės sąjunga. Po jos skėčiu mes esame visi susibūrę“, – pasakoja G. Landsbergis.

Politikas aiškina, kad šiai minčiai pritaria daugybė partijos kolegų, kurie tiesiog užplūdo laiškais. „Tada ši mintis pradėjo kristalizuotis, kad iš tiesų tai galima padaryti. Ir sakau, žmonių palaikymas šiai idėjai yra milžiniškas“, - svarsto partijos lyderis.

G. Landsbergis šią idėją sieja su „nuoširdžia vienybe“, bet priežastinio ryšio tarp pavadinimo keitimo ir vienybės nepaaiškino.

Ar tiesa, kad šia idėja norima išprovokuoti krikdemus arba tyliai egzistuoti, arba išeiti iš partijos? G. Landsbergis sako, kad tai absurdas. „Tai absurdiška ir į rinkimus nukreipta logika. Man labai gaila, jeigu žmonės taip sako“, - teigia pašnekovas.

„Tas įsikabinimas, kad pavadinimas yra svarbiausia, parodo silpnąsias argumentacijos vietas. Jeigu krikdemiškumas yra tik pavadinimas? Vardan vienybės aš galėčiau partijos pavadinimą apskritai pakeisti, pasivadinti, tarkime, Lietuvos partija. Aš, aišku, juokauju“, - sako G. Landsbergis.

Paprieštaravus, kad pavadinimai ir žodžiai gali būti svarbūs, mat, pavyzdžiui, yra didelis skirtumas, ar mes konfliktą Ukrainoje vadinsime „pilietinius karu“, ar „Rusijos agresija“, G. Landsbergis pasipiktino: „Jūs lyginate mano pasisakymus su Rusijos agresija Ukrainoje? Labai stiprūs palyginimai“.

Konservatoriai neturi, ką veikti?

Pirmininko rinkimuose dalyvaujantis Mykolas Majauskas savo ruožtu teigia, kad diskusijos apie partijos pavadinimo keitimą nieko neduos: jo manymu, partija turėtų diskutuoti, ką reikia keisti šalyje ir imtis veiklos net ir dirbdama opozicijoje.

„Mano požiūriu, Berlyno siena nugriuvo ne dėl to, kad ten išėmė plytas, o dėl to, kad galvose, mintyse, širdyse tos sienos nebebuvo, ten buvo tik veiksmas atliktas. Čia tos sienos nugrius ne dėl to, kad tu išimsi plytą ir pavadinime neliks LKD, bet jos gali griūti, kai niekam tų sienų nereikės. O sienų reikia todėl, kad nėra, ką veikti. Sėdi pas save kiekvienas namuose užsibarikadavęs ir atsišaudo. Jei visi išeitų į kiemą kažką veikti kartu, niekam nereikėtų tų sienų“, - aiškino M. Majauskas.

Politikas aiškina, kad jam šiuo metu svarbiausia savižudybių prevencija ir vaiko teisių apsaugos sistemos reforma, o ne partijos pavadinimo keitimas. Jis taip pat remiasi Andriaus Kubiliaus autoritetu. O tai provokuoja kalbas, kad A. Kubilius galbūt neberemia G. Landsbergio.

2015 m. kovo mėnesį A. Kubilius aiškiai suformulavo savo paramą jaunajam kolegai. „Raginu paremti jaunesniojo mūsų kolegos Gabrieliaus Landsbergio kandidatūrą į mūsų partijos pirmininko postą“, - socialiniame tinkle anuomet rašė A. Kubilius.

Šįkart jis paramos niekam neišsako, tik sako pasigendantis diskusijos apie Lietuvą. Kodėl? „Aš jau esu sakęs: mano įsitikinimu šituose rinkimuose laimės G. Landsbergis be jokių išorinių paramų, nes tos paramos lyg ir kažkokios silpnumo konstatavimas“, - sako A. Kubilius.

Paklaustas, ką mano apie partijos pavadinimo keitimą, A. Kubilius sako, kad svarbiau yra darbai nei žodžiai: „Nesiimu spręsti. Man ir taip gerai, ir taip gerai“.