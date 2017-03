G. Kėvišas praneša: jis lieka

Prezidentės, premjero ir kultūros ministrės pasitikėjimą praradęs Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) vadovas Gintautas Kėvišas paskelbė nesitrauksiąs iš pareigų.

„Noriu pranešti, kad, vadovavęs Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatrui penkiolika metų, esu apsisprendęs ir toliau eiti šias pareigas“, – teigia G.Kėvišas ketvirtadienį dienraštyje „Lietuvos rytas“ publikuotame užsakomajame rašinyje.

Jis pareiškė tokį sprendimą priėmęs tikėdamas, kad gyvena teisinėje valstybėje, kurioje bet kokie įtarimai ir kaltinimai turi būti grindžiami faktais.

„Tačiau pastaruoju metu išsakytos abejonės dėl mano veiklos skaidrumo yra nepagrįstos. Drąsiai galiu teigti, kad nepažeidžiau jokių teisės aktų, taip pat nenusižengiau etikos normoms ir nesupainiojau viešųjų ir privačių interesų. Pastarosiomis savaitėmis vykdytas spaudimas man buvo paremtas iškraipomais faktais ir man lieka apgailestauti, kad ši informacija suformavo arba stipriai paveikė šalies politikų nuomonę“, – tvirtino nacionalinio teatro vadovas.

Jis teigia rimtai vertinantis aukščiausių politikų pasitikėjimą, tačiau nesąs politinio pasitikėjimo pareigūnas ir nedalyvaująs politikoje. G.Kėvišas sako, kad skaidrumas ir etikos laikymasis buvo ir yra vienos svarbiausių jo vertybių.

„Esu teatro vadybininkas, kuris turi apibrėžtus tikslus ir jų siekia. (...) Jei man, kaip teatro vadybininkui, yra reiškiami priekaištai dėl teatro veiklos ir pasiekimų, jie turi būti aiškūs ir pateikti taip, kaip numato Profesionalios scenos meno įstatymas. Tačiau psichologinis ir kitoks spaudimas, kad aš pats pasitraukčiau, kai tam nėra jokio pagrindo, ne tik pažeidžia mano teises, bet ir kertasi su įstatymų saugomomis vertybėmis“, – teigia LNOBT vadovas.

Jis pakartojo, kad teatras buvo priverstas pirkti koncertus iš sūnaus vadovaujamos įmonės „Riverside Music Ltd“, nes būtent ši įmonė turėjo išskirtines teises Londono simfoninio orkestro, operos primadonos Angelos Gheorghiu ir Karališkojo filharmonijos orkestro koncertams Baltijos kraštuose ir Vidurio Europoje surengti.

Užsakomajame rašinyje G.Kėvišas pabrėžia deklaravęs viešųjų ir privačių interesų konfliktą, atlikęs visus veiksmus, kurių reikalauja galiojantys įstatymai ir tarnybinės etikos klausimus prižiūrinti institucija.

62-ejų G.Kėvišas LNOBT vadovauja 15 metų, nuo 2002 metų ir dar gali vadovauti penkerius metus. Mat pernai dar nesibaigus kadencijai surengus naują konkursą į LNOBT direktoriaus pareigas, G.Kėvišas paskelbtas jo laimėtoju.

Viešųjų pirkimų, Specialiųjų tyrimų (STT) tarnybos kritikavo G.Kėvišą dėl situacijos, kai pernai LNOBT už 390 tūkst. eurų pasirašė trijų koncertų rengimo sutartis su Kipre registruota G.Kėvišo sūnaus įmone „Riverside music LTD“. G.Kėvišo nusišalinimą ir Viešųjų pirkimų tarnyba, ir STT vadina nepakankamu, kad būtų išvengta korupcijos rizikos. Be to, paaiškėjo, kad minėtiems sūnaus įmonės organizuotiems koncertams pats G.Kėvišas yra prašęs sostinės savivaldybės paramos ir ją vienam koncertui teatras gavo. Dėl to tyrimą pradėjo Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.

Dėl G.Kėvišo pajamų Valstybinė mokesčių inspekcija yra pradėjusi mokestinį tyrimą. LNOBT direktorius žadėjo paviešinti pajamų deklaraciją, taip pat teatro sutartis su sūnaus įmone.

Generalinė prokuratūra šiuo metu tiria scenos rekonstrukcijos vykdymo faktines aplinkybes. Tyrimas buvo pradėtas 2009-aisiais, dalis jo nutraukta nesurinkus įrodymų, kad vykdytas nusikaltimas, nes darbus atlikusi vokietijos bendrovė „SBS Buhnentechnik GmbH“ nepateikė prokurorams duomenų. Kitame epizode baudžiamuoju įsakymu kaltais pripažinti tuometinis direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Minderis bei tuometinė vyriausioji buhalterė. Įtarimai tuomet buvo pateikti keliems asmenims, tarp jų – ir G.Kėvišui, tačiau panaikinti nutraukus tyrimą. Tyrimas atnaujintas per teismus išsireikalavus dokumentų iš Vokietijos bendrovės, įtariamųjų šiuo metu nėra.

Kultūros ministrė Lijana Ruokytė-Jonsson yra pareiškusi, kad LNOBT direktorius prarado jos pasitikėjimą ir turi atsistatydinti.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė situaciją, susidariusią dėl G.Kėvišo, yra pavadinusi šešėlių teatru, kuriame klesti įtartini sandoriai, piktnaudžiaujama pareigomis, ignoruojamos kontroliuojančių institucijų išvados.

Premjeras Saulius Skvernelis šią savaitę yra teigęs, kad jei G.Kėvišas pats nesitrauks iš pareigų, kultūros ministrė turi priemonių jį atleisti.