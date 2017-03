G. Kėvišas: mano sprendimas bus rytoj

Pasitraukti G. Kėvišą ne kartą ragino kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson ir premjeras Saulius Skvernelis.

Viešųjų pirkimų, Specialiųjų tyrimų (STT) tarnybos kritikavo G. Kėvišą dėl situacijos, kai pernai LNOBT už 390 tūkst. eurų pasirašė trijų koncertų rengimo sutartis su Kipre registruota G. Kėvišo sūnaus įmone „Riverside music LTD“.

G. Kėvišo nusišalinimą ir Viešųjų pirkimų tarnyba, ir STT vadina nepakankamu, kad būtų išvengta korupcijos rizikos. Be to, paaiškėjo, kad minėtiems sūnaus įmonės organizuotiems koncertams pats G. Kėvišas yra prašęs sostinės savivaldybės paramos ir ją vienam koncertui teatras gavo. Dėl to tyrimą pradėjo Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Pats G. Kėvišas teigė atlikęs visas VTEK rekomenduotas procedūras.

„Visa ši situacija buvo sukelta ne visai pelnytai“, – sakė LNOBT vadovas.