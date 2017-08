„Europos institucijose įvyko šio plano pristatymas, ir Europos Komisija gana rimtai jį įvertino. Atsižvelgiant į tai, kad Ukrainos ir Lietuvos (paruoštas) planas pateiktas neseniai, Europos Komisija įvertins šį pasiūlymą ir peržiūrės, kaip jie gali prisidėti“, – sakė M.Točickis naujienų agentūrai „Interfax“. Pasak jo, pagal šį projektą siūloma kasmet Ukrainos reformų vykdymui skirti po 5 mlrd. eurų. „Dar reikės aiškintis, kaip Europos Sąjunga dalyvaus (šiame plane), bet, manau, po mėnesio ar pusantro jau būsime susidarę viziją“, – pridūrė M.Točickis.

