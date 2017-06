Europarlamentarai Z. Balčyčio jau kurį laiką nematė plenarinėse sesijose

Sesijų metu skrido į Niujorką?

Europarlamentaras Valentinas Mazuronis sako jau kurį laiką EP nematęs savo kolegos iš Lietuvos Z. Balčyčio. „Jei neklystu, pastarosiose dviejose sesijose Strasbūre Z. Balčytis nedalyvavo, jo nebuvo. Visi arba dauguma politikų stengiasi dalyvauti Strasbūre, nes ten yra ir balsavimai, reikia registruotis. Tai siejama su išlaidų parlamentinei veiklai apribojimais ir pan., todėl paprastai visi dalyvauja“, – LRT.lt sakė V. Mazuronis.

Jis teigia kalbėjęs su kolegomis ir išgirdęs, kad Z. Balčytis ruošiasi naujam darbui, apie kurį esą tiksliai niekas nieko nežino. „Gal jis ruošiasi, daro žingsnius, skraido ar kažką. Pereinamas laikotarpis į kitą darbą“, – svarstė V. Mazuronis.

Tuo metu anksčiau, pasak V. Mazuronio, Z. Balčytis būdavo labai aktyvus ir dalyvaudavo sesijose. „Pavyzdžiui, Briuselyje yra kitokia darbo specifika – visi EP nariai dirba atskiruose komitetuose ir komisijose, būna, kad ir visą savaitę vienas kito nepamatome. O Strasbūre, kur būna bendros sesijos, neabejotinai vienas kitą pastebime. Anksčiau, kol nebuvo Zigmo planų pereiti į kitą darbą, neatsimenu, kad jis būtų nors vieną posėdį praleidęs“, – kalbėjo V. Mazuronis.

Z. Balčytį sako seniai regėjęs ir kitas Lietuvos narys EP Antanas Guoga. „Nemačiau seniai jo, pats dalyvavau sesijose. Aš galvoju, kad jis skrido į Ameriką. Ar jis ten dirba, nežinau“, – LRT.lt pakomentavo A. Guoga.

Kiek daugiau apie Z. Balčyčio planus žino jo kolegė socialdemokratė V. Blinkevičiūtė. „Kiek žinau, jis tuo metu tikrai buvo Niujorke dėl savo naujojo darbo, o daugiau kaip ir neturiu ką komentuoti. Kiek pažįstu Z. Balčytį, jis labai pareigingas ir atsakingas žmogus – jei jo nebuvo dviejose sesijose, tai tik dėl rimtų priežasčių“, – tikino V. Blinkevičiūtė.

Z. Balčytis: turėjau reikalų

Nuo 2009-ųjų EP besidarbuojantis Z. Balčytis iš tiesų buvo vienas aktyviausių šalies politikų šiame parlamente. Dabar pagal aktyvumą dalyvaujant sesijose ir balsavimuose jis yra trečias tarp visų Lietuvos politikų. LRT.lt pasiteiravus, kodėl iki tol buvęs toks pavyzdingas Z. Balčytis kurį laiką nesirodė sesijose, atsakė: „Pirmiausia, vieną sesiją sirgau ir buvo užpuolę įvairūs gripai. Kitą sesiją turėjau truputį reikalų.“

Perklaustas, ar jam netrukdo atstovauti Lietuvai EP jo nauji būsimi darbai ir pasiruošimas jiems, kalbėjo: „Ne, nesakyčiau. Nauji darbai eina paraleliai. [...] Visada būna bangavimų, per kitas sesijas būsiu aktyvus. Pirmadienį vėl skrendu į Strasbūrą. Dabar pagal aktyvumą tarp Lietuvos europarlamentarų esu 3 vietoje iš 11, tai gal nesu visiškai pasyvus? Be to, nelabai buvo mano klausimų, aktualiausi man energetika ir biudžeto kontrolė“.

LRT.lt primena, kad europarlamentaras Z. Balčytis dar kovo mėnesį, prieš Socialdemokratų partijos pirmininko rinkimus, pareiškė atsisakantis EP nario mandato, nes nusprendė daryti tarptautinę karjerą.

Aktyviausi – V. Blinkevičiūtė ir P. Auštrevičius

EP skelbiamus europarlamentarų lankomumo duomenis agreguojanti svetainė Mepranking.eu nurodo, kad pati aktyviausia Lietuvos atstovė EP yra jau pora kadencijų čia dirbanti V. Blinkevičiūtė, antras pagal aktyvumą – liberalas Petras Auštrevičius. V. Blinkevičiūtė beveik absoliučiai nepraleidžia plenarinių sesijų.

„Tiesiog dirbu darbą. Šios kadencijos praėjo treji metai, tai, ko gero, tik vieną ar porą kartų tikrai negalėjau dalyvauti dėl ligos. Bet apskritai stengiuosi dalyvauti. Kita vertus, suprantu ir kolegas [kurie kartais nedalyvauja], nes gyvenimas toks, kad būna labai įvairių atvejų, kai dėl ligos ar artimųjų nelaimės tiesiog negali dalyvauti sesijoje“, – tikino politikė.

LRT.lt atkreipus dėmesį, kad kai kurie politikai apsilanko tik kiek daugiau nei pusėje įvykstančių sesijų ir kažin ar visuomet serga, atsakė: „Sunku pasakyti, kokios būna priežastys... Bet aš visą laiką linkusi galvoti, kad EP nariai yra rimti, suaugę žmonės, išrinkti rinkėjų. Jei negali dalyvauti plenarinėje sesijoje Strasbūre ar mini plenarinėje sesijoje Briuselyje, nedalyvauja tik dėl labai rimtų priežasčių.“

Svetainė Mepranking.eu nurodo, kad ne toks aktyvus sesijose yra ir A. Guoga – skaičiuojama, kad jis dalyvauja 66 proc. sesijų ir 73 proc. balsavimuose. Pats A. Guoga tikina „darantis daug kitų gerų darbų“.

„Matot, aš turiu labai daug renginių. Šiandien rengiu kibernetinio saugumo konferenciją. Kaip žinot, dalyvauju SWITCH konferencijoje – nemokamai atvežame vaikus iš visos Lietuvos. Aš labai daug kur dalyvauju. Ne visi balsavimai yra kritiniai. Galima daryti gerus projektus. Buvau šešėlinis pranešėjas IMCO komitete – pirmi pinigai jau atėjo į Lietuvą, Vilniuje bus statoma kogeneracinė jėgainė. Gali vaidinti darbą, bet yra realūs rezultatai“, – LRT.lt dėstė A. Guoga.

Už nelankymą gresia sankcijos

EP narių statuto įgyvendinimo taisyklės numato, kad, nedalyvaujant EP posėdžiuose, dienpinigių suma (307 Eur) sumažinama 50 proc. už kiekvieną dieną, jei EP narys nedalyvauja daugiau nei pusėje vardinių balsavimų, vykstančių Strasbūro sesijos antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį arba Briuselio sesijos antrąją dieną.

Parlamento narys, kuris per parlamentinius metus (nuo rugsėjo 1 d. iki rugpjūčio 31 d.) praleido mažiausiai pusę sesijų dienų, grąžina EP 50 proc. per tuos metus gautos bendroms išlaidoms kompensuoti skirtos išmokos, numatytos 25 straipsnyje (mėnesio išmoka bendroms išlaidoms kompensuoti yra 4,342 Eur).

Pirmininkas gali pateisinti 2 dalyje minimą nedalyvavimą, jeigu EP narys sirgo, turėjo rimtų šeimyninių priežasčių arba buvo išvykęs į komandiruotę, susijusią su jo įgaliojimais EP. Patvirtinamieji dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip per du mėnesius nuo nebuvimo laikotarpio pradžios.